Andrew Korybko

Dieser Trend stellt eine erhebliche Bedrohung für Russland dar, aber ebenso auch für die EU, falls er dazu führt, dass Putin die Forderungen seiner Hardliner nach einem Erstschlag gegen die NATO ernst nimmt.

In letzter Zeit gab es eine Flut von Nachrichten über die zunehmend miteinander verbundenen arktischen und baltischen Fronten des neuen Kalten Krieges. Großbritannien kündigte eine neue multinationale Marineinitiative zur Eindämmung Russlands in diesen Gewässern an. Dies folgte auf Warnungen der russischen Botschafter in Finnland und Norwegen über Bedrohungen, die von diesen Ländern ausgehen. Zuvor hatten einige russische Quellen die baltischen Staaten beschuldigt, ukrainischen Drohnen den Transit durch ihren Luftraum auf dem Weg zu Angriffen auf St. Petersburg erlaubt zu haben – was, falls wahr, einer schweren Provokation gleichkäme.

Die oben genannten Entwicklungen liefern den Kontext für das Interview des russischen Vizeaußenministers Alexander Gruschko mit Iswestija über die Art und Weise, wie „der Westen die Eindämmung Russlands im Baltikum praktiziert“. In seinen Worten:

„Die baltische Region wird vom Westen nun als Labor genutzt, um zu untersuchen, wie Spannungen eskaliert und Russland aus verschiedenen regionalen und geografischen Richtungen eingedämmt werden kann… Jetzt nähern sie sich der Arktis und bilden verschiedene Koalitionen. Das ist natürlich eine sehr alarmierende Entwicklung.“

Die Zeitung zitierte außerdem den Valdai-Club-Experten Andrei Kortunow, der warnte:

„Die Situation in der Arktis verändert sich allmählich – leider zum Schlechteren. Wenn das so weitergeht, wird die Unterscheidung zwischen dem Baltikum und der Arktis allmählich verschwimmen.“

Zusätzlich informierte Iswestija die Leser darüber:

„Die Ukraine wird bereits in die Abschreckung Russlands eingebunden. Im Mai nahmen Drohnenoperatoren an den schwedischen Aurora-26-Manövern teil, die unter anderem auf der Ostseeinsel Gotland stattfanden.“

Angesichts dessen, was der russische Botschafter in Norwegen in seinem zuvor zitierten Interview erwähnte, könnte die Teilnahme der Ukraine an diesen Übungen der möglichen Stationierung ukrainischer Drohnenteams auf Gotland vorausgehen, um russische Schifffahrt in der Ostsee anzugreifen – ähnlich wie dies angeblich auch in Norwegen für Angriffe in der Arktis geplant sei. Ein solches Szenario könnte sich gleichzeitig entlang der zunehmend miteinander verbundenen arktisch-baltischen Fronten entfalten, parallel zur Konsolidierung der neuen britisch geführten multinationalen Marineinitiative zur Eindämmung Russlands.

Noch schlimmer ist, dass die baltischen Staaten inzwischen als Stolperdraht für eine Wiederentzündung des Ukraine-Konflikts nach dessen Ende dienen oder für die Eröffnung einer weiteren Front, falls der Krieg erneut aufflammt. Gleichzeitig versuchen die USA offenbar, Belarus zum „Überlaufen“ von Russland zu bewegen, während Polen seine militärische Aufrüstung fortsetzt, die eines Tages Kaliningrad bedrohen könnte. Damit wird nicht nur der Boden für Eskalationen in der Ostsee bereitet, sondern auch entlang ihrer Küsten – insbesondere im Szenario einer westlichen Blockade Kaliningrads, möglicherweise parallel dazu oder erst dann, falls Belarus zuvor von Russland „abfällt“.

Als wäre all das für Russland nicht schon problematisch genug, wird Frankreich nun regelmäßige Nuklearübungen mit Polen gegen Russland und Belarus durchführen und damit seinen nuklearen Schutzschirm weiter nach Osten ausdehnen. Dies könnte Polen decken, falls Warschau Truppen entsendet, um die baltischen Staaten in einer Krise zu unterstützen. Diese Verschmelzung der arktischen und baltischen Fronten stellt eine erhebliche Bedrohung für Russland dar, aber ebenso auch für die EU, falls sie Putin dazu bringt, die Forderungen seiner Hardliner nach einem Erstschlag gegen die NATO ernst zu nehmen.

Die zuvor genannte Beobachtung verdeutlicht die Gefahren dieses Trends. Gleichzeitig deutet sie jedoch darauf hin, dass die zunehmend miteinander verflochtenen arktisch-baltischen Fronten nach dem Ende des Ukraine-Konflikts eine zentrale Rolle bei der Neugestaltung der europäischen Sicherheitsarchitektur spielen werden. Aus Sicht der USA ist es entscheidend, den Frieden zwischen NATO und Russland aufrechtzuerhalten, um einen Dritten Weltkrieg zu verhindern. Genau deshalb sollte Trump 2.0 die Schaffung einer solchen Sicherheitsarchitektur – entweder allgemein oder speziell mit Fokus auf diese Front – so schnell wie möglich priorisieren.