Die Arbeiter in den globalen Lieferketten warnen vor einem «Systemkollaps»

Die Organisationen von 65 Millionen Transportarbeitern schreiben an die Staatsoberhäupter.

Die drohende Versorgungskrise kommt langsam im Mainstream an. In einem offenen Brief an die Staatsoberhäupter, die an der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilnehmen, haben die Internationale Schifffahrtskammer (ICS) und andere Industriegruppen am Mittwoch vor einem «Zusammenbruch des globalen Transportsystems» gewarnt, wenn die Regierungen nicht die Bewegungsfreiheit für Transportarbeiter wiederherstellen und ihnen Vorrang bei der Versorgung mit von der Weltgesundheitsorganisation anerkannten Impfstoffen einräumen.

Jahrzehntelang betrachteten wir die komplexen Lieferketten als selbstverständlich. Die Dinge