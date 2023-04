Die Arbeiter in den Neokolonien und in den USA haben beide ein primäres Interesse an der Zerstörung des Imperialismus

Das soziale System, in dem wir leben, ist eine einzige große Maschine des Parasitismus. Sein Zweck ist die Aufrechterhaltung der Profite, ob dies nun bedeutet, dass man zulässt, dass eine Pandemie Millionen von Menschenleben fordert, ganze Länder zerstört oder die Biosphäre opfert. Die Gefahr, die dieses System für sich selbst schafft, besteht darin, dass es, weil es den Profit über alles andere stellt, die Umstände für seinen eigenen Untergang herbeiführt. Ein System, das nicht aufhören kann zu konsumieren, auszubeuten und zu akkumulieren, kann auch keine ausreichende soziale Basis erhalten.

Das ist es, was wir mit dem Aufstieg des Widerstands gegen den Stellvertreterkrieg in der Ukraine sehen, eine Revolte, die innerhalb der eigenen Grenzen der USA entstanden ist. Es handelt sich um eine revolutionäre Entwicklung, denn sie steht für das Erreichen einer Phase des Klassenkampfes, in der die imperiale Struktur zu sehr geschwächt ist, als dass sie die meisten Menschen durch Bestechung gefügig machen könnte. Frühere Aufstände, wie die Anti-WTO-Revolte in Seattle oder Occupy Wall Street, waren nur weniger fortgeschrittene Manifestationen dieser Entwicklung. Aufstände, bei denen kleinere und ideologisch weniger entwickelte Teile der Bevölkerung taten, was sie konnten, um sich unter den Zwängen ihrer Lebensumstände aufzulehnen. Angesichts der Kombination von Krisen, die die Arbeiterklasse jetzt durchlebt, wo ihre Regierung einen Krieg begonnen hat, der den Schaden von fünf Jahrzehnten progressiv sinkenden Lebensstandards noch vergrößert, hat die heutige Massenbewegung das Potenzial, einen Aufstand auszulösen, den die herrschende Klasse nicht neutralisieren kann.

Das liegt nicht nur an dem (zu unseren Lebzeiten) noch nie dagewesenen Ausmaß, in dem die US-Arbeiterklasse durch den Kapitalismus geschädigt wird, sondern auch daran, dass die Sache, um die sich die Arbeiter jetzt scharen, einen unausweichlich revolutionären Charakter hat. Es war der Demokratischen Partei möglich, die Anti-Polizeibewegung zu kooptieren, nicht aber eine Bewegung zur Beendigung der eigenen Außenpolitik der Partei. Die Demokraten haben versucht, ihr Modell der Aufstandsbekämpfung von den Protesten im Jahr 2020 auf die diesjährige Anti-NATO-Bewegung anzuwenden, aber das meiste, was sie erreichen konnten, war, eine begrenzte Anzahl von Kriegsgegnern davon zu überzeugen, sich an Annullierungsaktionen gegen die radikalsten Organisationen und Einzelpersonen der Bewegung zu beteiligen. (Zu diesen Organisationen und Einzelpersonen gehören Rage Against the War Machine, die PCUSA und Scott Ritter). Und diese Typen, die die Anti-NATO-Bewegung in der Theorie unterstützen, während sie in der Praxis obsessiv daran arbeiten, die Bewegung zu zerstören, stellen ein kleines Online-Element dar, wenn man die größere Geschichte betrachtet. Die Akteure der RAWM-Organisation, die die größte Präsenz, die meiste Medienaufmerksamkeit und den größten Erfolg bei der Einbindung derjenigen hatten, die noch nicht involviert waren, sind die RAWM-Organisatoren selbst. Deren Koalition basiert auf der radikalsten Plattform, die während dieses Kampfes entwickelt wurde.

Diese Akteure werden zu den Anführern dieser Bewegung, weil sie versuchen, die Antikriegsbewegung nicht als ein weiteres Instrument zu benutzen, um die insularen, ausgrenzenden Projekte, die die moderne amerikanische Linke dominieren, voranzutreiben, sondern als eine Möglichkeit, den Kampf über die Linke hinaus auszuweiten. Sie tun dies, weil sie eine Wahrheit sehen, die die Radikalen sich weigern anzuerkennen: dass der größte Teil der US-Bevölkerung ein primäres materielles Interesse nicht an der Aufrechterhaltung des Systems hat, sondern daran, es durch Arbeiterdemokratie zu ersetzen. Sowohl die Kommunisten als auch die Libertären in der Antikriegsbewegung wissen das im Wesentlichen, wobei die Libertären nur eine andere Vorstellung davon haben, wie die Lösung für die Krise des Lebensstandards der Arbeiter aussehen sollte. Die Opposition gegen den Krieg ist für diese Art von Konservativen ein Einfallstor, um die Realität unserer Bedingungen zu erkennen, die nicht mehr den 1950er Jahren ähneln, als eine Arbeiteraristokratie vorherrschte. Heute hat sich die Armut, der die schwarzen und indigenen Gemeinschaften in den USA schon immer besonders ausgesetzt waren, nicht nur verschärft, sondern auch auf einen Großteil der weißen Bevölkerung ausgeweitet. Während das Imperium schrumpfte, musste es immer größere Teile der Kernbevölkerung aus dem privilegierten sozioökonomischen Kreis verdrängen. Das Ergebnis ist, dass heute fast zwei Drittel der Amerikaner von der Hand in den Mund leben.

Es gibt einen Grund, warum ich sage, dass selbst wenn jemand behauptet, antiimperialistisch zu sein, diese Behauptung bedeutungslos ist, wenn er immer noch so tut, als ob die Bedingungen der Menschen in den USA so wären wie vor siebzig Jahren: denn wenn man sich weigert zu sehen, dass die Mehrheit im Kern in diesem Stadium mit der Revolution kompatibel ist, wird man keinen wirksamen Widerstand gegen das Imperium leisten können. Die Radlib-Tendenz, von der ich spreche, ist so entschlossen, an dieser veralteten Analyse festzuhalten, dass ihr führender Theoretiker J. Sakai vor Jahrzehnten präventiv eine Begründung dafür lieferte, dass sie sich weigern zu sehen, dass die Mehrheit im Kern jetzt ein revolutionäres Potenzial hat. In seiner Polemik “Siedler” von 1983 behauptete Sakai, dass die weiße Bevölkerung kein revolutionäres Bewusstsein entwickeln werde, egal wie sehr sich ihre Bedingungen verschlechtern, weil sie angeblich die revolutionäre Sache während der letzten großen Krisenperiode des Kapitalismus in den 1930er Jahren verraten habe. Dies war eine Lüge, erzählt von einem Verräter.

Nicht nur, dass die Arbeiter aller Couleur weitaus solidarischer waren, als es Sakais begrenzte historische Darstellung vermuten lässt, sondern die Krise, mit der die Arbeiterklasse jetzt konfrontiert ist, unterscheidet sich in einem wichtigen Punkt von der Krise vor einem Jahrhundert: Diesmal wird und kann es keinen New Deal geben. Die Profite sind zu stark zurückgegangen, als dass sich die Bourgeoisie die Wiedereinführung der Sozialdemokratie leisten könnte. Einen Klassenkompromiss dieses Ausmaßes wird es nie wieder geben, und die Bedingungen der Arbeitnehmer können sich daher nur weiter verschlechtern. Der Lauf der Geschichte kann nur dazu führen, dass der Anteil der Gesellschaft, der mit revolutionärer Politik vereinbar ist, immer größer wird, und das ist bereits die Mehrheit. Natürlich läuft der antirevolutionäre Standpunkt der Radlibs jetzt Gefahr, seine Vorherrschaft über unsere Organisationsräume zu verlieren. Sie propagieren eine Idee, die sich immer mehr von der Realität entfernt und die nur dazu dient, ihren eigenen Status in den linken Nischenkreisen zu erhalten. Diese Idee trägt nicht dazu bei, diese Radlibs mit den Menschen zu verbinden, die nicht auf jemanden hören werden, der ihnen nichts zu sagen hat außer “ihr seid für immer unsere Feinde”.

Das ist ein Problem, das den revolutionären Fortschritt behindert, seit der McCarthyismus den Kommunismus aus dem Mainstream verbannt hat und die Agenturen mit drei Buchstaben das Vakuum mit einer “Neuen Linken” gefüllt haben, die mit dem Imperialismus kompatibel ist. Obwohl die Geschichte bewiesen hat, dass eine Revolution erst dann zum Kern der Sache werden konnte, wenn die Hegemonie der USA ausreichend geschwächt war, lag die Neue Linke sogar während der Blütezeit des Imperiums falsch damit, die Menschen als grundsätzlich reaktionär zu betrachten. Es war nie klug, die Amerikaner zu Gegnern der proletarischen Sache zu machen, weil die Bedingungen immer fließend waren und die Menschen sich mit ihren Bedingungen verändern. Die Panther organisierten sich innerhalb der revolutionärsten Elemente der Gesellschaft für den Sturz des Staates, bevor der Neoliberalismus überhaupt eingeführt wurde. Jedes aufeinanderfolgende Verbrechen gegen die Arbeiterklasse, das der Neoliberalismus gebracht hat, von NAFTA über die Deregulierung der Finanzmärkte bis hin zu den Lohnkürzungen der Pandemie, war für die Linke eine Gelegenheit, das Projekt der Panther zu erneuern. Und die Linke hat diese Gelegenheiten zugunsten eines Ausverkaufs an den Imperialismus verschmäht, was deutlich wurde, als Russiagate die Linke eindeutig auf die neokonservative Haltung ausrichtete.

Die traditionellen Vertreter unserer Befreiungsbewegungen sind nicht daran interessiert, die Arbeiterklasse zum Sieg zu führen. Und sie zeigen dies erneut, indem sie auf die Anti-NATO-Bewegung mit der Verteidigung der Behauptung reagieren, Russland sei nicht provoziert worden, und mit böswilligen Angriffen gegen diejenigen, die die Kriegsmaschinerie am wirksamsten bekämpfen.

Ihr nächstes Mittel, um die antiimperialistische Sache zu diskreditieren, ist der “Antikolonialismus”, der liberale Typ, den die Bourgeoisie Anfang des 20. Jahrhunderts formulierte, um die ersten antiimperialistischen Länder zu zerschlagen. Jahrhunderts formulierte, um die ersten antiimperialistischen Länder zu spalten. Sie rufen dazu auf, Russland durch Balkanisierung zu “entkolonialisieren”, ebenso wie Taiwan durch pro-amerikanischen Separatismus. Diese außenpolitische Narrationstaktik wird auch auf den Kern des Imperiums angewandt, und zwar in Form einer Kampagne zur Verleumdung von Marxisten-Leninisten unter dem Gesichtspunkt der “Entkolonialisierung”. Ich sage seit langem, dass der Anti-Kolonialismus auf dem amerikanischen Kontinent mit dem Sozialismus vereinbar ist, aber diese Akteure glauben das nicht. Sie versuchen, einen Widerspruch zwischen diesen beiden Anliegen zu konstruieren, in dem jeder, der es mit dem Aufbau einer proletarischen Bewegung ernst meint, als “prokolonial” denunziert wird. Ihre jüngste rhetorische Taktik besteht darin, das Etikett “patsoc” auf Leute anzuwenden, die meist keine wirklichen Patsocs sind, sondern einfach nur die Positionen vertreten, die notwendig sind, um ein effektiver Revolutionär zu sein. Einer dieser Standpunkte ist, dass die Mehrheit der US-Bevölkerung ein revolutionäres Potenzial hat.

Das ist der Unterschied zwischen einem Siedlerkolonialstaat wie Israel oder Kanada und einem Staat wie den Vereinigten Staaten: Während Israel und Kanada relativ kleine Bevölkerungen haben, deren Siedler die Auswirkungen der Krisen des Kapitalismus weitgehend vermeiden können, indem sie die einheimischen Ressourcen ausbeuten, sind die USA zu komplex und bevölkert, als dass dies auf sie zutreffen könnte. Die indigene Bevölkerung ist auf eine winzige Minderheit geschrumpft, aber es gibt eine große schwarze Bevölkerung, eine wachsende braune Bevölkerung, die bald die Zahl der Weißen übertreffen wird, und eine weiße Bevölkerung, die große und wachsende Gemeinden mit erschreckenden Armutsraten umfasst. Ich glaube nicht, dass Israel oder Kanada eine Revolution von innen erleben werden, aber die USA sind durchaus dazu in der Lage. Wenn dies geschieht, wird es die Pflicht der Revolutionäre sein, in Kanada einzumarschieren, um die brutal unterjochten Ureinwohner des Landes und die relativ wenigen weißen Kanadier zu befreien, die in erster Linie vom Kapitalismus geschädigt werden.

Bis dahin wird die US-Hegemonie längst besiegt sein, und die Lösung der Widersprüche auf diesem Kontinent wird oberste Priorität haben. In dem Stadium, in dem wir uns jetzt befinden, ist die Hauptpriorität die Beseitigung der US-Hegemonie. Wir können dieses Endziel nicht erreichen, ohne uns zunächst auf die wichtigste Aufgabe von heute zu konzentrieren. Und das können wir nicht, wenn wir unsere Bedingungen durch die Brille des Moralismus und nicht der Dialektik analysieren. Dass unsere Vorfahren ein primäres materielles Interesse an der Aufrechterhaltung der neokolonialen Extraktion hatten, bedeutet nicht, dass wir das auch haben. Die Art unserer sozialen Realität hat sich so sehr verändert, dass sogar viele Wähler der Bush-Partei jetzt mit der antiimperialistischen Bewegung kompatibel sind. Diejenigen, die immer noch für die Aufrechterhaltung des Imperialismus kämpfen, sind die Neocons, die Liberalen, die sich mit den Neocons verbündet haben, und die sektiererischen Linken, denen es egal ist, dass ihre Arbeitsweise den beiden erstgenannten Gruppen hilft. Die meisten Amerikaner glauben den Psychopathen des Imperialismus vorerst nur, weil die pro-imperialistischen Darstellungen der Ereignisse alles sind, was sie bisher zu sehen bekommen haben, und sie sind zu sehr mit dem Überleben im Kapitalismus beschäftigt, als dass sie bereit wären, nach alternativen Standpunkten zu suchen.

Je mehr dieser Proletarier wir an antiimperialistische Ideen heranführen, desto stärker wird unsere Bewegung werden, und desto schwieriger wird es für die Zerstörer, unsere Ziele zu verhindern. Deshalb steht der Staat kurz vor der Verabschiedung des RESTRICT-Gesetzes, dessen Ziel es ist, alle Bemühungen um den Aufbau von Beziehungen zu antiimperialistischen Ländern zu kriminalisieren. Der Klassenkonflikt steht kurz vor seiner nächsten Eskalationsstufe, näher als man annehmen würde, wenn man all diese Entwicklungen nicht verfolgt hat. Wir dürfen den Versuchen nicht nachgeben, uns einzuschüchtern, damit wir unsere antiimperialistischen Prinzipien aufgeben. Die Verschärfung der Kampagne gegen uns zeigt, wie sehr wir zu einer Bedrohung werden.