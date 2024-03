Die alte Welt stirbt nicht mehr, sie ist bereits tot

Es gibt kein Zurück mehr, nachdem dieser Völkermord in HD und in Technicolor gestreamt wird, sodass die Welt ihn sehen und unsere Führer ihn billigen konnten. Der blutrünstige Status quo ist zu vielen Menschen offenbart worden, und einige Katzen wollen einfach nicht mehr in ihren Sack zurückkehren.

Ich weiß jetzt wie Hirnschädel innen aussehen.

Ich weiß wie Körper verbrennen und Gliedmaßen abgetrennt werden.

Ich weiß, dass Kinder nie verheerend unschuldiger aussehen, als wenn sie von einer bösartigen Armee mit den weltweit modernsten Waffen getötet wurden. Ich weiß das, weil ich schon so viele von ihnen gesehen habe – so viele mehr als die Summe aller lebenden Kinder, die ich wahrscheinlich jemals kennen werde.

Ich weiß, wie viel Schmerz ein Mensch ertragen und dennoch in dieser Welt existieren kann – fragen Sie einfach jeden noch lebenden Palästinenser.

Es gibt so viele Bilder, die ich nie vergessen werde, dass mir alles außerhalb des Gazastreifens so bedeutungslos erscheint wie die Farbe der Socken, die ich trage. Aber es sind nicht nur die Schrecken des Augenblicks – diese Schrecken sind nicht neu. Trotz der zunehmenden Härte kennen die Palästinenser diese Schrecken schon länger als ich existiere.

Das ist es auch, was dieser Schrecken bedeutet. Er bedeutet, dass ein einzelner Tyrann jeden von uns nach Belieben ermorden kann, mitsamt unseren ganzen Familien, Nachbarschaften und Gemeinschaften, und die führenden Politiker der Welt werden nicht handeln, um ihn zu stoppen.

Es bedeutet, dass Wilde in Anzügen uns alle mit hochmodernen Drohnen töten und wir die Leichen unserer Kinder mit Milliarden von Menschen teilen können, und die Medien werden dies entschuldigen, sie werden unsere Verwandten zu Sündenböcken machen und die Aufmerksamkeit mit allen Mitteln ablenken.

Es bedeutet, dass der Rechtsapparat, der nach dem Holocaust eingerichtet wurde, um einen weiteren Holocaust zu verhindern, bedeutungslos ist, weil genau jene Nationen, die ihn ratifiziert haben, seine klaren Gebote ignorieren und sogar diejenigen untergraben und angreifen werden, die versuchen, diese Gebote durchzusetzen.

In diesem Moment hat Israels Handeln die ganze Welt mehr gekostet, als jemand beziffern kann, und die verkommene und verdrehte westliche Koalition, die das israelische Regime unterstützt hat, hat dafür gesorgt, dass diese Kosten hoch sind und wir alle sie tragen müssen.

Entweder werden wir weiter in Chaos und Kriege abdriften, die uns alle treffen werden, oder wir werden einen greifbaren Wandel erreichen, der die Mechanismen der Macht anprangert und grundlegend verändert – jene, die derzeit das Blut zehntausender Kinder als unzureichende Währung für den Kauf von Frieden betrachten.

Das ist, glaube ich, die große Schlacht unserer Zeit, und sie wird nicht verschwinden. Die alte Welt ist tot, das steht fest, und die Monster haben die Kontrolle übernommen. Die Frage ist: Was können wir dagegen tun?