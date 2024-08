Die Party für Alarmisten ist vorbei, wenn die Meerestemperaturen weltweit sinken

Die Oberflächentemperaturen der Ozeane sinken weltweit rapide, und die Wissenschaftler sind über die Geschwindigkeit des jüngsten Rückgangs erstaunt. Weniger rätselhaft ist, dass die Ozeane in den vergangenen zwei Jahren “gekocht” haben. Die Plebejer, die zum Jahresurlaub nach Benidorm fliegen und die “globale Erwärmung” verursachen, war eine beliebte Erklärung, auch wenn die Mainstream-Medien es etwas höflicher formulierten. Seit fast zwei Jahren ist diese Trophäe des kochenden Ozeans ein zuverlässiger Stand-by für jeden Panikmacher, der den Net Zero Irrsinn verbreitet. Aber erwarten Sie, dass dieses Schreckgespenst für eine Weile geparkt wird, zusammen mit den Korallenriffen, den Eisbären und dem arktischen Meereis. Es ist sehr wahrscheinlich, dass niemand in den Mainstream-Medien darüber berichten wird, dass sich die Ozeane mit bemerkenswert dramatischen Raten abkühlen. Es wird kaum möglich sein, die Aufmerksamkeit auf diese unbequeme Nachricht zu lenken, um Angst zu schüren.

Bis vor Kurzem wurde die unten abgebildete Grafik der Meeresoberflächentemperatur (SST), die Messungen von der Arktis bis zur Antarktis zeigt, in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen.

In diesem Jahr stagnierte die Temperatur (schwarze Linie) bis April, verglichen mit dem deutlichen Anstieg in Orange für 2023. Danach sank sie stärker als im letzten Jahr und liegt nun 0,2 °C niedriger.

Im Atlantik ist der Umschwung noch dramatischer. Die Temperaturen haben sich seit Mai rapide abgekühlt und sind in der zentralen Äquatorregion bis zu 1°C kälter als im Mittel für diese Jahreszeit. Der amerikanische Wetterdienst NOAA stellte fest, dass die hohen SST-Werte zu Beginn des Jahres das stärkste Wärmeereignis seit 1982 waren. Bemerkenswert ist der schnelle Übergang von warmen zu kalten SST-Anomalien (aktuelle Temperaturen im Vergleich zu einem längeren Trend in der Vergangenheit). “Nie zuvor in der Beobachtungsgeschichte hat der östliche äquatoriale Atlantik so schnell von einem Extremereignis zum nächsten gewechselt”, so die NOAA.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich das Wasser in diesen Teilen des Atlantiks in den Sommermonaten abkühlt, da die saisonalen Südwinde das Oberflächenwasser vom Äquator wegtreiben und kälteres Tiefenwasser freisetzen. Dieser Prozess wird als “Auftrieb” bezeichnet, doch in diesem Jahr fiel er mit einer Abschwächung der Passatwinde zusammen, was eigentlich zu wärmeren Anomalien hätte führen müssen. “Im Moment sind diese atmosphärischen Bedingungen ziemlich rätselhaft. Die NOAA sagt, sie müsse tiefer graben, um die genauen Ursachen dieses “scheinbar ungewöhnlichen Ereignisses” zu finden.

Heutzutage muss man sich natürlich über jeden Ausbruch von wissenschaftlichem Kopfzerbrechen in der sonst so “gefestigten” Klimaindustrie freuen. Die Temperaturen sinken plötzlich und die Wissenschaftler scheinen nicht zu wissen, warum. Aber wenn die Temperaturen steigen, dann liegt das an der globalen Erwärmung, und die Menschen müssen sofort in die vorindustrielle, soziale und wirtschaftliche Hölle zurückkehren. Tatsächlich haben die Wissenschaftler kaum eine Vorstellung davon, wie sich ein Großteil des Wetters plötzlich ändert, wie sich die Ozeane und die Atmosphäre erwärmen und abkühlen. Mehr als 100 Supercomputer-Modelle können die natürlichen Schwankungen in einer chaotischen, nicht linearen Atmosphäre einfach nicht erklären. Dass manche Wissenschaftler ratlos sind, wenn die Temperaturen sinken, aber voller ängstlicher Erklärungen sind, wenn sie steigen, sagt alles.

Nicht nur im Atlantik sinken die Oberflächentemperaturen. Im Pazifik hat sich eine starke natürliche El-Niño-Schwankung aufgelöst, die den Ozean erwärmt und das Wetter weltweit beeinflusst. Die im vergangenen Jahr beobachteten höheren SST-Anomalien sind stark zurückgegangen, wie die neuesten Daten der NOAA zeigen. Die Blöcke zeigen die Anomalie auf einer rollierenden Dreimonatsbasis, wobei sich die letzte Zahl von 0,2 °C auf die Monate Mai, Juni und Juli 2024 bezieht. Wie die neuesten Zahlen zusammen mit den viel weiter zurückreichenden Aufzeichnungen zeigen, sind die jüngsten Änderungen der SST aufgrund von El Niño nichts Ungewöhnliches. Es ist beschämend, wie diese Zahlen immer wieder benutzt werden, um die Welt unnötig zu alarmieren und in Angst und Schrecken zu versetzen. Jeder, vom UN-Generalsekretär Antonio “Global Boiling” Guterres bis zum Klimakomiker “Jim” Dale von GB News, sollte sich schämen.

Der jüngste El Niño war stark, obwohl die natürliche Verzerrung der Celsius-Anomalien nicht so groß war wie bei einem früheren El Niño um 2015-16. In den vergangenen 25 Jahren traten alle globalen Temperaturanstiege – abgesehen von denen, die von staatlich finanzierten Kompilierern nachträglich hinzugefügt wurden – etwa zeitgleich mit El Niño-Ereignissen auf. Starke Abweichungen gab es in den Jahren 1998, 2016 und 2024. Wie wir gesehen haben, haben die Panikmacher die Veränderungen durch den jüngsten El Niño-Effekt voll ausgenutzt, insbesondere die wärmeren Meerestemperaturen. Wie bei den meisten natürlichen Schwankungen kehrt sich dieser Prozess um – was nach oben geht, geht normalerweise nach unten.

Nach Angaben der NOAA liegen die SST-Werte an drei von vier Stellen im Pazifik, die zur Bestimmung eines El Niño herangezogen werden, inzwischen unter dem langfristigen Trend. Die Temperaturen sind auch in vielen Teilen des Pazifiks bis in eine Tiefe von 300 m deutlich gefallen, wie die folgende Grafik für den zentralen und östlichen Teil zeigt.

In der Zwischenzeit sollte man sich vor Geschichtenerzählern wie Georgina Rannard von der BBC in Acht nehmen. Im August letzten Jahres behauptete sie, die Wissenschaftler wüssten zwar, dass sich die Meeresoberfläche aufgrund der Treibhausgasemissionen weiter erwärmen würde, “aber sie untersuchen immer noch genau, warum die Temperaturen so weit über das Niveau früherer Jahre gestiegen sind”.

Was für einen Unterschied ein paar Monate im Geschäft mit dem Klimaalarmismus machen können.

*

Chris Morrison ist Umweltredakteur des Daily Sceptic.