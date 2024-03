Ärzte warnen, dass mRNA-Impfstoffe eine Epidemie von Prionenerkrankungen des Gehirns auslösen könnten

Von Frank Wright

In einem kürzlich erschienenen Video erklärt der Neurowissenschaftler Dr. Kevin McCairn, dass die in den COVID-Impfstoffen verwendete mRNA-Technologie dieselbe „Rahmenverschiebung“ verursacht, die nach früheren Forschungsergebnissen zu einer schädlichen Prionenbildung führt.

(LifeSiteNews) – In den vergangenen Monaten wurden die lange geleugneten Gefahren der mRNA-Injektionen in der Mainstream-Presse zaghaft zugegeben.

Im Gegensatz zu den Nachrichten über übermäßige Todesfälle und frühere abnormale Zustände bei jungen Menschen hat sich gezeigt, dass diese neuartigen Behandlungen, für die die Hersteller von der Haftung freigestellt wurden, alles andere als „100% sicher und wirksam“ sind.

Der erschreckende Bericht eines britischen Neurowissenschaftlers über den Zusammenhang zwischen den Spike-Proteinen in den „Impfstoffen“ und unheilbaren Hirnschäden wie CJD, Parkinson und Alzheimer ist nicht der einzige.

Jetzt tauchen neue Beweise dafür auf, dass die Wirkung des in diesen sogenannten „Impfstoffen“ enthaltenen Spike-Proteins zu einer neuen Epidemie führen könnte – einer ehemals seltenen und schnell degenerierenden Hirnerkrankung.

Prionen-Wissen

Bereits 2013 wurde in einem Papier davor gewarnt, dass mRNA-„frame-shifted“ Spike-Proteine Krankheiten, die als „Prionenkrankheiten“ bekannt sind, fördern – und dass sie „übertragbar“ sind.

Die am weitesten verbreitete Krankheit, die Creutzfeld-Jakob-Krankheit, stand im Mittelpunkt der Kampagne zur Vernichtung lebender Rinder, da befürchtet wurde, dass Prionen, die von Tieren übertragen werden, auf Menschen übertragen werden könnten, die sie verzehren. In dieser mehr als zehn Jahre alten Arbeit wird festgestellt, dass die Wirkung von mRNA eine bekannte Ursache für Prionenerkrankungen ist, die bei der geringsten Exposition gegenüber veränderten Proteinen zu einer „transmissiblen spongiformen Enzephalopathie“ führen kann.

„Frameshifting ist quantitativ für die Ätiologie der Prionenkrankheit verantwortlich. Eines von einer Million Prionen mit Frameshifting kann ausreichen, um eine Krankheit zu verursachen. Das HIV-TAR-ähnliche Element in der PRNP-mRNA ist wahrscheinlich ein Effektor des Frameshifting“, heißt es in dem Papier.

In einem kürzlich erschienenen Video erklärte der britische Arzt Dr. Kevin McCairn diesen Mechanismus. McCairn, der erstmals im Jahr 2020 auf die Gefahren der Prionenerkrankung aufmerksam machte und ehemaliger Neurowissenschaftler am Korea Brain Research Institute ist, enthüllt, dass die in den COVID-Impfungen verwendete mRNA-Technologie das gleiche „Frameshifting“ verursacht, das zur Bildung schädlicher Prionen führt.



Er behauptet auch, dass diese Prionen auf andere übertragen werden können, unabhängig davon, ob sie die „Impfstoffe“ erhalten haben oder nicht.

„Falsch gefaltete Proteine, die durch Prionen verursacht werden, können sich auf alle Organe und Gewebesysteme des Körpers auswirken…“ sagte McCairn in dem Video, das von Health Alliance Australia am 19. Februar veröffentlicht wurde. „Sie akkumulieren sich in der Umwelt, sind resistent gegen den Abbau und reichern sich dort an.

Dadurch können sie auf andere übertragen werden. Warum also haben wir noch nichts von dieser Gefahr gehört?

Zensur und persönliche Angriffe

McCairn warnt davor, dass wir in einem „hochgradig kontrollierten Informationsökosystem“ leben, dessen Zensur dazu geführt hat, dass seine Konten in den sozialen Medien gesperrt und unterstützende Beweise weitgehend ignoriert wurden. McCairn bezeichnet das Sars-Cov2-Virus selbst als „das Ergebnis von Forschung zur biologischen Kriegsführung“.

Der britische Arzt David Cartland hat ebenfalls vor einer „Epidemie der Prionenkrankheit“ gewarnt und seine Anhänger kürzlich aufgefordert, in medizinischen Datenbanken nach Dokumenten zu suchen, die den Zusammenhang mit den mRNA-Injektionen untersuchen.

In einem Interview mit LifeSiteNews im letzten Monat sprach er von der erschreckenden Wahrscheinlichkeit weitverbreiteter Fälle von Prionenkrankheit als Folge der neuen „Impfstoffe“.

Seine Warnungen wurden verspottet, „Entlarver“ unterstellten Cartland, er sei geisteskrank, weil er sie aussprach, und im Internet wurden Parodien erstellt, um ihn zu verspotten.

Doch Cartlands Befürchtungen, dass der Mechanismus der mRNA-Injektionen ehemals seltene Krankheiten in großem Maßstab reproduzieren könnte, sind nicht auf seine Fantasie beschränkt.

Genomik-Experte entlarvt die ‚Entlarver‘

Am 29. Februar sprach der Genomik-Experte Kevin McKernan darüber, wie auch er versucht hat, Bedenken hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen der Prionenkrankheit und dem Mechanismus der mRNA-Behandlungen zu äußern, die seiner Meinung nach auch für „long COVID“ – oder wie er es ausdrückt – „long vax“ verantwortlich sind. Eine kürzlich durchgeführte Studie hat gezeigt, dass die Mehrheit der an „langer COVID“ Erkrankten mRNA-Injektionen erhalten hat.

McKernan erklärte in einem Video mit der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance den Mechanismus des „Frameshifting“, der angeblich zur Prionenerkrankung führt. Dabei handelt es sich um die Produktion mehrerer Proteine aus der injizierten RNA, die seiner Meinung nach die Proteine herstellt, die zu den seltenen Krankheiten führen.

Wenn man die Stoppcodons durch Frameshifting überschreibt, werden Proteine gebildet, die Spike-Mito-Proteine sind. Wenn ich mit vielen Long-Vax-Patienten spreche, höre ich von all diesen Dingen, die mich an meine Zeit im Bereich der Sequenzierung mitochondrialer Krankheiten erinnern…

In dem Video mit dem Titel „COVID Vaccines and Genome Integration“ (COVID-Impfstoffe und Genom-Integration) behauptet McKernan auch, dass seine Versuche, seine Ergebnisse zu veröffentlichen, vereitelt wurden.

„Wir haben versucht, dies im Jahr 2021 mit Peter McCullough zu veröffentlichen. Zwei Gutachter haben es abgesegnet, und dann ist der Herausgeber eingeschritten und hat die Arbeit torpediert“, erklärte er.

McKernan wandte sich kürzlich gegen die sogenannten „Debunker“, deren unwissenschaftliche Behauptungen über die Sicherheit der mRNA-Behandlungen in keinem guten Verhältnis zu den Beweisen stehen. Zu der falschen Behauptung, dass die Injektionen nicht mit DNA kontaminiert sind, sagte er:

Die „Faktenprüfer“ haben sich das ganze letzte Jahr über ständig geirrt… Zuerst haben sie behauptet, es gäbe sie nicht. Jetzt haben die FDA und die Regulierungsbehörden zugegeben, dass es tatsächlich vorhanden ist.

Er stellt fest, dass auch die Behauptungen über die Sicherheit falsch waren.

„Dann wurde behauptet, es würde nicht in die Zellen gelangen. Wir haben nun gezeigt, dass dies wahrlich der Fall ist. Wie erwartet, würde man erwarten, dass alles, was sich in einem Lipid-Nanopartikel befindet, in eine Zelle gelangt. Jetzt sehen wir erste Anzeichen für eine DNA-Integration“, sagte er.

McKernans eigene Ergebnisse haben gezeigt, dass frühere Versuche, die bekannte Wirkung der Komponenten in den mRNA-Injektionen zu „entlarven“, falsch waren.

Die Krankheit der Medizin

Der Versuch, Bedenken hinsichtlich der Prionenkrankheit zu äußern, wurde mit den üblichen Methoden der Ablehnung und persönlichen Angriffen beantwortet, was dazu führte, dass Dr. Cartlands Fähigkeit, als Arzt zu praktizieren, von der britischen Ärztekammer formell überprüft wurde.

Seine anekdotischen Beweise – die er LifeSiteNews mitteilte – über Verhaltensänderungen bei Patienten, die auf eine Degeneration des Gehirns hinweisen, scheinen der wissenschaftlichen Methode der Beobachtung zu entsprechen. Seine Sorge um die mögliche Ursache, die zu den Vorbeugungsmaßnahmen gegen iatrogene Schäden gehört, ist der erste Grundsatz der medizinischen Praxis.

Diese Grundsätze haben zur Ächtung, zu beruflichen Sanktionen und zur Infragestellung der geistigen Gesundheit von Dr. Cartland geführt. Unabhängig davon, ob er und seine Mitstreiter mit ihrem Verdacht auf eine bevorstehende Epidemie der Prionenkrankheit richtig liegen, zeigt die Behandlung, die ihnen verordnet wurde, den kranken Zustand der heutigen Medizin.

