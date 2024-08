Im Zeitalter des „Technofaschismus“ zwingen Regierungen Technologieunternehmen zur Zensur und zum Schutz vor unerwünschten Informationen.

Whitehead: Im Zeitalter des „Technofaschismus“ setzen Regierungen Technologieunternehmen unter Druck, uns, das Volk, zu zensieren und uns vor Informationen zu schützen, die wir nicht wissen sollen

Von Leo Hohmann

Zuckerberg gibt zu, was wir schon immer wussten

„Internetplattformen haben einen starken Anreiz, wichtigen Bundesbeamten zu gefallen, und die Aufzeichnungen in diesem Fall zeigen, dass hochrangige Beamte die Schwachstelle von Facebook geschickt ausnutzten… Es überrascht nicht, dass diese Bemühungen Früchte trugen. Facebook nahm neue Regeln an, die den Wünschen der Beamten besser entsprachen, und viele Nutzer, die sich ablehnend über die Pandemie oder die COVID-19-Impfstoffe äußerten, wurden ‘deplatformed’ oder anderweitig geschädigt.”-Justiziar Samuel Alito, abweichende Meinung in Murthy v. Missouri

Von John Whitehead am Rutherford-Institut

Mark Zuckerberg, der CEO von Meta, hat endlich zugegeben, was wir schon immer wussten: Facebook hat sich mit der Regierung verschworen, um Personen zu zensieren, die „missbilligte“ Ansichten über die COVID-19-Pandemie äußern.

Zuckerbergs Geständnis folgt auf eine Reihe von Gerichtsurteilen, die den Technofaschismus der Regierung augenzwinkernd verurteilen.

In einer 2-1-Entscheidung in der Rechtssache Children’s Health Defense gegen Meta wies das Berufungsgericht des Neunten Gerichtsbezirks eine Klage von Children’s Health Defense gegen Meta Platforms ab, die CHDs Beiträge, Spendensammlungen und Werbung auf Facebook einschränken wollte, nachdem Meta mit Beamten der Bundesregierung kommuniziert hatte.

In einer einstimmigen Entscheidung in den kombinierten Fällen NetChoice v. Paxton und Moody v. NetChoice vermied der Oberste Gerichtshof der USA eine Entscheidung darüber, ob die Bundesstaaten Gesetze erlassen können, um Zensur durch Big-Tech-Unternehmen auf Social-Media-Plattformen wie Facebook, TikTok und YouTube zu verbieten.

Und mit einem 6-3-Urteil in der Rechtssache Murthy gegen Missouri wich der Oberste Gerichtshof einer Anfechtung der Bemühungen der Bundesregierung aus, Social-Media-Unternehmen zu zwingen, die Meinungsäußerung der Nutzer nach dem Ersten Verfassungszusatz zu zensieren.

Willkommen im Zeitalter der Technologiezensur.

Auf dem Papier – zumindest nach dem Ersten Verfassungszusatz – sind wir technisch gesehen frei zu sprechen.

In der Realität können wir uns jedoch nur so frei äußern, wie es ein Regierungsbeamter – oder ein Unternehmen wie Facebook, Google oder YouTube – zulässt.

Ein Beispiel: Interne Dokumente, die vom House Judiciary Select Subcommittee on Weaponization of the Federal Government veröffentlicht wurden, bestätigen, was wir schon lange vermutet haben: dass die Regierung mit Social-Media-Unternehmen zusammenarbeitet, um die Rede zu zensieren.

Mit „Zensur“ meinen wir die konzertierten Bemühungen der Regierung, jede Äußerung, die dem von der Regierung genehmigten Narrativ zuwiderläuft, mundtot zu machen, zum Schweigen zu bringen oder ganz auszulöschen.

Dies ist die politische Korrektheit in ihrer abschreckendsten und unterdrückerischsten Form.

Die Enthüllungen, dass Facebook mit der Biden-Administration zusammengearbeitet hat, um Inhalte im Zusammenhang mit COVID-19 zu zensieren, einschließlich humorvoller Witze, glaubwürdiger Informationen und so genannter Desinformation, folgten auf ein Urteil eines Bundesgerichts in Louisiana, das es Beamten der Exekutive untersagt, mit Social-Media-Unternehmen über kontroverse Inhalte in ihren Online-Foren zu kommunizieren.

Richter Terry Doughty verglich die schwerfälligen Versuche der Regierung, Druck auf Social-Media-Unternehmen auszuüben, um Inhalte zu unterdrücken, die kritisch gegenüber COVID-Impfstoffen oder der Wahl sind, mit einem „fast dystopischen Szenario“ und warnte, dass „die Regierung der Vereinigten Staaten eine Rolle übernommen zu haben scheint, die einem Orwellschen ‚Wahrheitsministerium‘ ähnelt.

Dies ist die eigentliche Definition von Technofaschismus.

In tyrannische Selbstgerechtigkeit gekleidet, wird der Technofaschismus von technologischen Giganten (sowohl Unternehmen als auch Regierungen) angetrieben, die zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.

Die Regierung schützt uns nicht vor „gefährlichen“ Desinformationskampagnen. Sie legt den Grundstein, um uns vor „gefährlichen“ Ideen zu isolieren, die uns dazu bringen könnten, selbst zu denken und damit den Würgegriff der Machtelite über unser Leben in Frage zu stellen.

Bislang konnten die Tech-Giganten den Ersten Verfassungszusatz aufgrund ihres nicht-staatlichen Status umgehen, aber das ist bestenfalls eine zweifelhafte Unterscheidung, wenn sie im Gleichschritt mit den Diktaten der Regierung marschieren.

Wie Philip Hamburger und Jenin Younes für das Wall Street Journal schreiben: Der erste Verfassungszusatz verbietet es der Regierung, die Redefreiheit zu verkürzen“. Die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs macht deutlich, dass die Regierung diesen Zusatz nicht durch die Einschaltung privater Unternehmen umgehen kann.

Es kann nichts Gutes dabei herauskommen, wenn man der Regierung erlaubt, die Verfassung zu umgehen.

Die ständige, allgegenwärtige Zensur, die uns von den Tech-Giganten mit dem Segen der Machthaber auferlegt wird, droht zu einer Umstrukturierung der Realität zu führen, die direkt aus Orwells 1984 stammt, wo das Wahrheitsministerium die Sprache kontrolliert und sicherstellt, dass die Fakten mit der Version der Realität übereinstimmen, die die Regierungspropagandisten vertreten.

Orwell wollte 1984 als Warnung verstanden wissen. Stattdessen wird es als dystopische Gebrauchsanweisung für ein soziales Engineering einer Bevölkerung verwendet , die gefügig, konformistisch und gehorsam gegenüber Big Brother ist.

In einer Welt, die zunehmend automatisiert und durch die Linse der künstlichen Intelligenz gefiltert wird, sind wir unflexiblen Algorithmen ausgeliefert, die uns die Grenzen unserer Freiheiten diktieren.

Wenn die künstliche Intelligenz erst einmal vollständig in die Regierungsbürokratie integriert ist, wird es kaum noch eine Möglichkeit geben, sich zu wehren: Wir werden alle den unnachgiebigen Urteilen der Techno-Herrscher unterworfen sein.

So fängt es an.

Zuerst gingen die Zensoren gegen sogenannte Extremisten vor, die sogenannte „Hassreden“ verbreiten.

Dann verfolgten sie sogenannte Extremisten, die sogenannte „Desinformationen“ über gestohlene Wahlen, den Holocaust und Hunter Biden verbreiteten.

Als die so genannten Extremisten ins Fadenkreuz gerieten, weil sie so genannte „Fehlinformationen“ über die COVID-19-Pandemie und Impfstoffe verbreiteten, hatten die Zensoren ein System und eine Strategie entwickelt, um die Nonkonformisten zum Schweigen zu bringen.

Je nachdem, wie die Regierung und ihre Verbündeten aus der Wirtschaft definieren, was „Extremismus“ ist, könnten wir alle des einen oder anderen Gedankenverbrechens für schuldig befunden werden.

Was auch immer wir jetzt tolerieren – was auch immer wir wegsehen – was auch immer wir rationalisieren, wenn es anderen zugefügt wird, ob im Namen der Sicherung der Rassengerechtigkeit oder der Verteidigung der Demokratie oder der Bekämpfung des Faschismus, wird schließlich zurückkommen, um uns alle einzusperren.

Sehen Sie zu und lernen Sie.

Wir sollten alle alarmiert sein, wenn eine Person oder Gruppe – ob prominent oder nicht – zensiert, zum Schweigen gebracht und von Facebook, Twitter, YouTube und Instagram verschwinden gelassen wird, weil sie Ideen geäußert hat, die als politisch inkorrekt, hasserfüllt, gefährlich oder verschwörerisch gelten.

In Anbetracht dessen, was wir über die Tendenz der Regierung wissen, ihre eigene Realität zu definieren und Verhaltensweisen und Äußerungen, die ihre Autorität in Frage stellen, mit ihren eigenen Etiketten zu versehen, sollte dies über das gesamte politische Spektrum hinweg Grund zur Sorge sein.

Hier ist der Punkt: Sie müssen niemanden mögen oder mit jemandem übereinstimmen, der wegen seiner Ansichten online mundtot gemacht oder zum Verschwinden gebracht wurde, aber die langfristigen Auswirkungen einer solchen Zensur zu ignorieren, ist gefährlich naiv, denn welche Befugnisse auch immer Sie der Regierung und ihren Konzernvertretern jetzt zugestehen , sie werden schließlich von Tyrannen, die Sie selbst geschaffen haben, gegen Sie verwendet werden.

Wie Glenn Greenwald für The Intercept schreibt:

Der eklatante Trugschluss, der den Befürwortern der Zensur immer zugrunde liegt, ist der leichtgläubige, wahnhafte Glaube, dass Zensurbefugnisse nur eingesetzt werden, um Ansichten zu unterdrücken, die man nicht mag, aber niemals die eigenen Ansichten… Facebook ist kein wohlwollender, gütiger, mitfühlender Elternteil oder ein subversiver, radikaler Akteur, der unseren Diskurs überwachen wird, um die Schwachen und Ausgegrenzten zu schützen oder als edle Kontrolle des Unfugs der Mächtigen zu dienen. Sie werden fast immer genau das Gegenteil tun: die Mächtigen vor denjenigen schützen, die versuchen, die Institutionen der Elite zu untergraben und ihre Orthodoxien abzulehnen. Tech-Giganten sind wie alle Unternehmen gesetzlich verpflichtet, ein übergeordnetes Ziel zu verfolgen: die Maximierung des Shareholder Value. Sie werden ihre Macht immer dazu nutzen, diejenigen zu beschwichtigen, die ihrer Meinung nach die größte politische und wirtschaftliche Macht ausüben.

Seien Sie gewarnt: Der Weg von der Zensur so genannter illegitimer Ideen bis hin zur Unterdrückung der Wahrheit ist steinig.

Wie Orwell vorausgesagt hat, wird das Aussprechen der Wahrheit schließlich zu einem revolutionären Akt.

Wenn die Regierung die Sprache kontrollieren kann, kann sie auch die Gedanken kontrollieren, und das wiederum kann den Verstand der Bürgerinnen und Bürger kontrollieren.

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktiven Gegenstück The Erik Blair Diaries deutlich mache, geschieht dies bereits.

Mit jedem Tag, der vergeht, werden wir weiter auf dem Weg zu einer totalitären Gesellschaft vorangetrieben, die von staatlicher Zensur, Gewalt, Korruption, Heuchelei und Intoleranz geprägt ist, alles zu unserem vermeintlichen Nutzen verpackt in der Orwellschen Doppeldeutigkeit von nationaler Sicherheit, Toleranz und so genannter „Regierungssprache“.

Was wir erleben, ist das moderne Äquivalent zur Bücherverbrennung, bei der gefährliche Ideen – ob legitim oder nicht – und die Menschen, die sie vertreten, beseitigt werden.

Mehr als siebzig Jahre, nachdem Ray Bradbury in seinem Roman Fahrenheit 451 eine fiktive Welt schilderte, in der Bücher verbrannt werden, um abweichende Ideen zu unterdrücken, während Fernsehunterhaltung dazu dient, die Bevölkerung zu betäuben und sie leicht ruhig zu stellen, abzulenken und zu kontrollieren, finden wir uns in einer unheimlich ähnlichen Realität wieder.