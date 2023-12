In Israel sind 20.000 Menschen aus dem Gazastreifen für ihren eigenen Tod verantwortlich. Ich habe mich noch nie so geschämt

Gideon Levy

Der Journalist Ben Caspit verkörpert die israelische Mitte. Er lebt in Hod Hasharon und moderiert gemeinsam mit dem Journalisten Yinon Magal, der der extremen Rechten angehört, eine Radiotalkshow. Caspit ist angeblich nicht rechtsextrem. Er ist ein gut vernetzter, hoch angesehener und erfolgreicher Journalist.

Am Wochenende schrieb der Geschäftsführer der Besatzungsgegner Breaking the Silence auf X: „Schauen Sie nicht weg. Ein CNN-Korrespondent ist in den südlichen Gazastreifen eingedrungen und hat ein ‚Fenster zur Hölle‘ von Gaza geöffnet.“

Caspit, in seinen eigenen Augen ein gemäßigter und anständiger Mensch, antwortete mit folgenden Worten: „Warum sollten wir hinschauen? Sie haben sich ihre Hölle redlich verdient; ich habe kein bisschen Mitleid“. Caspit ist, wie gehabt, das Sprachrohr des israelischen Mainstreams.

Achttausend Kinder sind selbst schuld an ihrem Tod; 20.000 Menschen sind verantwortlich dafür, dass sie getötet wurden; 2 Millionen Menschen haben ihre eigene Entwurzelung verursacht. So spricht der Reiche immer über den Armen, der Erfolgreiche über den Benachteiligten, der Gesunde über den Behinderten, der Starke über den Schwachen, der Aschkenasier über den Mizrahi-Juden: sie sind schuld an ihrer Rolle als Opfer.

Im Israel nach dem 7. Oktober kann man 10.000 Kindern und Babys die Schuld an ihrem eigenen Tod geben, ohne dass Israel auch nur einen Hauch von Verantwortung und Schuld trägt. Im Israel nach dem 7. Oktober kann man sich nur deshalb schuldlos fühlen, weil die Hamas zuerst mit den Gräueltaten begonnen hat.

Ein Land liegt in Trümmern und alle seine Bewohner befinden sich in der Hölle, und der Erzeuger dieser Hölle trägt keine Schuld, nicht einmal ein winziges bisschen, nicht einmal zusammen mit der Schuld der Hamas. Der Inbegriff des israelischen Zentrums hat nicht einmal ein Quäntchen Mitgefühl für die amputierten Kinder, die in dem mutigen, entsetzlichen Bericht von Clarissa Ward aus einem Krankenhaus in Rafah gezeigt werden.

Lasst ihre Gliedmaßen amputiert werden, lasst die Kinder sterben, lasst alle Gazaner verrecken, lasst sie in der Hölle ersticken, das geht uns nichts an. Sie sind für ihre Katastrophe verantwortlich, nur sie. Caspit hat hier etwas auf dem Herzen: das Opfer trägt die Verantwortung für sein Opfersein.

Lassen wir die Frage der Schuld und der Verantwortung beiseite – das ist alles die Schuld der Hamas, überhaupt nicht die Schuld Israels, dessen Soldaten und Piloten in Gaza wild und ungezügelt herumlaufen – wir haben nichts damit zu tun, die Hauptsache ist, dass wir keine Schuld empfinden.

Davon einmal abgesehen, bedarf es eines unglaublichen Maßes an Stumpfsinn, Grausamkeit und sogar Barbarei, um nicht zumindest ein wenig Mitgefühl zu empfinden für die Kinder, die in den Krankenhäusern sterben, für einen Vater, der um die Leiche seines Kindes weint, für einen Säugling, der vom Staub seines zerbombten Hauses bedeckt ist und vergeblich nach jemandem auf der Welt sucht, für Menschen, die seit zwei Monaten in Terror, Verzweiflung und ohne jegliche Lebensgrundlage leben, für die Hungernden, die Kranken, die Behinderten und die Enteigneten des Gazastreifens.

Selbst Empathie ist in den Augen von Caspit und Konsorten verboten, damit sich nicht ein gefährlicher, verbotener Gedanke einschleicht: dass es Menschen sind, die in Gaza leben. Das ist etwas, womit Israelis nicht umgehen können.

Damit wird eine gefährliche Grenze überschritten, auf die Gedanken folgen können, die den Israelis fremd sind, wenn es darum geht, wie weit man für eine gerechte Sache gehen darf, was erlaubt ist und vor allem, was unter allen Umständen verboten ist.

Es gibt Dinge, die unter allen Umständen verboten sind. Die Tötung von 8.000 Kindern in zwei Monaten zum Beispiel. Caspit und seine Leute wollen nur die heldenhafte Armee bejubeln, ohne ihr Werk zu sehen.

Menschlichkeit ist verboten, wir sind Israelis. Wenn irgendwo auf der Welt ein Erdbeben stattfindet, schicken wir Hilfe und sind stolz auf uns, aber das massenhafte Morden in Gaza geht uns nichts an. So funktioniert die israelische Moral. Sie soll es Caspit, nicht nur Magal, ermöglichen, sich in Bezug auf Gaza gut zu fühlen.

Auf einer internationalen Konferenz, die letztes Wochenende in Istanbul stattfand, sagte ich unter anderem, dass ich mich noch nie so sehr geschämt habe, Israeli zu sein, wie beim Betrachten von Bildern aus Gaza. Diese Worte wurden auf einer beliebten israelischen Unterhaltungswebsite veröffentlicht. Im Laufe des Wochenendes erhielt ich Hunderte (vielleicht inzwischen Tausende) von beleidigenden Anrufen und Textnachrichten. Oft erfährt man etwas über eine Gesellschaft durch ihre Abwasserkanäle. Gemeinsam werden wir gewinnen, lautet der aktuelle Slogan.

Der Abstand zwischen den Abwässern, die in meine Richtung fließen, und den vermeintlich seriösen Worten von Caspit ist jedoch geringer, als man denkt. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Hass auf Araber und ihrer Entmenschlichung, wie er in der vulgären, unartikulierten Sprache meiner Anrufer zum Ausdruck kommt, und den wohlformulierten Worten von Caspit.

Sowohl das niedere als auch das höhere Israel haben ihr Menschenbild verloren. Dies ist Grund genug, sich dafür zu schämen, Israeli zu sein.