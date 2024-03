Die Gefahr einer rechtsextremen Machtübernahme scheint unmittelbar bevorzustehen, und Europa ist selbst schuld, schreibt Robert Bridge.

Die westlichen Medien sind hysterisch und behaupten, Wladimir Putin benutze die Migrantenströme als „Waffe“, um die bevorstehenden Europawahlen zu destabilisieren.

In einer Reihe lächerlicher Behauptungen über „kleine grüne Männchen“ und „Traktorproteste aus Moskau“ beschuldigt Europa nun Russland, paramilitärische Kräfte und private Söldner einzusetzen, um die Migrantenströme aus Afrika über das Mittelmeer ins Herz Europas zu lenken – ein offensichtlicher Versuch, rechtzeitig zu den Parlamentswahlen auf dem ganzen Kontinent Frühlingsgefühle zu wecken.

Nicht ohne Ironie verbreiten westliche Propagandisten die Behauptung, der Kreml sei dabei, jene afrikanischen Nationen aufzurütteln, die so lange unter europäischer Kolonialherrschaft gelitten haben: Burkina Faso, Mali, Sudan, Ghana, die Zentralafrikanische Republik und Libyen, ein einst hoch entwickeltes Land, das 2011 durch einen US-geführten Angriff zerstört wurde.

Der Telegraph will seine britischen Leser glauben machen, dass er Geheimdienstdokumente „gesehen“ habe, die Pläne „russischer Agenten“ beschreiben, eine „15.000 Mann starke Grenzpolizei“ aus ehemaligen Milizen in Libyen aufzubauen, um den Migrantenstrom zu kontrollieren. Wer hofft, fotografische Beweise für diese massive Armee zu sehen, sollte nicht den Atem anhalten. Offenbar sind die Tausenden von russischen Rekruten technologisch so weit entwickelt, dass sie für Spionagesatelliten unsichtbar sind.

Es liegt auf der Hand, dass Millionen verzweifelter Flüchtlinge aus diesen unruhigen Nationen in Europa oder vielleicht sogar in den Vereinigten Staaten Zuflucht suchen und eine transatlantische Reise riskieren würden, um die weit geöffnete amerikanisch-mexikanische Grenze zu erreichen, aber Brüssel hofft einfach, die Aufmerksamkeit von seinem Versagen in der Einwanderungspolitik auf Moskau zu lenken, eine Täuschung, die für jeden, der auch nur über ein halbwegs funktionierendes Gehirn verfügt, offensichtlich ist.

Wir sollten nicht vergessen, dass wir solche Behauptungen schon einmal gehört haben.

Ohne dass auch nur ein einziger Eindringling verhaftet worden wäre, wurde Moskau beschuldigt, eine Flüchtlingskrise zu provozieren, indem es Asylsuchende an die finnische Grenze schickte, woraufhin der neue NATO-Lakai entgegen allen diplomatischen Gepflogenheiten seine Landübergänge nach Russland schloss. In Wirklichkeit schürte Helsinki die Russophobie, um den nordischen Wählern die bittere Pille erhöhter Ausgaben für westliche (sprich: amerikanische) Rüstungsgüter schmackhaft zu machen.

Auch Weißrussland, der engste Verbündete Russlands, wurde beschuldigt – wieder einmal ohne den geringsten Beweis, Einwanderer aus dem Nahen Osten und Nordafrika an seine Grenzen zu Polen, Litauen und Lettland zu schicken.

Die jüngste Welle der Russophobie in den europäischen Hauptstädten kommt zu einer Zeit, in der Migration ein zentrales Thema bei den Parlamentswahlen auf dem Kontinent sein wird, ebenso wie in Großbritannien, wo der Trommelwirbel über die von Russland unterstützten Immigranten-Invasionsparteien am lautesten ist.

Eine anonyme Quelle aus dem Sicherheitsbereich sagte dem Telegraph: „Wenn man die Migrantenrouten nach Europa kontrollieren kann, dann kann man auch Wahlen effektiv kontrollieren, weil man ein bestimmtes Gebiet mit Migranten einschränken oder überfluten kann, um die öffentliche Meinung zu einem entscheidenden Zeitpunkt zu beeinflussen“.

Die Unfähigkeit, die Zahl der Migranten, die nach Großbritannien kommen, zu kontrollieren, wird bereits als eine große Schwäche von Rishi Sunak angesehen, der sich für ein Programm zur Abschiebung illegaler Migranten nach Ruanda einsetzt, um den Strom kleiner Boote über den Ärmelkanal zu stoppen.

Sunak hat den „Stopp der Boote“ zu einer seiner obersten Prioritäten als Premierminister gemacht, obwohl eine Meinungsumfrage in Großbritannien Anfang des Jahres ergab, dass drei Viertel der Wähler glauben, das Versprechen sei nicht gut angekommen.

Seit Juni 2023 wurden mehr als 52.000 illegale Migranten bei der Einreise nach Großbritannien registriert, 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Vergangenen Monat veröffentlichte Daten zeigten, dass die Zahl der illegalen Migranten, denen im Vereinigten Königreich Asyl gewährt wurde, im Jahr 2023 einen Rekord erreichte, da die Grenzbeamten Tausende Anträge durchwinkten, „in dem Versuch, einen riesigen Rückstau nach der Pandemie abzubauen“. Noch lächerlicher, wenn auch vollkommen vorhersehbar, ist die Tatsache, dass es sich bei den „Durchwinkenden“ um britische Grenzbeamte und nicht um geheime „russische Agenten“ handelte.

Bei den Europawahlen im Juni wird das Europäische Parlament voraussichtlich stark nach rechts rücken, und Migration ist bereits jetzt ein zentrales Thema für die Wähler. Wer ist für das drohende Debakel verantwortlich? Sicher nicht Angela Merkel, die persönlich für einen Großteil des Schlamassels verantwortlich ist. Wieder einmal dient Russland als bequemes Feindbild für die blockierten Entscheidungsprozesse in der EU, und solche Vorwürfe haben wir schon einmal gehört.

Im Februar 2016, ein Jahr nachdem Merkel die Schleusen für rund zwei Millionen Migranten, darunter viele Muslime aus Syrien, geöffnet hatte, beschuldigte US-General Philip Breedlove, Chef der NATO-Streitkräfte in Europa, Russland, an der Verschärfung der Flüchtlingsströme mitzuwirken, um die EU heimtückisch zu destabilisieren und zu zerstören. In einer Zeugenaussage vor dem House Armed Services Committee sagte er: „Russland und das Assad-Regime setzen die Migration aus Syrien bewusst als Waffe ein. Sie versuchen damit, die europäischen Strukturen zu überwältigen und die europäische Entschlossenheit zu brechen.“

Fast ein Jahrzehnt später werden dieselben rücksichtslosen Äußerungen gemacht, auch wenn die europäische Öffentlichkeit, die nach dem Nord-Stream-Debakel skeptischer gegenüber dem „Russland ist der Feind“-Narrativ geworden ist, dieses Mal bereit ist, ihrem Ärger bei den Europawahlen im Juni an der Urne Luft zu machen. Rechtspopulistische Parteien erzielen in mehreren EU-Ländern gute Wahlergebnisse, vorwiegend in Österreich, Deutschland, Italien und den Niederlanden. Dies beunruhigt Brüssel, denn die Gefahr einer Machtübernahme durch die Rechten scheint unmittelbar bevorzustehen.