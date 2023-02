Sie für Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft ziehen – Pascal Najadi & Todd Callender. Video

Pascal Najadi, ein pensionierter Banker aus der Schweiz, steht im Mittelpunkt eines potenziell großen Umbruchs im juristischen Kampf gegen die Finanzbetrug/Bioterrorismus-Kampagne der COVID-Globalisten. Pascal Najadi hat Strafanzeige wegen Amtsmissbrauchs gemäß Artikel 310 des Schweizerischen Strafgesetzbuches gegen den Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset gestellt, der auch der ehemalige Gesundheitsminister des Landes ist.

Zur allgemeinen Überraschung hat der Generalstaatsanwalt der Schweiz beschlossen, eine Untersuchung gegen den Präsidenten einzuleiten – die Erste gegen ein amtierendes Staatsoberhaupt, der wegen der „Impfstoff“-Politik ins Visier des Gesetzes genommen wird.

Pascal schließt sich Todd Callender und Sean im SGT-Report an, um die einfachen Ungereimtheiten in der offiziellen Darstellung zu beschreiben, die er festgestellt hat und die ihm beweisen, dass die gesamte COVID-Impf-Kampagne ein Betrug war – wie damals, als Janine Small, die Präsidentin von Pfizer für internationale Märkte, vor einer Anhörung des COVID-19-Sonderausschusses der EU zugab, dass der Impfstoff während der klinischen Studien nicht auf seine Fähigkeit getestet wurde, die Übertragung zu verhindern, bevor er auf den internationalen Markt kam – was den kroatischen Europaabgeordneten Mislav Kolakusic dazu veranlasste, zu erklären, dass der Kauf von 4,5 Milliarden Dosen des experimentellen Impfstoffs COVID-19 durch die Europäische Union dem „größten Korruptionsskandal in der Geschichte der Menschheit“ gleichkomme.

Dann beschreibt Pascal die einfachen Schritte, die er unternommen hat, und die jeder Bürger tun kann um die völkermordenden Verbrecher zur Verantwortung zu ziehen. Und der erste Schritt war einfach der Gang zur Polizeiwache, um seine Anzeige zu erstatten. Die Offenbarung für uns alle ist, dass wir das Gleiche machen können.

Todd dankt Pascal dafür, dass er „ein Beispiel für alle“ ist, und er sagt, dass wir eine Million Menschen auf der ganzen Welt benötigen, die dies tun, denn es handelt sich um einen globalen Völkermord.

Todd fügt hinzu: „Es gibt hier so viele Premieren. Wie ich bereits erwähnt habe, haben die OECD und ihre „vertrauenswürdigen Behörden“ die gesamte Strafverfolgung auf der ganzen Welt kontrolliert.

„Die Tatsache, dass Pascal und seine Beschwerde bis zum Generalstaatsanwalt gelangt sind, der der Sache nachgeht, ist ein wichtiges Indiz dafür, dass dieser Völkermord in sich zusammenfällt und die Täter bestraft werden. Anders darf das nicht passieren. „Ich bin so froh darüber, denn die Auswirkungen dieser Sache sind einfach erstaunlich. Es brauchte nur einen Mann.“

Pascal wurde in der Schweiz geboren und seine Schweizer Mutter, Heidi Anderhub-Minger, ist die Großnichte von Rudolf Minger, der vor dem Zweiten Weltkrieg Bundespräsident der Schweiz war.

Pascals Vater, Hussain Najadi, war der bekannte persisch-bahrainische internationale Bankier und Unternehmensentwickler, der zu den Gründungsmitgliedern des Europäischen Managementforums gehörte, bevor er sich 1987 von Klaus Schwab trennte und das Treffen in Davos in Weltwirtschaftsforum umbenannt wurde.

Pascal sagt, dass sein Vater sich von Klaus Schwab trennte, weil er eine abrupte Persönlichkeitsveränderung sah und nicht länger mit ihm in Verbindung gebracht werden wollte, aber er sagt, dass das frühe European Management Forum eine kleine Versammlung von nicht mehr als 100 Personen war, die in einem 4-Sterne-Hotel stattfand und die er als „clever“ und „gutartig“ beschreibt. Es handelte sich im Grunde um ein Plauderfest für Führungskräfte aus „aufstrebenden Märkten“, hauptsächlich in Asien, wo Hussain Banken gegründet hatte, um Kapital aus dem Nahen Osten zu erschließen. Im Jahr 2013 wurde Hussain in Kuala Lumpur erschossen, ebenso wie seine Frau, die schwer verletzt wurde. Pascal glaubt, dass sein Vater ermordet wurde, weil er Korruption in Malaysia aufgedeckt hatte.

In der Zwischenzeit wurde das Weltwirtschaftsforum von der gleichen Gruppe übernommen, die bei der UN die Agenda 2030 vorantreibt, die Pascal als „Das Ende der Menschheit“ bezeichnet. Er empfiehlt uns allen, auf die Website der UN zu gehen und die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu lesen, die er als schockierendes Dokument bezeichnet.

Dann sagt er, wir sollten uns die Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO ansehen. „Der Entwurf ist online, Sie können ihn lesen. Artikel 3 – nur einer von vielen, ist schockierend. Warum? Menschenrechte und Menschenwürde sollen gestrichen werden. Dieser Artikel allein wird jede Verfassung eines normalen, demokratischen Landes auf dieser Welt aus den Angeln heben und obsolet machen.

„Dieses Abkommen muss gestoppt werden. Trump war gut. Er hat die Zahlungen an die WHO eingestellt. Das ist das Klügste, was man tun kann. Einfach aussteigen… Es ist eine faschistische Erklärung“, sagt Pascal über die IHR.

Dann wendet er sich der 44-jährigen Kronprinzessin von Thailand zu, die seit sechs Wochen im Koma liegt, nachdem ihr dreimal die Biowaffe injiziert wurde. Sean bezieht sich auf einen Bericht von Clayton Morris bei Redacted, wonach der thailändische König Vajiralongkorn plant, den Vertrag des Königreichs mit Pfizer zu kündigen.

Der Clip zeigt ein Interview zwischen Pascal und Dr. Sucharit Bhakdi, der die meiste Zeit seines erwachsenen Lebens in Deutschland gelebt hat, aber Thailänder ist und dessen Vater der Hofarzt des Vaters des derzeitigen Königs war. Aufgrund dieser Beziehung konnte Dr. Bhakdi direkt an den thailändischen Königshof gelangen und den König darüber informieren, dass der sogenannte Impfstoff eine völkermörderische Biowaffe ist.

Todd erzählt Sean, dass das thailändische Königshaus die universelle Jurisdiktion hat, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu erklären. „Sie haben die Möglichkeit, Pfizer und deren Führungskräfte und alle anderen, die geholfen haben, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzuklagen. Alles, was sie machen müssen, ist, einen General in ihrem Militär dazu zu bringen, ein Kriegsverbrechertribunal zu eröffnen, und sie können diese Gesetze extraterritorial gegen jeden anwenden, der daran beteiligt war. Auch das ist eine große Sache!“

In einem früheren Interview hatte Todd gesagt: „Jetzt werden sich die Schleusen öffnen, denn es handelt sich um Verbrechen mit universeller Zuständigkeit, was bedeutet, dass die Schweiz, wenn sie unseren Präsidenten strafrechtlich verfolgen wollte, nicht nur die Möglichkeit hätte, dies zu tun – und zwar in Abwesenheit -, sondern auch die Möglichkeit, ein Urteil zu fällen und dieses Urteil in Abwesenheit, d.h. extraterritorial, zu vollstrecken.

„Wenn sie in der Lage wären, einen Vertragspartner zu finden, könnten sie sich den Verantwortlichen schnappen und ihn zur Hinrichtung zurückbringen, wenn das Urteil so lautet. Das ist eine große Sache. Das ist eine große Sache und der erste Staat, der dies tut. Todd sagte auch voraus, dass Beamte auf der ganzen Welt versuchen werden, Vereinbarungen zu treffen.

Was den Versuch betrifft, dies in den USA zu tun, so war Todd nicht in der Lage, einen einzigen einquartierten General (Brigadegeneral und höher) zu finden, der bereit war, sich zu melden, unter den 3.000, die den erforderlichen Rang erreicht haben, um eine Untersuchung innerhalb des US-Militärs einzuleiten, das offenbar der Hauptverantwortliche für diesen unvorstellbaren Angriff auf die Menschheit ist.