Oh, was für ein korrupter Krieg!

Wenn alles andere gleich wäre, könnten wir uns zurücklehnen und das Spektakel beobachten, bei dem sich zwei der weltweit korruptesten Länder mit Gleichgültigkeit gegenseitig die Köpfe einschlagen. Dieselbe Gleichgültigkeit, die wir auch den 44 anderen großen Konflikten entgegenbringen, die laut Wikipedia derzeit auf der ganzen Welt ausgetragen werden. Sie können sich auf die Schulter klopfen, wenn Sie einen von ihnen nennen können, einen goldenen Stern für fünf.

Alles andere ist jedoch nicht gleich, denn es ist Krieg – und Krieg ist die Hölle.

Wir lesen voyeuristische Berichte über die Hölle des zivilen Lebens in den ukrainischen Kriegsgebieten. Über die entmenschlichende Hölle für die Kämpfer lesen wir viel weniger. Wolfgang Borchert, der in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs an der Ostfront verwundet wurde, schrieb in den zwei Jahren, die seinem zerstörten Körper nach dessen Ende noch blieben, über die tiefen psychologischen Wunden, die der Krieg den Soldaten zufügt, Wunden, die wohl ebenso schlimm sind wie die physischen Schäden.

Der Wiedereintritt des Soldaten in eine friedliche Nachkriegswelt, eine Welt, die diese Schrecken nur noch hinter sich lassen will, kratzt an seinen seelischen Narben. Fragen Sie einen altgedienten Soldaten, wie schnell man vom tapferen Helden zum alten Hasen wird, sobald die Kämpfe aufhören. Draußen vor der Tür war Borcherts Ausdruck. Mehr als ein halbes Jahrhundert zuvor schrieb Kipling über den Universalgefreiten Tommy Atkins, der im Krieg gefeiert und in Friedenszeiten gemieden wird.

Eines ist sicher: Wenn sich der Rauch des russisch-ukrainischen Konflikts endlich lichtet, werden beide Seiten nicht nur mit traumatisierten Zivilisten, sondern auch mit Hunderttausenden junger Männer und Frauen mit verheerenden körperlichen und seelischen Verletzungen fertig werden müssen. Beide Seiten.

Ich bin kein Pazifist. Der beste Garant für Frieden ist eine glaubwürdige Verteidigungsfähigkeit mit dem Willen zum Überleben. Aber Krieg ist die Hölle, und kein vernünftiger Mensch will ihn. Wenn ein Krieg zwischen anderen Ländern ausbricht, ist es unsere Pflicht, in Fällen, in denen wir realistischerweise helfen können, zu vermitteln, um den Frieden so schnell wie möglich wiederherzustellen. Manchmal tun wir unsere Pflicht ein wenig, in den meisten Fällen kaum.

Aber im Fall von Russland und der Ukraine ist etwas Seltsames passiert. Wir haben den Konflikt nicht ignoriert, wir haben nicht versucht, ihn zu beenden – wir haben Partei ergriffen. Schlimmer noch, wir haben ohne Grund Partei ergriffen, weder strategisch noch taktisch und ohne erkennbares Ziel. Niemand hat eine Vorstellung davon, wie dieser Konflikt enden soll oder wird. Russland hätte nicht in die Ukraine einmarschieren dürfen, das stimmt, aber die humane, weitsichtige Antwort darauf ist, sich nicht in den Konflikt einzumischen und damit alles viel, viel schlimmer zu machen.

Wir haben nicht nur Partei ergriffen, sondern heizen den Krieg weiter an, indem wir die eine Seite mit Waffen, Geld und Waren versorgen und die andere Seite mit Sanktionen behindern. Die russische Propaganda wurde abgewürgt, die ukrainische Propaganda wurde in die Lautsprecheranlage eingespeist. Wir haben unsere Ohren und Augen vor Russland verschlossen, während wir die Geschichten, mit denen uns die Ukraine füttert, weitergeben.

Wir sind so verwirrt, dass wir jubeln und uns freuen, wenn die Ukraine die britischen Medien mit triumphalen Kriegsfilmen füttert – gepanzerte Fahrzeuge werden in die Luft gesprengt, Flugzeuge und Hubschrauber abgeschossen oder russische Soldaten rennen unter Beschuss um ihr Leben. Kein Wort wird über die jungen Russen verloren, die verbrannt, zerfetzt und schrecklich verwundet wurden, deren Eltern und Ehepartner hinterblieben und deren Kinder verwaist sind.

Es ist eine Ironie des Schicksals, dass eine neue Verfilmung von Remarques Antikriegsroman „Alles ruhig an der Westfront“ für ihren Realismus hochgelobt wird. Dieses Maß an Ironie ist ziemlich beunruhigend: Die begeisterten Kritiken für den Antikriegsfilm und die begeisterten Kritiken für die ukrainischen Kriegsanstrengungen scheinen keinerlei kognitive Dissonanz hervorzurufen.

Und nein, ich bin kein russischer Apologet, weder bezahlt noch unbezahlt. Der Punkt ist doch, dass die westlichen Mächte, wenn sie eine ethische Außenpolitik betreiben wollen, den Konflikt entschärfen und nicht durch Waffenlieferungen anheizen sollten.

Sogar die Schweiz, ein Land mit einer 170 Jahre alten Verfassung, in der nicht nur der Grundsatz der Neutralität verankert ist, sondern auch die Pflicht der Schweizer Regierung, bei der Lösung von Konflikten in der ganzen Welt ihre „guten Dienste“ anzubieten, wurde auf die neue Realität umprogrammiert. Die Schweiz steht nicht nur im Gleichschritt mit den EU-Sanktionen gegen Russland, sie liefert sogar Waffen und Munition, die letztlich von den Ukrainern in dem Konflikt eingesetzt werden.

Woher kommt diese mentale Umprogrammierung des Westens? Ich weiß es nicht – man müsste ein dickes Buch mit vielen Fußnoten schreiben, um sich dieser Frage zu nähern.

Im Vereinigten Königreich gibt es natürlich den lauten, opportunistischen Aufschwung von Boris Johnson, unserem Pfundskerl Churchill, der uns jetzt erzählt, dass Putin gedroht hat, ihn zu ermorden. Aber die Wurzeln der Umprogrammierung scheinen in die Vereinigten Staaten zu führen. Wir erinnern uns an die verrückte Dämonisierung Russlands durch die Demokraten nach der Niederlage von Hillary Clinton gegen Donald Trump: Die Russen hätten den Mailserver des Demokratischen Nationalkomitees „gehackt“ und die Wahl über die sozialen Medien zugunsten von Trump manipuliert, oder sie hätten sogar die Wahlmaschinen „gehackt“ und so weiter und so fort. Wie wir jetzt wissen, gab es in dieser Zeit so gut wie keine russische Einmischung in etwas. Wenn etwas gehackt wurde, dann nicht von den Russen.

Dann versuchten die Demokraten, Trump mit einem Dossier zu Fall zu bringen, in dem Verbindungen zwischen Trump und den Russen behauptet wurden. Inzwischen steht außer Zweifel, dass auch dies ein Märchen der Demokraten war, das von den unterstützenden Sicherheitsinstitutionen in den USA gestützt wurde. In dieser verrückten Zeit gab es ein paar kluge Köpfe, die darauf hinwiesen, dass das heutige Russland viel kleiner ist und nicht mehr der gefürchtete Feind ist, der die Sowjetunion einst war. Niemand hörte auf sie, so schien es. Russland, Russland, Russland – das praktische Schreckgespenst der Zeit.

Jetzt erfahren wir schrittweise von der enormen und ungeheuerlichen Korruption in der Familie Biden, mit Joe Bidens cracksüchtigem, verdorbenem Sohn Hunter als Hauptakteur. Über mindestens ein Jahrzehnt haben die Oligarchen aus – wo war das? Ach ja, der Ukraine – auf verschiedene Weise atemberaubende Summen an die Familie Biden gezahlt, meist über Hunter. Jetzt jubeln Präsident Biden und die Demokraten ihrem Zahlmeister zu und die US-Regierung plant die Lieferung einiger alter Panzer an die Ukraine.

Angesichts der abenteuerlichen Beteiligung der USA und der gleichzeitigen NATO-Beteiligung am gegenwärtigen Konflikt und angesichts der Tatsache, dass internationale Gelder in schwindelerregender Höhe in die Ukraine zurückfließen, kann man sich nur schwer der Schlussfolgerung entziehen (Cäsars Frau und all das), dass diese Geldgeschenke gut angelegtes Geld waren.