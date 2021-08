Die amerikanisch-japanische Allianz gegen China riskiert einen Weltkrieg

Von Christopher Black: Er ist ein internationaler Strafverteidiger mit Sitz in Toronto. Er ist für eine Reihe aufsehenerregender Kriegsverbrecherfälle bekannt und veröffentlichte kürzlich seinen Roman Beneath the Clouds. Er schreibt Essays über internationales Recht, Politik und das Weltgeschehen, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Als mehrere Juristen, darunter auch ich, im Jahr 2003 Nordkorea besuchten, um mehr über den dortigen Sozialismus zu erfahren, wurden uns Dokumente der US-Armee gezeigt, die 1950 von den kommunistischen Kräften erbeutet wurden, als sie die Kontrolle über Seoul übernahmen und das Hauptquartier der amerikanischen Armee überrannten. Die Dokumente bestätigten, dass es die USA und ihre Marionetten in Südkorea waren, die in den Norden einmarschierten und nicht umgekehrt, mit dem Ziel, die lokalen kommunistischen Kräfte zu zerschlagen und dann China anzugreifen. Ihr Plan scheiterte und endete in einer amerikanischen Niederlage. Was mich jedoch überraschte, war der Hinweis in den Dokumenten, dass die Amerikaner auch die Hilfe und den Rat von Offizieren der japanischen Armee in Anspruch nahmen, die am Ende des Krieges zwischen den USA und Japan, der 1945 endete, in Korea geblieben waren. Zwei wachsende Imperien zogen im Pazifik gegeneinander in den Krieg, aber am Ende schlossen sich die besiegten und besetzten Japaner bald dem wachsenden amerikanischen Imperium in seinem Streben nach Weltherrschaft an, und Korea war der erste Beweis für ihre Loyalität zu den USA, eine Loyalität, die nicht nur wegen ihrer Niederlage geduldet wurde, sondern auch, weil das amerikanische Kapital und das japanische Kapital das gleiche Interesse haben: die Unterwerfung und Ausbeutung Chinas.

Am 6. Juli erklärte der stellvertretende japanische Ministerpräsident auf einer Veranstaltung der Liberaldemokratischen Partei, dass Japan Taiwan verteidigen würde, wenn China die Kontrolle über Taiwan übernehmen würde, was sein gutes Recht ist, da es ein integraler Bestandteil Chinas ist, denn eine solche Aktion Chinas würde eine „existenzielle Bedrohung für Japan“ darstellen.

„Wenn es zu einem größeren Zwischenfall käme, könnte man mit Sicherheit sagen, dass es sich um eine Situation handeln würde, die das Überleben Japans bedroht. Wenn das der Fall ist, müssen Japan und die USA Taiwan gemeinsam verteidigen.“

Warum es sich um eine „existenzielle Bedrohung für Japan“ handeln würde, erklärte er nicht.

Dass er für die Führung Japans sprach, ist klar. Dass jede Einmischung in Chinas Handlungen in Taiwan eine Aggression gegen China und einen Verstoß gegen die japanische Verfassung, die den japanischen Selbstverteidigungskräften jegliche Offensivaktionen untersagt, sowie einen Verstoß gegen die UN-Charta darstellen würde, ist ebenfalls klar.

Als Antwort darauf hat China immer wieder erklärt, dass es bereit ist, sowohl die USA als auch Japan zu besiegen, wenn diese versuchen, sich einzumischen, wenn China die Kontrolle über Taiwan zurückerobert, wozu sie durch jede Aktion der Amerikaner und Taiwanesen provoziert werden. Die Amerikaner haben erkannt, dass sie in der Region nicht stark genug sind, um allein einzugreifen, und haben daher Großbritannien, Frankreich und Deutschland sowie die eifrigen Australier dazu gebracht, Seestreitkräfte ins Südchinesische Meer zu entsenden, um die amerikanischen und japanischen Pläne zu unterstützen. Es ist mehr als ironisch zu sehen, dass vier Nationen, die im Zweiten Weltkrieg erbitterte Feinde des kaiserlichen Japans waren, sich jetzt mit Japan zusammentun, um China erneut anzugreifen, und dass Deutschland, ein Verbündeter Japans im Zweiten Weltkrieg, erneut versucht, sein Gewicht in der Welt zu spielen. Die Chinesen haben eine lange und bittere Erinnerung an die japanische Invasion und Besetzung ihres Landes in den 30er und 40er Jahren, ebenso wie die Koreaner dieselben bitteren Erinnerungen an die japanische Besetzung haben.

Aber wir wissen jetzt, dass die Niederlage der Faschisten und Militaristen in Deutschland und Japan im Jahr 1945 nicht ihre endgültige Niederlage war, denn die Regierungen, die diese beiden Nationen bekämpften, hatten auch faschistische Elemente in sich, die hofften, dass die Nazis den Kommunismus in der UdSSR und die Japaner das Gleiche in China zerschlagen würden. Stattdessen organisierten sich die Teile des Weltkapitals, die den Faschismus unterstützten oder duldeten und sich auf den Imperialismus stützten, um ihre Profite zu steigern, schnell neu und schufen unter der Führung der extremen Rechten in Washington das Militärbündnis NATO, um den Angriff auf die UdSSR und jetzt auf Russland, China und andere unabhängige Nationen fortzusetzen. Sie tragen jetzt andere Kleider, verwenden aber die gleichen Lügen und Propagandatechniken wie die Nazis und die japanischen Militaristen, während sie sich auf einen weiteren Krieg gegen China und Russland vorbereiten.

Am 30. Juli musste die chinesische Regierung die britische Regierung und ihren Marineeinsatzverband unter Führung des neuen britischen Flugzeugträgers Queen Elizabeth warnen, sich von ihren Hoheitsgewässern fernzuhalten oder die Konsequenzen zu tragen. Gleichzeitig führten die USA und Frankreich in der Nähe von Hawaii Militärübungen mit Dutzenden von US-amerikanischen F22 und französischen Rafale-Flugzeugen durch, während die Franzosen ihre Streitkräfte auf Tahiti verstärken. Die Amerikaner haben ihre Bomber- und Kampfflugzeugflotte, einschließlich der F35, von ihrem großen Stützpunkt auf Guam, den die Chinesen schnell zerstören können, auf kleinere Stützpunkte verteilt, was es für China schwieriger macht, diese Flugzeuge zu zerstören. Diese Art der Verlegung ist normalerweise in Kriegszeiten üblich, wenn ein Krieg im Gange ist oder unmittelbar bevorsteht.

Gleichzeitig kündigten die Deutschen an, dass sie zur Unterstützung der Amerikaner und Japaner eine Fregatte ins Südchinesische Meer entsenden werden, während die Amerikaner diese Woche weitere Schiffe in die Taiwan-Straße entsandten. Manche mögen all dies als Säbelrasseln betrachten. Aber das sind eine Menge Säbel, und sie tun viel mehr, als nur mit ihnen zu rasseln.

Wie Hans Rudiger Minow in der Deutschen Außenpolitik feststellte,

Die Intensivierung der westlichen Manöver und ihre zunehmende Konzentration auf Kampfeinsätze, die unter den gegenwärtigen Umständen sehr realistisch sind, decken sich mit Prognosen hochrangiger US-Militärs, die einen Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und China in naher Zukunft für wahrscheinlich halten. So äußerte sich kürzlich der ehemalige Oberste Alliierte Befehlshaber der NATO in Europa (SACEUR), Ret. Admiral James G. Stavridis, mit der Prognose zitiert, dass „unsere Technologie, unser Netz von Verbündeten und unsere Stützpunkte in der Region China immer noch überlegen sind“ – vorerst. Doch „bis zum Ende des Jahrzehnts – wenn nicht früher“ werde die Volksrepublik „in der Lage sein“, „die USA herauszufordern“, zumindest „im Südchinesischen Meer“. Kürzlich veröffentlichte Stavridis einen Roman, in dem er einen fiktiven Krieg schildert, der im Jahr 2034 zwischen den USA und China ausbricht. In der Zwischenzeit ist er der Ansicht, dass „wir vielleicht nicht bis 2034 Zeit haben, um uns auf diese Schlacht vorzubereiten – sie könnte schon viel früher kommen“. Einige seiner Militärkollegen sagen voraus, dass „es nicht um 2034 geht“, der Große Krieg könnte früher kommen – möglicherweise sogar „2024 oder 2026“.

Aber es ist nicht China, das einen Krieg anstrebt. Wer also treibt diesen Irrsinn voran? Die Propagandamaschinen im Westen, die alle Teil des militärisch-industriellen Komplexes sind, sind Legion. Eine der schlimmsten ist das Hudson Institute, das 1961 von Herman Khan gegründet wurde, der früher dem Rand Institute angehörte und für seine Atomkriegsspiele und Theorien über die Möglichkeiten des Einsatzes von Atomwaffen im Krieg bekannt war. Zu seiner derzeitigen Führung und Mitgliedschaft gehören Faschisten wie Mike Pompeo, Seth Cropsey und viele andere, die in verschiedenen US-Regierungen oder im US-Militärapparat tätig waren.

In Seth Cropseys Biografie heißt es,

„Cropsey begann seine Karriere in der Regierung im US-Verteidigungsministerium als Assistent von Verteidigungsminister Caspar Weinberger und diente anschließend als stellvertretender Unterstaatssekretär der Marine in den Regierungen von Ronald Reagan und George H.W. Bush, wo er für die Position der Marine bei den Bemühungen um eine Reorganisation des Verteidigungsministeriums, die Entwicklung der maritimen Strategie, die akademischen Einrichtungen der Marine, die Spezialoperationen der Marine und die Lastenteilung mit den NATO-Verbündeten verantwortlich war. In der Bush-Regierung wechselte Cropsey in das Büro des Verteidigungsministers (OSD), wo er zunächst stellvertretender Ministerialdirektor und dann stellvertretender Hauptministerialdirektor für Sondereinsätze und Konflikte niedriger Intensität wurde. Von 1985 bis 2004 diente Cropsey als Marineoffizier.

„Von 1982 bis 1984 leitete Cropsey die redaktionelle Politik der Voice of America (VOA) in Bezug auf die Solidaritätsbewegung in Polen, die sowjetische Behandlung von Dissidenten und andere Themen. Als Direktor des International Broadcasting Bureau der US-Regierung kehrte Cropsey 2002 in die öffentliche Diplomatie zurück und überwachte die Agentur bei ihren erfolgreichen Bemühungen, die Radio- und Fernsehübertragungen in der muslimischen Welt zu verstärken.“



Mit anderen Worten: Er ist ein langjähriger antisozialistischer Propagandist und Kriegsverbrecher.

Cropsey verfasste einen kürzlich in The Hill, einer rechten US-Zeitschrift, die über Ereignisse in Washington berichtet, veröffentlichten Artikel mit dem Titel „Japan Signals An Opening for US in Countering China“ (Japan signalisiert eine Öffnung für die USA im Kampf gegen China), in dem er die Erklärung von Taro Aso lobte, dass Japan Taiwan unterstützen werde, falls China die Kontrolle über seine Insel übernehmen wolle, behauptete, China strebe nach der „Weltherrschaft“ und sagte einen Krieg mit den USA in naher Zukunft voraus.

Er erklärt ferner, dass die Japaner jetzt einen „entscheidenden Wandel“ in der Außen- und Militärpolitik vollzogen haben, verwirft das in der japanischen Verfassung verankerte Verbot japanischer Offensivmaßnahmen und fordert, dass Japan seine militärischen Kräfte und seine Unterstützung aufstockt, um China „entgegenzutreten“.

Er schrieb: Taiwan zu verteidigen ist ein schwieriges Unterfangen. Die PLA ist in der ersten Inselkette am stärksten, insbesondere um Taiwan herum, da Peking dort seine See-, Luft- und Raketentruppen konzentriert. Um die Insel zu verteidigen, müssten die USA und ihre Verbündeten direkt in Chinas Raketenreichweite operieren, was die hochwertigen Kapitalanlagen gefährden würde, von denen die amerikanische Kampfkraft abhängt.

Japan und die USA verfügen jedoch beide über bedeutende U-Boot-Flotten – Japans kleine, aber leise, batteriebetriebene Boote sind ein wirksames Gegenstück zu Amerikas größeren, nuklear angetriebenen Angriffs-U-Booten. U-Boote sind immun gegen die Raketen, auf die sich die PLA verlassen würde, um die See- und Luftkontrolle über Taiwan zu erlangen. Unterstützt durch eine ausreichende Anzahl von Schnellbooten und ein ausreichend robustes Netz mobiler bodengestützter Anti-Schiffs- und Anti-Luft-Raketen könnte ein japanisch-amerikanischer U-Boot-Angriff eine PLA-Invasion in Taiwan vereiteln oder zumindest die vollendeten Tatsachen verhindern, auf die China hofft. Angesichts dieser strategischen Realität“.

Er fordert mehr Militärübungen mit den USA und Japan, Frankreich und Großbritannien und ihren anderen Verbündeten, um sich „auf den Krieg vorzubereiten“. Dann fügt er die Lüge hinzu, dass „die Vorbereitung auf einen Krieg wesentlich ist, um ihn abzuschrecken“, während er in Wirklichkeit meint, dass Amerika sich auf einen Krieg vorbereitet, um ihn zu führen.

Die Kräfte des Friedens und der Vernunft in der Welt müssen diese Kriegsvorbereitungen als eine Gefahr für die ganze Welt anprangern, denn ein Krieg gegen China wird Russland und andere einbeziehen, wird zu einem Weltkrieg, einem Atomkrieg und dem Ende der Menschheit führen. Wir müssen diese Verbrecher anprangern und verlangen, dass der Internationale Strafgerichtshof tätig wird, um die Amerikaner zu warnen und die Führer der US-Verbündeten, für die er zuständig ist, ihre Propagandisten wie Seth Cropsey und all die anderen anzuklagen, die sich verschwören, um eine Aggression zu begehen, das höchste Kriegsverbrechen, den letzten Akt des Wahnsinns, denn mir scheint, dass der Krieg mit China genau das sein wird, der letzte Akt im menschlichen Drama. Wir werden nicht auf den abrupten Klimawandel warten müssen, um uns zu erledigen.

Aber der Internationale Strafgerichtshof sagt zu all dem nichts, und der UN-Sicherheitsrat ist machtlos. Wer bleibt also übrig, um Einspruch zu erheben, um zu sagen, genug ist genug, zur Hölle mit den Verbrechern und ihren Kriegen, außer uns, den Menschen. Ja, protestieren, Petitionen einreichen, schreiben, schreien, weinen, sich Friedensgruppen anschließen, wie der, der ich angehöre, dem Kanadischen Friedenskongress, tun Sie alles, was Sie können, aber stehen Sie auf, stehen Sie auf, wie Bob Marley uns dazu aufforderte, und wie John Lennon forderte: Gebt dem Frieden eine Chance.