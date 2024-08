Die Vereinigten Staaten stehen vor wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen, wenn sie die Art von Eindämmungsstrategie erfolgreich umsetzen wollen, die sie während des Kalten Krieges verfolgt haben.

Eindämmung war der berühmte Begriff für die Außenpolitik der Vereinigten Staaten, insbesondere gegenüber Russland, von den späten 1940er Jahren bis zum Ende des Kalten Krieges. Diese geopolitische Strategie zielte darauf ab, Russland entgegenzuwirken, indem man die Ausbreitung befreundeter kommunistischer Regierungen in der Welt verhinderte und versuchte, diese Regime nach Möglichkeit zu stürzen und zu ersetzen. Durch das Aushungern der Verbündeten der neu gegründeten Sowjetunion hofften die USA, Russland selbst zu schwächen und die ideologische Bedrohung seines sozioökonomischen Systems zu beseitigen.

Eine ähnliche Strategie versuchten die USA und ihre westlichen Partner gegen den aufstrebenden gegenhegemonialen Block mit Russland zu verfolgen, allerdings mit weitaus weniger Erfolg, argumentiert der Politologe Nicolai Petro. Petro sprach am Montag in der Sputnik-Sendung “Die kritische Stunde” über sein neues Buch “Die Torheit einer neuen Eindämmung”.

“Mein Co-Autor und ich argumentieren, dass die Eindämmung nicht zu den Herausforderungen passt, denen sich die USA in Zukunft stellen müssen”, sagt Petro, der an der Universität von Rhode Island lehrt. “Es ist einfach eine alte Denkweise über die Probleme der Welt, die auf Stärken basiert, die die Vereinigten Staaten in der Welt nicht mehr haben.”