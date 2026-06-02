Finanzielle Inquisition: Über sein Geld verfügen darf bald nur noch, wer sich komplett durchleuchten lässt

Gedrängt von staatlichen Regulierern verlangen Banken immer genauere Auskünfte über das Vermögen und die Herkunft des Geldes ihrer Kunden und darüber, was diese damit tun oder zu tun beabsichtigen. Ein aktueller Fall zeigt drastisch, was passieren kann, wenn man sich der finanziellen Inquisition verweigert.

Mir liegen Briefe der Südtiroler Sparkasse, Zweigstelle München, an Petra Weber (Name geändert) vor. Es begann damit, dass die Bank von der Kundin mit einem Kontoguthaben im oberen fünfstelligen Bereich, sehr genaue Angaben über ihr