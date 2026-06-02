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Die Achse zwischen Pakistan und Saudi-Arabien vereinbart eine Absichtserklärung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran

Alfredo Jalife-Rahme

Das Friedensprotokoll, dem die Vereinigten Staaten und Iran unter pakistanisch-chinesischer Vermittlung zugestimmt haben, regelt weder die Bewegungsfreiheit in der Straße von Hormus noch den Verzicht auf die Atombombe: Diese beiden Probleme existieren nicht. Es geht darum, eingefrorene iranische Vermögenswerte und Kriegsentschädigungen zurückzugeben. Die Vereinigten Staaten werden ihre Niederlage nicht anerkennen und die arabischen Staaten dafür bezahlen lassen, während Israel damit davonkommt, den verursachten Schaden nicht zu begleichen.

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