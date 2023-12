Faucis ‚Meineid von bemerkenswerter Dreistigkeit‘: Auszug aus RFK Jr.’s neuem Buch, ‚The Wuhan Cover-Up‘

Von Robert F. Kennedy Jr.

Dr. Anthony Fauci täuschte die Behörden über die Wahrscheinlichkeit, dass COVID-19 aus einem Labor in Wuhan, China, entwichen war, und kontrollierte die öffentliche Darstellung, indem er Medienverbündete benutzte, um die Beweise für das Laborleck als Verschwörungstheorie abzustempeln. Prominente Liberale haben sich den Kritikern angeschlossen und Faucis beunruhigenden Mangel an Transparenz beklagt.

Anmerkung der Redaktion: Es folgt ein Auszug aus dem neuen Buch von Robert F. Kennedy Jr. „The Wuhan Cover-Up: And the Terrifying Bioweapons Arms Race“. Das Buch, das am 5. Dezember veröffentlicht wurde, ist bei Amazon und anderen Buchhändlern erhältlich.

Ein ganzes Jahr lang arbeitete Dr. Anthony Fauci mit großer Intensität daran, Spekulationen über die Entstehung von COVID-19 im Labor zum Schweigen zu bringen. Unterstützt wurde er dabei von einer geheimen globalen Verschwörung, an der Peter Daszak, Francis Collins, Jeremy Farrar und die bedeutendsten Virologen der Welt beteiligt waren.

Aus ihrer privaten Korrespondenz aus dieser Zeit geht hervor, dass jeder dieser prominenten Ärzte und Wissenschaftler persönlich davon überzeugt war, dass der Ursprung des Laborlecks nicht nur wahrscheinlich, sondern sogar sehr wahrscheinlich war. Dennoch setzten sie ein ganzes Arsenal an Täuschung, Irreführung, Fehlinformation, Einschüchterung, Zensur, Gaslighting und anderem Machtmissbrauch ein, um die Welt davon zu überzeugen, dass sich das Virus auf natürliche Weise entwickelt hatte. Das Einzige, was sie nicht angeboten haben, waren legitime wissenschaftliche Beweise.

Im April 2020 bediente sich Dr. Fauci eines autoritären Tons und einer wissenschaftlich klingenden Sprache, um die wohlwollenden und gutgläubigen Medienschreiber des Weißen Hauses zu überlisten: „… die nötigen Mutationen um an den Punkt zu gelangen, an dem er jetzt ist, sind völlig vereinbar mit einem Sprung einer Spezies vom Tier zum Menschen.“

Das apfelputzende DC-Pressekorps verlangte von Dr. Fauci nie eine Erklärung, wie ein Spike-Protein, das eine Furin-Spaltstelle trägt, die für die Infektion von Menschen hochgradig angepasst ist – aber nicht mehr in der Lage ist, Fledermäuse zu infizieren -, auf einem von Fledermäusen übertragenen Coronavirus auftauchen konnte, ohne sich in einer Zwischenart zu entwickeln.

Neunzehn Monate später, im November 2021, gab Dr. Fauci vor einem weniger anbiedernden, überparteilichen Senatsausschuss dieselbe Art von pseudowissenschaftlichem Geschwafel von sich und fügte einen Appell an die Autorität hinzu: „Jeder Molekularvirologe, der etwas auf sich hält, wird Ihnen sagen, dass ungeachtet der Definitionsdebatten die Finanzierung der Zuschüsse durch die NIH [National Institutes of Health] und die Viren, an denen gearbeitet wurde, sich unmöglich in SARS-CoV-2 verwandelt haben können, weil sie evolutionär so weit voneinander entfernt sind, dass nichts, was jemand hätte machen können, dies hätte bewirken können.“

Während des gesamten zweieinhalb Jahre andauernden öffentlichen Gesundheitsnotstands, als er als oberster COVID-19-Berater des Präsidenten fungierte, unternahm Dr. Fauci keinerlei Anstrengungen, die Ursprünge von COVID-19 ernsthaft zu untersuchen. Er brachte nur die nichtssagendsten und blutleersten Behauptungen vor, um seine Behauptung zu untermauern, COVID-19 sei aus einem natürlichen Spillover hervorgegangen. Die einzigen Zitate, die er vorbrachte, waren ähnlich fragwürdige Artikel von Autoren, die auf seiner Gehaltsliste standen und die er selbst heimlich in Auftrag gegeben und – in einigen Fällen – herausgegeben hatte.

In der Zwischenzeit standen Dr. Faucis selbstbewusste öffentliche Behauptungen in scharfem Kontrast zu der viel vorsichtigeren Position, die unabhängige Wissenschaftler, andere Regierungsbeamte und seine treuen Verbündeten in ihren privaten Gesprächen mit ihm einnahmen. Dr. Fauci zog seine Schikane mit der Komplizenschaft der politischen Führer im Weißen Haus und im Kongress durch, die unter dem Einfluss von Parteilichkeit, vorsätzlicher Ignoranz und/oder Feigheit standen.

Jeffrey Sachs, Professor an der Columbia University, ein lebenslanger Demokrat und Vorsitzender der Lancet-Kommission, die die Ursprünge von COVID-19 untersuchte, erinnerte sich an die Dynamik: „Die Medien auf Seiten der Demokratischen Partei stürzten sich auf die Verteidigung von Fauci und sagten: ‚Seht euch diese republikanischen Verschwörungstheoretiker an‘. So wurde die Sache innerhalb der Kongressausschüsse schnell politisiert. Fast die gesamte Aktion fand auf der republikanischen Seite statt.“

Am 11. Mai 2021 fragte Senator Rand Paul schließlich: „Dr. Fauci, unterstützen Sie immer noch die NIH-Finanzierung des Labors in Wuhan?“ Dr. Fauci wies die Frage wütend zurück: „Senator Paul, bei allem Respekt, Sie liegen ganz, ganz und gar falsch. Das NIH hat nie und wird auch jetzt nicht die Gain-of-Function-Forschung im Wuhan Institute of Virology finanzieren.“ Er bezeichnete die Anfrage von Senator Paul als Verleumdung durch „verschwörungstheoretische Kanäle und politisch motivierte Organisationen“.

Dr. Fauci stand damals unter Eid, sodass sein pauschales Dementi ein Meineid von erstaunlicher Dreistigkeit war: Die jahrzehntelange Finanzierung von Gain-of-Function-Experimenten durch das NIAID im Labor in Wuhan war in PubMed, dem offiziellen NIH-Archiv der weltweit veröffentlichten und von Fachleuten geprüften Forschungsergebnisse, ausführlich und eindeutig dokumentiert. Die Autoren unzähliger Studien zum Funktionsgewinn danken dem NIAID und den NIH offen für die Finanzierung ihrer Forschung im Wuhan-Labor. Jeder Journalist, der gewillt ist, Journalismus zu betreiben – d. h. Skepsis gegenüber Dr. Faucis Halbschatten der Unfehlbarkeit an den Tag zu legen und nicht sanktionierte Nachforschungen anzustellen – hätte die Zitate innerhalb von Minuten aufspüren können.

Die Leichtigkeit, mit der diese unwiderlegbaren Beweise für seine Täuschung gefunden wurden, lässt Dr. Faucis Lüge leichtsinnig erscheinen. Aber der kluge NIAID-Chef kalkulierte offensichtlich, dass das Thema nun so politisiert war und die Medien so sehr darauf bedacht waren, die offiziellen Orthodoxien der Regierung zu stärken, dass die Wahrheit irrelevant war.

Von Beginn der Krise an unterstützten die führenden Journalisten der Nation die öffentliche Täuschung von Dr. Fauci, indem sie ihn vor schwierigen Fragen abschirmten. Tatsächlich hat die Debatte über die Herkunft von COVID-19 eine globale Pandemie von Medienvergehen offenbart. Eine kriecherische und wissenschaftlich ungebildete Presse, die seit dem Aufkommen der weitverbreiteten Direktwerbung in den Laienmedien in den späten 1990er-Jahren von den Werbeeinnahmen der Pharmaindustrie abhängig ist, die durch Hunderte Millionen an Zuschüssen der Gates-Stiftung und einen milliardenschweren Medienfonds des Gesundheitsministeriums korrumpiert wurde, die heimlich mit dem FBI und den Geheimdiensten zusammenarbeitet und die von einem Stammesanfall gegen Präsident Trump geblendet ist, hat nie verlangt, dass Dr. Fauci legitime Fragen zu seinen umstrittenen GOF-Studien in Wuhan und anderswo beantwortet.

Während sich die Mainstream-Medien in Schweigen hüllten, überschwemmten unabhängige Wissenschaftler und Forscher aus der ganzen Welt, politische Führer und alternative Presseorgane das NIH mit veröffentlichten Referenzen, die ein Jahrzehnt von NIH-finanzierten GOF-Experimenten in Wuhan dokumentieren. Einige forderten sogar, dass Dr. Fauci wegen Meineids angeklagt wird.

Zwei Wochen nach dem Streit mit Senator Rand Paul, am 25. Mai, inmitten einer Flut solcher Denunziationen, gab ein erschöpfter Dr. Fauci eine zähneknirschende „Klarstellung“ heraus, in der er einräumte, dass das NIAID in der Tat „eine bescheidene Zusammenarbeit mit sehr angesehenen chinesischen Wissenschaftlern, die weltweit Experten auf dem Gebiet der Coronaviren sind“, finanziert hatte. Damit meinte er offenbar Shi Zhengli, Lin-Fa Wang, Xing-Yi Ge und Ben Hu – die, wie wir noch sehen werden, zu diesem Zeitpunkt hinter den Kulissen energisch mit Dr. Fauci, Peter Daszak und Ralph Baric zusammenarbeiteten, um die umfangreichen Beweise dafür zu vertuschen, dass ihre Forschung wahrscheinlich die Pandemie ausgelöst hat.

Während seiner fünf Jahrzehnte an der Spitze der Technokratie des öffentlichen Gesundheitswesens hatte sich Dr. Fauci zum dunklen Meister der bürokratischen Vertuschung gemacht, einschließlich der Kunst, niemals Fehler zuzugeben. Als der NIAID-Chef am 20. Juli 2021 auf den Capitol Hill zurückkehrte, um sich einem wütenden Rand Paul zu stellen, zeigte er keine Reue.

Rand Paul: Dr. Fauci, da Sie wissen, dass es ein Verbrechen ist, den Kongress zu belügen, möchten Sie Ihre Aussage vom 11. Mai zurückziehen, in der Sie behaupteten, dass das NIH niemals die Gain-of-Function-Forschung in Wuhan finanziert hat? Anthony Fauci: Senator Paul, ich habe nie vor dem Kongress gelogen, und ich ziehe diese Aussage nicht zurück. Das Papier, auf das Sie sich beziehen, wurde von qualifizierten Mitarbeitern auf und abwärts der Kette als nicht funktionsfördernd eingestuft. Was war… Lassen Sie mich ausreden. Rand Paul: Sie nehmen ein Tiervirus und erhöhen die Übertragbarkeit auf den Menschen – Sie sagen, das ist kein Funktionsgewinn? Anthony Fauci: Ja, das ist richtig. Und Senator Paul, Sie wissen nicht, wovon Sie sprechen, ganz offen gesagt. Und ich möchte das offiziell sagen. Sie wissen nicht, wovon Sie sprechen. Rand Paul: Das kommt direkt von den NIH! Anthony Fauci: Sie bekommen eine Person – Rand Paul: Lassen Sie uns von den NIH lesen – Anthony Fauci: Darf ich die Frage beantworten? Rand Paul: … die Definition von gain-of-function – das ist Ihre Definition, die Sie geschrieben haben – sie besagt, dass „wissenschaftliche Forschung, die die Übertragbarkeit unter Tieren erhöht, gain-of-function ist.“ Sie haben Tierviren genommen, die nur bei Tieren vorkommen, und sie haben ihre Übertragbarkeit auf den Menschen erhöht. Wie können Sie sagen, dass das keine Funktionserweiterung ist? Anthony Fauci: Das ist es nicht. Rand Paul: Es ist ein Tanz. Und Sie tanzen darum herum, weil Sie versuchen, die Verantwortung für vier Millionen Menschen zu verschleiern, die auf der ganzen Welt an einer Pandemie sterben.

Jeffrey Sachs, selbst eine liberale Ikone, wunderte sich später über Dr. Faucis zynisches Geschick, mit dem er Parteipolitik und unverhohlene Lügen als Waffe einsetzte, um sich der Verantwortung zu entziehen. Als Leiter der Lancet-Kommission kam Sachs schließlich zu dem Schluss, dass es Dr. Faucis rücksichtslose Experimente waren, die die Pandemie auslösten.

Vor der Pandemie hatte Dr. Sachs bei den HIV-Programmen in Afrika intensiv mit Dr. Fauci zusammengearbeitet. Er respektierte den Leiter des NIAID und betrachtete ihn als seinen Freund. Doch nachdem er die Ursprünge des COVID untersucht hatte, sah Sachs eine dunkle Seite von Dr. Fauci, die ihn wie einen naiven Anfänger erscheinen ließ:

Ich bin Demokrat; ich möchte der demokratischen Seite sagen: „Das ist keine Verschwörungstheorie. Hier ist jetzt eine Kontrolle durch den Kongress erforderlich. Machen Sie es nicht zu einer parteipolitischen Angelegenheit. Lassen Sie uns jetzt einfach etwas Transparenz und Ehrlichkeit walten; arbeiten Sie zusammen, um herauszufinden, was los ist. Dies ist keine parteipolitische Angelegenheit. Es ist eine Frage der öffentlichen Gesundheit. Es ist eine Frage der wissenschaftlichen Verantwortung. Dies ist eine Frage der Rechenschaftspflicht.

Am 1. September 2022, dreizehn Monate nach Dr. Faucis letztem Zusammentreffen mit Senator Paul, sagte der Freund und langjährige Forschungskollege des NIAID-Chefs, Robert Redfield – der ehemalige Direktor des Centers for Disease Control and Preventon (CDC) – dem ehemaligen Senatsermittler Paul Thacker, dass Dr. Fauci den Kongress in die Irre geführt“ habe, als er die Finanzierung der Forschung verweigerte, und fügte hinzu, dass nichts passieren werde, solange die Biden-Administration im Amt sei.“

Thacker berichtete in The DisInformation Chronicle über Redfields vernichtende Schuldzuweisungen: „Tony und ich sind Freunde, aber in dieser Sache sind wir uns überhaupt nicht einig“. Redfield berichtete, dass er Dr. Fauci in der „zweiten oder dritten Januarwoche“ 2020 kontaktierte, um zu protestieren, dass er „sehr besorgt darüber war, dass [Fauci] diese Theorie vertrat, dass es von Tieren stammte.“

Redfield sagte, dass Dr. Fauci und Collins trotz der eindeutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse eine Atmosphäre schufen, in der „jeder dem Narrativ zustimmen musste“, dass COVID von einem „Nassmarkt“ in Wuhan und nicht vom Wuhan Institute of Virology stammte.

„Es gab bestimmte Elemente des Coronavirus, wie z. B. eine sogenannte ‚Spaltstelle‘, die deutlich machte, dass es nicht von Fledermäusen stammte… Diese Sache wurde manipuliert, orchestriert“, sagte Redfield. „Diese Spaltstelle wurde geschaffen.“

Im Juli 2023 fällte Dr. Faucis langjähriger Freund, Kollege, Mitstreiter und sein angeblicher Chef, der stellvertretende HHS-Sekretär Dr. Robert Kadlec, der bei der Operation Warp Speed als Leiter der Impfstoffentwicklung fungierte, in einem Interview mit einer führenden australischen Zeitung ein noch vernichtenderes Urteil: „Wir glauben, dass die Impfstoffforschung zu der Pandemie geführt hat – dass die Impfstoffforschung die unmittelbare Ursache war“.