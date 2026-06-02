Scott Ritter: Kuba könnte sich für Trump als unknackbare Nuss erweisen

Neue Drohungen und fadenscheinige Vorwände könnten Washington dazu verleiten, mit Gewalt einen Regimewechsel auf Kuba erzwingen zu wollen. Doch jeder Angriff auf die Insel läuft Gefahr, zu einem kostspieligen Fiasko zu werden.

Von Scott Ritter

Da sich ein Großteil der weltweiten Aufmerksamkeit auf den nach wie vor ungelösten Konflikt zwischen den USA und Iran richtet, kann man dem durchschnittlichen Nachrichtenkonsumenten verzeihen, wenn er vergessen hat, dass die USA am 3. Januar dieses Jahres eine Mini-Invasion in Venezuela gestartet hatten, die zum Tod zahlreicher Menschen, darunter auch einiger kubanischer Sicherheitskräfte, sowie zur Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und seiner Frau führte.