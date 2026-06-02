Iran: Die Kunst, die Eskalationsdominanz zu kontrollieren

Pepe Escobar

Irans Reaktion auf die amerikanische Provokation machte glasklar, dass die aktuelle Ausgestaltung des vorgeschlagenen 60-tägigen Waffenstillstandsrahmens nicht tragfähig ist.

MOSKAU – Iran verfügt über eine unüberwindbare Eskalationsdominanz im Gegensatz zu den USA. Und genau das treibt den lautstark tobenden Kaiser der Barbarei in den Wahnsinn.

Fassen wir die Höhepunkte der vergangenen Woche kurz zusammen.

Als direkte Vergeltung für einen Luftangriff des CENTCOM auf die Umgebung des Flughafens Bandar Abbas – ein direkter Bruch der Fiktion des „Waffenstillstands“ – starteten die Revolutionsgarden (IRGC) noch am selben Tag einen gezielten Angriff auf einen US-Stützpunkt in Kuwait.

Die IRGC ließ keinen Zweifel aufkommen:

„Falls dies wiederholt wird, wird unsere Antwort entschlossener ausfallen.“

Die äußerst sorgfältig kalibrierte Reaktion der IRGC war als bewusste Warnung gedacht und signalisierte unmissverständlich, dass jede amerikanische Provokation beantwortet wird – allerdings ohne die Rückkehr zu einem umfassenden Krieg auszulösen.

Zu Beginn der vergangenen Woche versuchten zwei amerikanische Militärschiffe eine „dunkle Durchfahrt“ durch die Straße von Hormus: Die Transponder waren ausgeschaltet, die Überwachung durch die Marine der Revolutionsgarden sollte umgangen werden, und wiederholte Navigationswarnungen wurden ignoriert.

Doch die omanische Signalaufklärung entdeckte die Schiffe, und nachdem die Warnungen ausdrücklich missachtet worden waren, führte die Marine der IRGC einen gezielten Drohnenangriff durch.

Übersetzt bedeutet das: Es handelte sich um die strikte Durchsetzung der neuen Gesetze zur Regulierung des von Iran kontrollierten Schifffahrtskorridors an einem der sensibelsten maritimen Nadelöhre der Welt.

Die zionistische Achse versäumte es nicht, Irans Durchsetzungsmaßnahme als direkten Angriff auf die „amerikanische Vorherrschaft“ darzustellen. Daher genehmigte das Weiße Haus erwartungsgemäß Angriffe auf iranische Drohnenanlagen.

Washington präsentierte die militärische Reaktion erneut als verhältnismäßige Wiederherstellung der Abschreckung. Teheran hingegen interpretierte sie als einen offenen amerikanischen Angriff während eines laufenden Waffenstillstands.

Der Vergeltungsschlag der IRGC gegen den kuwaitischen Stützpunkt übermittelte daher erneut eine unmissverständliche Botschaft: Amerikanische Vorwärtsbasen am Golf – diejenigen, die noch nicht zerstört wurden – bleiben legitime Ziele und werden niemals wieder den Status von Zufluchtsorten genießen.

CENTCOM zog sich erwartungsgemäß nicht zurück. Am Dienstag und Mittwoch folgten weitere Angriffe. Am Donnerstag kamen Sanktionen gegen Irans neue Behörde zur Überwachung der Straße von Hormus hinzu – die PGSA.

CENTCOM bezeichnete die Angriffe auf iranische Radar- und Kommandoeinrichtungen in Goruk und auf der Insel Qeshm als „Selbstverteidigungsschläge“.

Die Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der IRGC griffen daraufhin den kuwaitischen Luftwaffenstützpunkt an, von dem die amerikanischen Angriffe ausgegangen waren, und erklärten, dass die „vorgesehenen Ziele zerstört wurden“. Zugleich fügten sie hinzu, die Verantwortung liege „beim amerikanischen Regime“.

Ein gefährlicher Eskalationszyklus ist zurückgekehrt.

Trump und CENTCOM mögen dies als taktische Abschreckung betrachten. Teheran sieht darin strategische Unaufrichtigkeit.

Was man Ihnen nicht sagen will

Irans Reaktion auf die amerikanische Provokation machte glasklar, dass die aktuelle Ausgestaltung des vorgeschlagenen 60-tägigen Waffenstillstandsrahmens nicht tragfähig ist.

China unterstützt offiziell einen 60-tägigen Waffenstillstand. Die USA jedoch verletzen praktisch fortlaufend den gegenwärtigen, ohnehin fragilen Waffenstillstand.

Gespräche in Shanghai in der vergangenen Woche machten deutlich, dass China sehr engen Kontakt mit Iran hält und die Entwicklungen am Boden und in der Luft fortlaufend in seine viel umfassenderen langfristigen strategischen Kalkulationen integriert – insbesondere im Hinblick auf die Energieflüsse durch die Straße von Hormus.

Darüber hinaus ist auf dem großen geopolitischen Schachbrett entscheidend, dass China und Pakistan an vorderster Front sowie Russland und die DVRK im Hintergrund Iran weiterhin materiell und strategisch unterstützen – auf mehreren Ebenen bewusster Mehrdeutigkeit und plausibler Abstreitbarkeit.

Die Intensität dieser Koordination nimmt ununterbrochen zu.

Die Angriffe der vergangenen Woche auf Iran dienen nur einem Akteur: dem Todeskult in Westasien, der strategisch darauf abzielt, die iranische Militärinfrastruktur zu schwächen und Teheran dauerhaft in die Defensive zu drängen – ungeachtet der enormen Risiken für tatsächliche amerikanische Interessen und die Stabilität Westasiens.

Der Ausblick liegt auf der Hand: Die Generäle des Pentagons mögen theoretisch nach Auswegen suchen, doch die politische Führung dessen, was man als Epstein-Syndikat bezeichnen könnte, will Krieg.

Keine der Petro-Monarchien am Golf – mit Ausnahme der Vereinigten Arabischen Emirate, kurz gesagt der „arabischen Zionisten“ – will, dass die USA den Krieg wieder aufnehmen.

Ihre Sorge ist offensichtlich existenzieller Natur.

Sie kennen die Fähigkeiten der IRGC. Und sie wissen, dass ein möglicher Kriegseintritt von Ansarallah im Jemen zu einer massiven Vergeltungskatastrophe führen würde – mit Angriffen auf Häfen und Energieanlagen.

Die Staaten des Golfkooperationsrats leben weiterhin in ständiger Angst.

Irans Antwort auf die inzwischen öffentlich bekannten direkten Angriffe der VAE während des Krieges wird zu gegebener Zeit erfolgen.

Noch dringlicher ist jedoch der tatsächliche Zusammenbruch des faktischen Monopols der Emirate auf die Schifffahrt in Westasien.

Iran und Pakistan haben ihre regionalen Transitknotenpunkte innerhalb weniger Wochen eng miteinander verknüpft. Dabei wurden sieben Ebenen von Landkorridoren eröffnet, die direkt mit dem China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) verbunden sind.

Sowohl Iran als auch Pakistan sind Partner der Neuen Seidenstraße.

Dies gilt auch für ihre Häfen: Chabahar in Sistan-Belutschistan und Gwadar am Arabischen Meer, nur 80 Kilometer voneinander entfernt, erleben eine neue und unerwartete Symbiose.

Das maritime Halbmonopol der Vereinigten Arabischen Emirate in Westasien ist bedeutungslos geworden.

Was das Zentrum der Ereignisse betrifft – die Straße von Hormus –, so wurde erneut eine Schwelle überschritten.

Sollte CENTCOM weitere Provokationen wagen und die Eskalationsleiter weiter hinaufsteigen, wird die nächste Reaktion der IRGC direkt an die Kehle gehen und amerikanische Luftstreitkräfte vollständig vernichten.

Deshalb liegt es nun an den Akteuren, die Zurückhaltung wünschen – China, Pakistan, den Petro-Monarchien am Golf und den Pragmatikern im Iran –, den notwendigen Einfluss geltend zu machen, um den Weg zurück in den Krieg zu verhindern.

Die Fakten sind eindeutig.

Trump verfügt gegenüber Iran faktisch über weniger als gar keinen Einfluss.

Und Iran verfügt über eine unüberwindbare Eskalationsdominanz.

Was in der vergangenen Woche geschehen ist, geht weit über eine vorübergehende Zuspitzung in der Straße von Hormus hinaus. Es handelt sich um einen ernsthaften, andauernden strukturellen Bruch in Westasien – um eine viel tiefere und volatilere Architektur, die unter dem gesamten Drama liegt.

Genau dieser volatile Kontext – illustriert durch die Offenlegung exklusiver Informationen – wird künftig auf einer neuen unabhängigen Plattform namens Power Shift analysiert werden.

Power Shift startet weltweit an diesem Montag, dem 1. Juni, um 17:30 Uhr EST, mit einer ersten Sonderausgabe unter dem Titel:

„Iran: Was man Ihnen nicht sagen will.“

Zuschauer weltweit, die genug von gesteuerten Narrativen haben und nach einer unverfälschten Analyse suchen, können live dabei sein.

Ich werde aus Moskau zugeschaltet sein. Exklusiv. Ungefiltert. Unzensiert.