Virologe am Flughafen erwischt – FBI ermittelt

Ein prominenter NIH-Forscher soll im Januar gefährliche Krankheitserreger ohne Genehmigung in die USA eingeschmuggelt haben. Der Fall wirft grundsätzliche Fragen über die Biosicherheitskultur in der Virusforschung auf.

Am 25. Januar dieses Jahres reiste der niederländische Virologe Vincent Munster vom Kongo nach Detroit. Am Flughafen öffneten Zollbeamte sein Gepäck – und fanden Dutzende unbeschriftete Ampullen mit biologischen Proben. Keine Transportpapiere, keine behördliche Genehmigung. Das FBI hat seither die Ermittlungen