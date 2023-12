Die Apokalypse liegt in der Luft

Jeffrey A. Tucker

Mehr als je zuvor in meinem Leben nähern wir uns Weihnachten und dem neuen Jahr mit einem Gefühl des drohenden Untergangs der ungewissen Art.

Das Weihnachtsvideo der Biden-Administration im Weißen Haus hat nicht gerade dazu beigetragen. Ich mag Stepptanz wie jeder andere auch, aber dieses Video hatte etwas Seltsames, ja sogar Gespenstisches. Es war nicht nur das Cross-Dressing und die bizarren Kostüme. Es war mehr als das, es hatte etwas von den „Hunger Games“ und etwas fast Dämonisches.

Es ist schwer, das zu beschreiben. Es erinnerte nicht so sehr an unsere gemeinsamen Weihnachtstraditionen, sondern entführte uns in eine seltsame neue Welt des wilden, drogeninduzierten Wahnsinns, die nichts von der tief verwurzelten Feierlichkeit und spirituellen Freude hatte, die mit dieser heiligen Zeit des Jahres verbunden ist.

Vielleicht war genau das Problem des Videos. Es lag nicht an den talentierten Tänzern, nicht einmal an den Kostümen. Es war seine herablassende Oberflächlichkeit: Seht nur, wie wir uns in Washington amüsieren, während der Rest des Landes zu Staub zerfällt.

Es erinnerte mich auch an die riesige Kluft, die das Leben von ihnen und uns trennt. In der realen Welt sind diese Tage gefüllt mit der Angst vor einer bisher nicht vorhersehbaren Krise, die auf uns zukommt. Wir wissen es und fürchten es. Wir wissen auch, dass sie aus dem Weißen Haus selbst kommen wird.

In allen privaten Kreisen ist das heute ein ständiges Thema.

Es gibt viele Möglichkeiten:

Schlechtwetterabriegelungen

Abriegelung wegen Klima

Abriegelung wegen Terrorismus

Alle Großstädte werden von Flüchtlingen überrannt

Bürgerunruhen durch randalierende Migranten, gefolgt von Abriegelungen

Komplette Abschaltung des Internets

Schlüsselfertige Einführung digitaler Zentralbankwährungen (CBDC)

Zwangsweise Überprüfung aller Beiträge in sozialen Medien

Zwangsweiser Einbau von Verkehrssperren

Annullierung der Wahlen und Verhängung des Kriegsrechts

Hyperinflation gefolgt von leeren Geschäften

Flugverbot für alle Flugzeuge außer Charterflügen

Erneute Seuchenpanik nach einem Laborunfall

Atomkrieg

Bitte tun Sie all dies nicht als haltlose Verschwörungstheorien ab. Es sind einfach Vorhersagen darüber, was passieren könnte, und jede dieser Vorhersagen hat eine gewisse Grundlage in vorhandenen Fakten, die mit einer pessimistischen Annahme darüber, wie die Eliten reagieren werden, extrapoliert werden.

Es ist aufschlussreich, dass Menschen überhaupt so reden. Ich habe schon immer Leute gekannt, die eine düstere Sicht auf die Zukunft hatten: die finanziellen Pessimisten, die Schwarzseher und so weiter. Dann gab es immer die religiösen Apokalyptiker, die glauben, dass die Wiederkunft des Herrn unmittelbar bevorsteht. Das ist alles schön und gut, aber das Undenkbare zu denken, war noch nie so verbreitet und üblich, auch wenn es aus Angst vor Entlassung meist auf private Gespräche beschränkt bleibt.

Und das sind nur die kurzfristigen Vorhersagen für 2024. Langfristig habe ich sehr kluge Leute über den vollständigen Zusammenbruch der Vereinigten Staaten, eine katastrophale Entvölkerung und einen globalen Überwachungsstaat sprechen hören, der den Planeten für immer unter Verschluss halten wird.

Was ich nicht höre, ist viel Optimismus oder gar Hoffnung. Selbst diejenigen, die meinen, dass Joe Biden oder Donald Trump Präsident werden sollten, glauben nicht wirklich, dass eine der beiden Präsidentschaften viel Gutes bringen wird. Sie hoffen nur, dass sie die Macht der Präsidentschaft nutzen können, um die andere Seite daran zu hindern, sie zu unterdrücken oder Menschen aus dem gegnerischen Team auf andere Weise zu bestrafen. Wir sprechen nicht mehr vom Morgen in Amerika oder vom Bau der Stadt auf dem Hügel. All diese Worte sind das Erbe viel besserer Zeiten.

Seit fast vier Jahren ist es für mich ziemlich offensichtlich, dass in der zivilisierten Welt etwas grundlegend kaputt ist. Der Staat experimentiert mit der Bevölkerung in einer Weise, die noch vor zehn Jahren völlig undenkbar gewesen wäre.

Denken Sie einmal darüber nach. Hätten Sie sich jemals vorstellen können, dass die Bundesregierung all ihre Macht einsetzt, um staatliche und lokale Beamte dazu zu bringen, Ihre Kirche, Ihre Schule, Ihr Geschäft zu schließen? Sie daran zu hindern, ins Ausland zu reisen? Sie zu zwingen, eine Maske zu tragen, und Ihnen dann mit allen Mitteln eine ungetestete und nicht funktionierende experimentelle Gentechnik zu injizieren?

Das war der große Bruch. Sie erschütterte unser Gefühl der Stabilität des Lebens und der Berechenbarkeit unserer Routinen. Die bürgerliche Liturgie, die in unseren Gewohnheiten verankert war – zur Arbeit gehen, die Kinder zur Schule bringen, die Großmutter im Pflegeheim besuchen, an der Hochzeit oder Beerdigung eines Freundes teilnehmen – wurde erschüttert. Wir alle mussten uns anpassen. Immer wieder wurde uns versprochen, dass der Schmerz aufhören würde, wenn wir uns nur fügen würden. Wir fügten uns, aber der Schmerz wurde immer schlimmer.

Allmählich gingen die Tage vorbei, aber nie das große psychologische Gemetzel. Sie zerstörten auch das Vertrauen der Menschen in das System, in dem wir leben. Die Experten haben permanent gelogen. Die Agenturen haben alles erfunden. Die Wissenschaftler haben uns mit Unsinn geblendet. Unzählige Interessengruppen haben das Chaos genutzt, um sich finanziell zu bereichern. Die Medien haben nie die Wahrheit gesagt.

Es gab und gibt keine wirkliche Rechenschaftspflicht.

All das sehen wir jetzt. Der Verlust des Vertrauens in das, was war, ist einem tiefen Zynismus und Pessimismus gewichen. Das jüngere Ich hätte sich vielleicht auf eine Zeit gefreut, in der die Öffentlichkeit das Vertrauen in die Autorität verliert, aber jetzt, da das ältere Ich es erlebt hat, sind die Ergebnisse nicht so, wie ich es vielleicht vorhergesagt hätte.

Die größte Sorge ist, dass der Vertrauensverlust nicht nur die Regierung, die Medien, die Technologie, die Akademiker und die Wissenschaft betrifft. Er betrifft auch den Begriff der Freiheit selbst. Ich kann es nicht erklären, aber aus einem unbekannten Grund scheint auch das auf der Strecke geblieben zu sein. Das gilt natürlich für die Linke, aber auch für die Rechte. Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die für eine einfache Wiederherstellung der Freiheit plädieren, scheinen überhaupt kein Gehör mehr zu finden.

Wir glauben nicht mehr an das, was war, und es liegt eine allgegenwärtige Angst vor dem, was sein soll, in der Luft. Erschwerend kommt hinzu, dass wir zunehmend das Gefühl haben, ohnehin nichts dagegen machen zu können. Sicher, wir können wählen, aber es ist nicht mehr klar, ob das eine Rolle spielt. Ansonsten gibt es wenig oder gar keine Mechanismen, um die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und das Schiff, das wir einst Zivilisation nannten, wieder in Ordnung zu bringen.

Ich glaube, ich spreche für meine Generation, wenn ich sage, dass dies eine neue Ordnung der Dinge war, die uns nie wieder genommen werden würde. Das macht die heutige Situation für uns so schwierig. Es sollte nie so sein.

In dieser Hinsicht findet meine Generation eine Analogie zu denen, die am Ende des 19. Jahrhunderts aufwuchsen, umgeben von wachsendem Wohlstand, fabelhaften Technologien, neuen Früchten des Friedens und Wohlstand, der überall sichtbar war. Diese heidnische Epoche wurde durch den Ersten Weltkrieg vollständig zerstört, der uns daran erinnerte, dass diese Welt immer das „Jammertal“ bleiben wird, von dem in den alten Gebeten die Rede ist.

Ich habe schon zu viel von unserer dunklen Nacht der Seele gesprochen, die übrigens ein meditatives Gedicht über die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist, das der heilige Johannes vom Kreuz geschrieben hat. Seine Kernaussage lautet, wenn ich es wagen darf, sie zusammenzufassen. Die Dunkelheit ist unsere Chance, zu lernen, zu entdecken, einen Ausweg zu finden und auf der anderen Seite stärker, überzeugter und bewusster unserer Bestimmung und des Sinns unseres Lebens hervorzugehen.

Möge dies auch für uns als Individuen und als Nation gelten.

Warum ist Weihnachten eine Zeit der Freude? Das hängt davon ab, was wir unter diesem Wort verstehen. Maria und Josef wurden durch ein Edikt der Steuereintreiber gezwungen, in Bethlehem zu bleiben. Nach der Geburt des Kindes wurde das Reich von einem mörderischen Erlass heimgesucht, der das Kind vernichtet hätte, wenn sie ihn befolgt hätten. Was folgte, war unermessliches Leid in dieser Welt, das mit dem Tod des Erlösers endete, aber auch mit der Verheißung des ewigen Lebens.

Wir feiern Frieden und Wohlstand, aber was ist, wenn wir sie nicht erleben? Warum sollte Weihnachten dann fröhlich sein? Stepptänzer und Zuckerstangen, Legenden von Rentieren und Schornsteinen – das ist alles schön und gut. Aber das ist nicht die Quelle des wahren Glücks, das diese Jahreszeit mit sich bringt. Nicht materielle Dekadenz, sondern der Glaube an das Unsichtbare und Unerreichbare ist die treibende Kraft.

Mit anderen Worten: Verzweiflung führt zu nichts, während Hoffnung uns motiviert, den wahren Sinn unseres Lebens zu finden und zu verwirklichen. Trotz allem, was das Weiße Haus uns heute zumutet, können wir auch in schwierigen und immer schwieriger werdenden Zeiten noch Freude an der Wahrheit finden.