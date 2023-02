Es war schwer zu erklären, warum die USA Ende letzten Jahres begannen, den Druck auf Indien, sich von Russland zu distanzieren, merklich zu verringern. Damals wurde angenommen, dass dies einfach eine verspätete Anerkennung der geostrategischen Realität war und aus pragmatischen Gründen geschah, um die strategischen Beziehungen aufrechtzuerhalten. Nun scheint es jedoch so, als ob Indiens unverzichtbare Rolle auf dem globalen Energiemarkt als Mittelsmann bei der Erleichterung des nunmehr tabuisierten russisch-westlichen Energiehandels eine Rolle bei der Neukalibrierung der US-Politik gespielt hat.

Mitte Januar enthüllten indische Medien, dass ihr Land verbilligtes russisches Öl verarbeitet und in den Westen, einschließlich der USA, reexportiert hat, wodurch der Geist der antirussischen Sanktionen des de facto neuen Kalten Krieges in Frage gestellt wurde. Die meisten Beobachter wischten diese Berichte beiseite, da sie ihrer Weltsicht widersprachen, in der es als selbstverständlich galt, dass die Goldene Milliarde des Westens unter Führung der USA den Druck auf Russland niemals dadurch verringern würde, dass Indien als Zwischenhändler im Ölhandel fungiert.

Laut einem Experten, den Bloomberg in seinem jüngsten Bericht mit dem Titel „Oil’s New Map: How India Turns Russia Crude Into The West’s Fuel“ (Wie Indien russisches Rohöl in Treibstoff für den Westen verwandelt): „Indiens Bereitschaft, mehr russisches Rohöl zu einem höheren Rabatt zu kaufen, ist ein Merkmal, kein Fehler, im Plan der westlichen Nationen, Putin wirtschaftliche Schmerzen zuzufügen, ohne sie sich selbst aufzuerlegen.“ Ein weiterer Experte wurde mit den Worten zitiert, dass „US-Finanzbeamte zwei Hauptziele verfolgen: den Markt gut versorgt zu halten und Russland die Öleinnahmen zu entziehen.“

Dieser andere Experte fügte hinzu: „Sie wissen, dass indische und chinesische Raffinerien größere Gewinnspannen erzielen können, wenn sie russisches Rohöl mit Preisnachlass kaufen und Produkte zu Marktpreisen exportieren. Das ist für sie kein Problem.“ Diese Erkenntnis von Bloomberg, das als eines der wichtigsten Wirtschaftsmagazine der Welt gilt, verändert das Paradigma, mit dem Beobachter die energiepolitische Dimension der antirussischen Sanktionen der Goldenen Milliarde interpretieren, völlig.

Das „offizielle Narrativ“ lautete bisher, dass sie darauf abzielen, den Kreml in den Bankrott zu treiben, in der Hoffnung, dass er seine laufenden Sonderoperationen sofort einstellt und vielleicht sogar „balkanisiert“, wenn der angestrebte wirtschaftliche Zusammenbruch unkontrollierbare sozio-politische Prozesse auslöst wie in den späten 1980er-Jahren. Die New York Times räumte jedoch kürzlich ein, dass die antirussischen Sanktionen gescheitert sind, und verwies auf seriöse Belege dafür, dass die Wirtschaft des betroffenen Staates nicht mehr schrumpft, sondern sogar zu wachsen beginnt.

Angesichts dieser „politisch unbequemen“ Fakten war es also im Nachhinein absehbar, dass das „offizielle Narrativ“ umfassender geändert werden musste, damit die Goldene Milliarde ihr „Gesicht“ vor der Bevölkerung wahren konnte, ergo Bloombergs jüngster Beitrag zu diesem Wahrnehmungsmanagement. Der Öffentlichkeit wird nun vorgegaukelt, dass die Sanktionen nie dazu gedacht waren, den Kreml in den Bankrott zu treiben, seine Sonderoperationen zu stoppen oder Russland zu „balkanisieren“, sondern lediglich einen kleinen Teil seiner Einnahmen zu schmälern.

In Wirklichkeit ist das Ergebnis, über das Bloomberg berichtet, in der Tat ein „Fehler“ und keine „Besonderheit“, wie man im Nachhinein aus Verzweiflung über die Revision der Geschichte aus eigennützigen Soft-Power-Gründen behauptet. Die Goldene Milliarde hat die dauerhaften Folgen ihrer Sanktionen nicht vollständig vorhergesehen, da sie naiverweise davon ausging, dass sie den Kreml sofort in den Bankrott treiben, seine Sonderoperationen stoppen und Russland anschließend „balkanisieren“ würden, was letztlich nicht eingetreten ist.

Sie können ihre einseitigen Wirtschaftsbeschränkungen jedoch nicht aufheben, da dies ein noch nie dagewesener Soft-Power-Sieg für Russland wäre, weshalb sie begonnen haben, ihre Fühler nach alternativen Lösungen auszustrecken, um die Zuverlässigkeit ihrer Importe zu gewährleisten, wenn auch zu einem höheren Preis. Indiens pragmatische Politik der prinzipiellen Neutralität gegenüber dem Ukraine-Konflikt, die sich den Forderungen der USA nach einer „Isolierung“ Russlands widersetzte, erwies sich in diesem Zusammenhang als ungewolltes Geschenk des Himmels für den Westen.

Hätte diese global bedeutsame Großmacht ihre Käufe von russischem Öl nicht in dem Maße gesteigert, wie sie es tat, um die durch die Sanktionen des Westens verursachten systemischen Schocks zu überstehen, die Dutzende von anderen Staaten des Globalen Südens destabilisierten, dann gäbe es kein Überangebot für den Reexport. Nachdem sie ihnen geholfen hatten, ihren Bedarf zu decken, was nicht Teil eines „5D-Schach-Masterplans“ zwischen Indien und dem Westen war, sondern das organische Ergebnis der Entwicklung der Ereignisse, verringerten sie als Gegenleistung ihren Druck auf Indien.

Es war Ende letzten Jahres schwer zu erklären, warum die USA den Druck auf Indien, sich von Russland zu distanzieren, merklich zu verringern begannen, aber man dachte damals, dass dies einfach eine verspätete Anerkennung der geostrategischen Realität war und aus pragmatischen Gründen geschah, um die strategischen Beziehungen aufrechtzuerhalten. Jetzt scheint es jedoch, als ob Indiens unverzichtbare Rolle auf dem globalen Energiemarkt als Mittelsmann bei der Erleichterung des nun tabuisierten russisch-westlichen Energiehandels eine Rolle bei der Neukalibrierung der US-Politik gespielt hat.

Daraus lässt sich schließen, dass es Indien nicht nur gelungen ist, dem Druck des Westens unter Führung der USA in Bezug auf seine Beziehungen zu Russland zu widerstehen, sondern dass es der Goldenen Milliarde ungewollt auch einen Gefallen getan hat, indem es sich selbst in die Lage versetzt hat, die Zuverlässigkeit seiner Energieimporte zu gewährleisten. Diese Beobachtung spricht für die neu entdeckte Rolle Russlands als Königsmacher im Neuen Kalten Krieg, die ihm immer mehr Einfluss innerhalb des globalen Systemwechsels verschaffen wird, je länger dieser Kampf andauert.