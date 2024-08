In einer seltenen Stellungnahme hat ein hochrangiger CIA-Beamter die Sicht des US-Geheimdienstes auf die laufende ukrainische Invasion von Kursk dargelegt, die am 6. August begann und Hunderte Quadratkilometer russischen Territoriums unter ukrainische Militärkontrolle brachte. Dies ist zweifellos die bisher größte Eskalation des Krieges, da Kiew versucht, den Krieg an Russland “zurückzugeben”.

Die Nummer zwei der CIA, der stellvertretende Direktor David Cohen, sagte, es werde ein “harter Kampf” für die Russen, wenn sie versuchten, ihr Territorium zurückzuerobern. Er sprach am Mittwoch auf dem Intelligence and National Security Summit in Washington.

“Wir können sicher sein, dass Putin eine Gegenoffensive starten wird, um zu versuchen, dieses Gebiet zurückzuerobern”, sagte Cohen laut Reuters. “Ich denke, wir können davon ausgehen, dass es ein harter Kampf für die Russen wird.”

Er beschrieb, dass die Herausforderung für Putin und die militärische Führung darin bestehe, mit einer “Frontlinie auf russischem Territorium” konfrontiert zu sein, aber auch mit der “Resonanz in der eigenen Gesellschaft, dass sie ein Stück russischen Territoriums verloren haben”.

Cohen berichtete auch, dass die CIA die Ziele und Absichten der Operation in der Ukraine diskutiert und analysiert habe: “Sie bleiben in Russland, bauen Verteidigungsanlagen auf, und soweit wir aus unseren Gesprächen schließen können, scheinen sie die Absicht zu haben, einen Teil des Territoriums für eine gewisse Zeit zu halten”, sagte er.

Mit der riskanten grenzüberschreitenden Offensive will Kiew unter anderem den Kreml demütigen und ablenken, was zu einer Destabilisierung von Moskaus Operationen in der Ukraine führen könnte. Doch bisher hat Russland im Donbass, wo an vorderster Front gekämpft wird, noch deutliche Siege errungen.

CIA-Mann Cohen räumte in seiner neuen Stellungnahme ein, dass die Russen stetig an Boden gewonnen hätten, allerdings zu einem “außerordentlichen Preis” in Form von Menschenleben und aufgewendeten Ressourcen.

“Aber letzten Endes ist nichts davon ein strategischer Wendepunkt für die Russen”, betonte er. Ähnliches ließe sich auch über den ukrainischen Einmarsch in Kursk sagen, doch wie von einem US-Geheimdienstler nicht anders zu erwarten, beschränkte er sich auf negative Äußerungen über Russland.

Interessanterweise griffen die russischen Medien den folgenden Austausch auf:

Cohen lehnte es ab, eine direkte Frage zu beantworten, ob er und seine Kollegen in Langley ebenso “überrascht” von dem ukrainischen Angriff gewesen seien, und bemerkte, dass die Bedeutung und die Auswirkungen des Angriffs “noch abzuwarten” seien.

Berichten zufolge hat die Ukraine ihre westlichen Geldgeber vor Beginn der Operation nicht konsultiert, so dass diese über die letztendlichen Ziele der Operation im Unklaren sind.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die CIA und das Pentagon nicht nur von der Operation wussten, sondern sogar an ihrer Planung und Durchführung beteiligt waren, auch wenn das Weiße Haus offiziell das Gegenteil behauptet.

Westliche Waffen wurden überall auf dem Schlachtfeld von Kursk gesichtet, darunter sogar westliche Kampfpanzer wie der britische Challenger II. Auch amerikanische M1 Abrams sollen auf russischem Territorium gesichtet worden sein.

Soldaten der 95. abkommandierten ukrainischen Luftlandebrigade greifen mit dem von Deutschland gelieferten Schützenpanzer Marder russische Stellungen im Dorf Mala Loknya, Region Kursk 🇷🇺 an: pic.twitter.com/TFqAPIMr4B — KT "Special CIA Operation" (@KremlinTrolls) August 21, 2024

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die Behauptung der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, die USA hätten nichts von den Plänen der Ukraine gewusst, in die russische Region Kursk einzumarschieren, zu unglaubwürdig ist, da es unmöglich ist, dass westliche Geheimdienste nichts davon gewusst haben, ganz zu schweigen von einer möglichen Beteiligung an den Vorbereitungen. Die NY Times bestätigte Anfang des Jahres, dass die CIA tief in der Ukraine und ihrem Geheimdienstapparat verwurzelt ist.

Präsident Putin hat bei jüngsten Sicherheitstreffen mit hochrangigen Regierungsvertretern bestätigt, dass die Ukraine und die Kursk-Krise Teil des Stellvertreterkrieges des Westens gegen Russland sind.