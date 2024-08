Neue Einwanderungswelle in die USA umfasst viele Chinesen, Südamerikaner und Menschen aus dem Nahen Osten

Die US-Regierung scheint eine widersprüchliche Politik zu verfolgen: einerseits Krieg gegen Russland, Iran und China, andererseits Destabilisierung der Heimatfront durch Massenmigration und Schwächung der US-Streitkräfte.

Leo Hohmann

Der ehemalige Green Beret und Kriegsberichterstatter Michael Yon besuchte kürzlich das UN-Migrationslager Darien Gap in Panama, wo sowohl die Vereinten Nationen als auch die US-Regierung Massenmigrationsaktivitäten finanzieren, um Migranten aus aller Welt in die Vereinigten Staaten zu bringen.

Was für eine Regierung würde, eine so großangelegte Menschenschmuggeloperation zu einem Zeitpunkt durchführen, zu dem sie sich darauf vorbereitet, Russland, den Iran und möglicherweise China in einen Dritten Weltkrieg zu verwickeln?

Wir sehen, dass die Stellvertreter der USA – die Ukraine und Israel – in ihren militärischen Operationen immer provokativer werden. Die Ukraine marschiert in Russland ein und Israel eliminiert hochrangige feindliche Kommandeure in den ausländischen Hauptstädten des Libanon und des Iran. Das sind gewagte Aktionen, von denen kaum jemand glaubt, dass sie ohne die Zustimmung Washingtons stattfinden.

Selbst die Mainstream-Medien beginnen zu begreifen, dass das Regime in Washington und seine Verbündeten in London, Paris und Berlin den Dritten Weltkrieg zu wollen scheinen.

Wir sehen allmählich Schlagzeilen wie diese, die letzte Woche im Daily Express erschien: “Die USA stehen am Rande eines ‘Dreifrontenkrieges’ mit Russland, China und dem Iran, da die weltweiten Spannungen zunehmen”.

Diese westlichen Globalisten wollen nicht nur einen Krieg mit Russland, dem Iran und China, sie drängen auch mit aller Macht darauf. Die Frage ist: Können sie ihn gewinnen?

Ich werde versuchen, in diesem Artikel zu zeigen, dass in Washington Verräter das Sagen haben, die den von ihnen angezettelten Krieg nicht wirklich gewinnen wollen.

Erstens würde keine legitime Regierung vor einem großen Krieg Masseneinwanderung in ihr Land einladen und fördern. Dies widerspricht der weitverbreiteten Ansicht, dass Regierungen versuchen, ihre Bevölkerung gegen einen gemeinsamen Feind zu vereinen, bevor sie in den Krieg ziehen. Sie laden sicher nicht zig Millionen Ausländer ein, deren Nationalität sie nicht kennen. Das ist ein Rezept für Chaos, Kriminalität, Destabilisierung und Spaltung – vier Dinge, die man in Kriegszeiten, um jeden Preis zu vermeiden sucht.

Mike Adams von Brighteon befragte Michael Yon zu den Migranten, die durch dieses UN-Lager ziehen. Herr Yon berichtete als Augenzeuge über die Menschen, die aus dem Nahen Osten, Europa, Haiti, China und Südamerika in Richtung der Grenze zwischen den USA und Mexiko ziehen.

Herr Yon berichtete, dass er mit einem chinesischen Ehepaar in Mandarin gesprochen habe und ihr Herkunftsland (Festlandchina) und ihr Ziel (Vereinigte Staaten) bestätigen konnte.

Warum passieren so viele Chinesen und Menschen aus dem Nahen Osten auf ihrem Weg nach Amerika den Darien Gap?

Yon sagte, dass ein massiver Ausbau des Lagers der Vereinten Nationen im Gange sei, der dazu beitrage, mehr Migranten durch den Darien Gap zu schleusen, von wo aus sie zur US-Grenze transportiert würden, um illegal in die Vereinigten Staaten zu gelangen – alles mit der Unterstützung des US-Ministeriums für Innere Sicherheit und der Biden-Administration.

Zu einer Zeit, in der die US-Regierung eine Invasion Russlands durch seinen Stellvertreter, die Ukraine, finanziert, erleichtert sie eine Invasion der Vereinigten Staaten. Keine vernünftige Regierung würde so etwas tun.

Aber es geht um so viel mehr als nur um die US-Regierung. Es geht um die globalistische Eine-Welt-Agenda der Vereinten Nationen und des Weltwirtschaftsforums, die die USA auf den Kollaps vorzubereiten scheint. Anders ist die widersprüchliche Politik, die derzeit aus Washington kommt, nicht zu erklären.

Die Globalisten, die in der US-Regierung das Sagen haben, haben sich nicht damit begnügt, die Welt nach Amerika einzuladen und ihr kostenlos Geld und Vorteile anzubieten. Wenn das alles wäre, wäre es schlimm genug. Aber sie haben auch die strategischen Ölreserven unseres Landes zu einem Zeitpunkt geleert, als sie sie hätten aufstocken sollen – das würde eine Regierung tun, die sich ernsthaft auf einen Krieg mit Russland und möglicherweise China, Iran und Nordkorea vorbereiten wollte.

Sie haben auch toxische mRNA-Impfstoffe verordnet und LGBTQ/Diversity-Propaganda in die Reihen des US-Militärs eingeführt, wohl wissend, dass diese Art von Politik genau die Verteidigungskräfte schwächen wird, die gegen Russland und seine Verbündeten eingesetzt werden.

Sowohl die EU als auch die USA verfolgen eine Politik der radikalen Deindustrialisierung. Das ist ziemlich unangenehm, wenn man sich in einem Stellvertreterkrieg mit Russland befindet, einem Land, das seine industrielle Basis ausgebaut hat und uns derzeit bei der Produktion von Artilleriegranaten für den Krieg in der Ukraine im Verhältnis 3:1 übertrifft. Auch China verfügt über eine riesige industrielle Basis.

Würden die USA und Europa unter dem Vorwand des “Klimawandels” auch der billigen Energie – Kohle, Erdöl und Erdgas – den Krieg erklären, wenn sie Russland und China in einem dritten Weltkrieg besiegen wollten? Ich glaube nicht.

Würden die USA und die EU, wenn sie es ernst meinten mit Russland und China, den Krieg gegen die Nahrung ausrufen und die Landwirte ermutigen, fruchtbares Land aus der Produktion zu nehmen, um es für Wind- und Solarparks zu nutzen?

Die Geschichte lehrt uns, dass in jedem großen Krieg die Nationen mit dem besten Zugang zu billiger Energie und Nahrung als Sieger hervorgehen.

Das ist also die Quintessenz: Einerseits schüren die Globalisten den Dritten Weltkrieg, andererseits bereiten sie sich darauf vor, ihn zu verlieren.

Würden wir in einem echten Land leben, wäre das ein Verbrechen. Man nennt es Verrat.