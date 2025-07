Von Kit Klarenberg

Am 5. Juli berichtete Bloomberg, dass ein von BlackRock verwalteter milliardenschwerer Fonds für den Wiederaufbau Kiews, der auf einer speziellen Ukraine-Wiederaufbaukonferenz am 10. und 11. Juli in Rom vorgestellt werden sollte, „aufgrund mangelnden Interesses“ institutioneller, privater und staatlicher Geldgeber bis Anfang 2025 auf Eis gelegt worden sei. Der Gipfel ist vorbei, die Investoren bleiben zurückhaltend, und „die Zukunft des Projekts ist nun ungewiss“. Dies ist nur die jüngste Bestätigung dafür, dass die langjährige Mission des Westens, die Ukraine aus Profitgründen zu zerstückeln, kurz vor dem völligen Scheitern steht.

Der Ukraine Development Fund von BlackRock ist seit Mai 2023 in Arbeit. Er war ursprünglich als eine der ehrgeizigsten öffentlich-privaten Finanzkooperationen der Geschichte konzipiert, die mit Washingtons Marshall-Plan konkurrieren sollte, der Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg wiederaufbaute – und hoch verschuldete. Angesichts der versprochenen enormen Renditen waren die Investoren Berichten zufolge zunächst „bereit, Geld in das Projekt zu stecken“, da weit verbreiteter Optimismus herrschte, dass die viel gepriesene „Gegenoffensive“ Kiews später in diesem Jahr „den Krieg schnell beenden könnte“.

Letztendlich war die Gegenoffensive jedoch ein völliger Reinfall. Die Ukraine erlitt bis zu 100.000 Verluste, ein Großteil ihres von westlichen Ländern gelieferten Arsenals an Panzern, Fahrzeugen und Waffen wurde zerstört, und dafür konnte sie nur 0,25 % des von Russland in der Anfangsphase des Stellvertreterkrieges besetzten Territoriums zurückerobern. Wie Philipp Hildebrand, stellvertretender Vorsitzender von BlackRock, erklärte, zerstörten diese Ergebnisse die Euphorie der Investoren, da sie „die Einstellung der Feindseligkeiten oder zumindest eine Perspektive für Frieden“ erforderten. Auch die Sorge um den immer kleiner werdenden Pool an qualifizierten Arbeitskräften in der Ukraine war weit verbreitet.

Heute gibt es keine Anzeichen für ein Friedensabkommen, Russland rückt an mehreren Fronten rasch vor, und die ukrainische Regierung schätzt, dass das Land durch den Stellvertreterkrieg rund 40 % seiner Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter verloren hat. Kein Wunder, dass der Entwicklungsfonds von BlackRock keinen einzigen Dollar anziehen konnte. Was nach dem Konflikt von der Ukraine übrig bleiben wird und ob aus ihren Trümmern noch finanzielle Gewinne zu erzielen sind, sind offene und ernste Fragen.

Der Zusammenbruch des Ukraine Development Fund von BlackRock ist nicht nur ein Mikrokosmos der bevorstehenden, unvermeidlichen Niederlage Kiews und seiner ausländischen Marionettenmeister im Donbass. Er spiegelt auch das Ende des Traums wider, die Industrien und Ressourcen der Ukraine zu zerschlagen, um sie ungehindert auszuplündern und zu rauben – ein Traum, den westliche Konzerne, Oligarchen und Regierungen seit langem hegen. Die Planungen dafür reichen bis in das Jahr 1991 zurück, als das Land seine Unabhängigkeit erlangte. Nach dem von den westlichen Mächten orchestrierten Maidan-Putsch 2014 zeigten sie konkrete Ergebnisse und wurden durch den Ausbruch des totalen Stellvertreterkrieges im Februar 2022 noch einmal beschleunigt.

„Investitionsklima”

Seit Anfang 2013 begannen westliche Konzerne, die Ukraine massenhaft aufzukaufen. Es wurde allgemein erwartet, dass Kiew in diesem Jahr ein „Assoziierungsabkommen“ mit der EU abschließen würde, das die Privatisierung erleichtern und langjährige Gesetze aufheben würde, die den Kauf und Besitz der unermesslichen landwirtschaftlichen Reichtümer des Landes durch Ausländer einschränkten. Die ehemalige „Kornkammer der Sowjetunion“ beherbergt ein Drittel der gesamten Ackerfläche der EU, und die prognostizierten Gewinne waren enorm.

Im Januar desselben Jahres unterzeichnete der anglo-niederländische Energiekonzern Shell, der Verbindungen zum MI6 hat, einen 50-Jahres-Vertrag mit der ukrainischen Regierung über die Exploration und Förderung von Erdgas mittels Fracking in Gebieten von Donezk und Charkow, in denen „erhebliche Erdgasvorkommen vermutet werden”. Im Mai kündigte dann der berüchtigte, inzwischen aufgelöste Chemiekonzern Monsanto Pläne an, 140 Millionen Dollar in den Bau einer Mais-Saatgutfabrik im landwirtschaftlichen Zentrum des Landes zu investieren. Das Unternehmen war Gründungsmitglied des US-Ukraine Business Council, der im Oktober 1995 gegründet wurde, um das „Investitionsklima“ in Kiew zu „verbessern“.

Schatzmeister der USUBC war und ist David Kramer, der während des Maidan auch als Präsident von Freedom House, einer Abteilung der National Endowment for Democracy (NED), fungierte. Die NED wurde erklärtermaßen von der CIA gegründet, um öffentlich das zu tun, was die CIA historisch gesehen öffentlich getan hat. Die Endowment und Freedom House waren für die „Orangene Revolution“ in der Ukraine im Jahr 2004 verantwortlich, die den pro-westlichen Marionettenpräsidenten Viktor Juschtschenko an die Macht brachte. Dieser führte sofort äußerst unpopuläre neoliberale Wirtschaftsreformen durch, darunter drastische Kürzungen bei den Sozialausgaben und der Regulierung. Juschtschenko wurde 2010 mit nur 5 % der Stimmen abgewählt.

Nachdem der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch im November 2013 das Assoziierungsabkommen mit der EU zugunsten eines vorteilhafteren Abkommens mit Russland abgelehnt hatte, wurden die Massenproteste auf dem Maidan in Kiew von NED-nahen Akteuren und faschistischen Agitatoren angeheizt. Sie tobten bis Ende Februar 2014, als Janukowitsch aus dem Land floh. In der Zwischenzeit versank die Ukraine im totalen Chaos – doch die mit der USUBC verbundenen Unternehmen ließen sich davon nicht abschrecken. Viele, darunter auch große Unternehmen mit Vertretern im Exekutivkomitee der Organisation, investierten weiterhin in erheblichem Umfang in der Ukraine.

Ihre ungebrochene Begeisterung lässt sich vielleicht dadurch erklären, dass David Kramer ein Absolvent des Project for the New American Century ist, einem neokonservativen Think Tank, dem weithin die Ausarbeitung des „Kriegs gegen den Terror“ der Bush-Regierung zugeschrieben wird. Der Mitbegründer der Organisation, Robert Kagan, ist mit Victoria Nuland verheiratet, die zu dieser Zeit die Ukraine-Beauftragte des Außenministeriums war. Sie besuchte Kiew während der „Revolution“ auf dem Maidan wiederholt und wählte Yanukovychs Nachfolger in der Übergangsregierung persönlich aus. Nuland war somit bestens informiert, dass die Investitionen der USUBC-Mitglieder in der Ukraine langfristig sicher waren.

„Handelsmöglichkeiten“

Nulands faschistische Übergangsregierung wurde im Juni 2014 durch eine Regierung unter der Führung des rechtsextremen Petro Poroschenko ersetzt, der sich ausdrücklich für die Privatisierung staatlicher Industrien einsetzte. Der Präsident verabschiedete im März 2016 ein Gesetz, das dies ermöglichte. Zwei Jahre später verabschiedete seine Regierung weitreichende Gesetze, um die Versteigerung von Kiews öffentlichen Vermögenswerten und Industrien an ausländische Akteure weiter zu erleichtern. Ein 2001 verhängtes Moratorium für den privaten Verkauf von Ackerland blieb jedoch bestehen. Das spielte jedoch keine Rolle – im August 2018 entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass dies illegal sei.

Es gab jedoch noch ein Problem. Meinungsumfragen zeigten immer wieder, dass die ukrainischen Bürger die Privatisierung und den Verkauf der landwirtschaftlichen Flächen ihres Landes an ausländische Käufer mit überwältigender Mehrheit ablehnten. Wie es der Zufall wollte, ermöglichten der Ausbruch des Stellvertreterkrieges und die Verhängung des Kriegsrechts der Regierung von Wolodomyr Selenskyj, die öffentliche Meinung und die politische Opposition im industriellen Maßstab mit Füßen zu treten. Im Laufe des Jahres 2022 wurde eine Reihe umstrittener Gesetze verabschiedet, die „die Privatisierung für ausländische Investoren so einfach wie möglich machen“ sollten.

Dabei wurden fast 1.000 verstaatlichte Unternehmen zum Verkauf ins Ausland angeboten und Auktionen zum Kauf dieser Unternehmen „zu vereinfachten Bedingungen“ einberufen. Im folgenden Jahr wurden diese Bemühungen intensiviert und weitere Gesetze verabschiedet, die eine „groß angelegte Privatisierung von Staatsvermögen und staatlichen Unternehmen“ ermöglichten. Dies wurde angeblich durch die „Attraktivität“ des „großen Staatsvermögens der Ukraine für institutionelle Investoren“ motiviert. Dazu gehörten eine Ammoniakfabrik in Odessa, große Bergbau- und Chemieunternehmen, einer der führenden Stromerzeuger des Landes und ein Hersteller hochwertiger Titanprodukte.

Ermutigt durch die positive Aufnahme dieser Maßnahmen durch den Westen kündigte Kiew im Juli 2024 einen speziellen „Großprivatisierungsplan“ an, der noch mehr wertvolle Vermögenswerte zum Verkauf vorsah. Kein Wunder, dass zwei Monate später in einem Briefing-Dokument des britischen Außenministeriums offen eingeräumt wurde, dass man „die Invasion nicht nur als Krise, sondern auch als Chance“ betrachte. Das wichtigste Wirtschaftshilfeprojekt Londons in der Ukraine zielt ausdrücklich darauf ab, sicherzustellen, dass das Land „Wirtschaftsreformen verabschiedet und umsetzt, die eine integrativere Wirtschaft schaffen und die Handelsmöglichkeiten mit dem Vereinigten Königreich verbessern“.

Die Ziele des britischen „Good Governance Fund“ in der Ukraine

Im Januar zuvor fand der jährliche Kongress des Weltwirtschaftsforums in Davos in der Schweiz statt. Der Stellvertreterkrieg und die wirtschaftliche Zukunft Kiews standen ganz oben auf der Tagesordnung der Veranstaltung. Im Mittelpunkt stand ein Breakout-Frühstück, an dem politische Führer und Wirtschaftsgrößen teilnahmen und bei dem Selenskyj per Videokonferenz zugeschaltet war. Der Präsident dankte den „Giganten der internationalen Finanz- und Investitionswelt“, darunter BlackRock, Goldman Sachs und JP Morgan, dafür, dass sie während des Krieges Vermögenswerte seines Landes aufgekauft hatten. Er versprach kühn: „Jeder kann durch die Zusammenarbeit mit der Ukraine zu einem großen Unternehmen werden.“

Anschließend versprach BlackRock-CEO Larry Fink, Milliarden von Dollar für den Wiederaufbau Kiews zu koordinieren, und prognostizierte, dass das Land dadurch zu einem „Leuchtturm des Kapitalismus“ werden würde. Unterdessen äußerte sich Goldman-Sachs-Chef David Solomon äußerst optimistisch über die Zukunft Kiews nach dem Krieg und die Gewinne, die sein Unternehmen und andere große westliche Finanzinstitute erzielen würden. „Es steht außer Frage, dass es während des Wiederaufbaus gute wirtschaftliche Anreize für reale Renditen und reale Investitionen geben wird“, verkündete er triumphierend.

Selenskyj sprach auf mehreren Veranstaltungen, die während der fünftägigen Konferenz in Davos stattfanden, wo die pro-Kiewer Stimmung Berichten zufolge „überwältigend“ war. Der Präsident sprach von der Rückeroberung der Krim und forderte die Teilnehmer auf, „uns eure Waffen zu geben“. Sein Publikum war ausnahmslos sehr empfänglich. In einer Podiumsdiskussion forderte Boris Johnson, der im April 2022 persönlich die fruchtbaren Friedensgespräche zwischen Kiew und Moskau sabotiert hatte, dass Selenskyj „die Mittel zur Verfügung gestellt werden, die er braucht, um die Arbeit zu Ende zu bringen“. Der in Ungnade gefallene ehemalige britische Premierminister donnerte: „Gebt ihnen die Panzer! Es gibt absolut nichts zu verlieren!“

In den kommenden Jahren könnte der Davos-Gipfel im Januar 2023 sowohl als Höhepunkt der Stellvertreterkriegsbemühungen der Ukraine als auch als der Zeitpunkt angesehen werden, an dem alles spektakulär zu zerfallen begann. Die gewünschten Waffen trafen in riesigen Mengen ein, ohne Wirkung. Die drei größten Militäroperationen Kiews seitdem – die Gegenoffensive in diesem Jahr, der Einmarsch in Krynky und die „Gegeninvasion“ in Kursk – waren allesamt von Großbritannien geplant und kostspielige Katastrophen, die die Ukraine personell und materiell schlecht gerüstet zurückließen, um den russischen Vorstößen standzuhalten. Länder, die Munition geliefert hatten, entwaffneten sich dabei fast selbst.

Die Ukraine-Konferenz verlief ohne großes Medieninteresse, obwohl für Selenskyj buchstäblich der rote Teppich ausgerollt wurde und mehrere hochrangige EU-Vertreter – darunter Ursula von der Leyen – sowie europäische Staatschefs anwesend waren. Sie endete mit vagen Zusagen, 10 Milliarden Euro an Investitionen aus dem privaten Sektor für die Ukraine zu mobilisieren. Offensichtlich hat der Westen seine Ambitionen, mit Kiew ein Vermögen zu machen, noch nicht ganz aufgegeben – auch wenn die Weltbank die Gesamtkosten für den Wiederaufbau des Landes auf 524 Milliarden Dollar beziffert.

In einer Rede versprach von der Leyen, die Ukraine „militärisch, finanziell und politisch“ zu unterstützen, „so lange wie nötig“. Unterdessen gibt es kaum Anzeichen dafür, dass Großbritannien seine Bemühungen aufgegeben hat, Kiew für den Neoliberalismus und seine eigenen Profite sicher zu machen, trotz Londons heimlicher Verpflichtung, „die Ukraine um jeden Preis weiterkämpfen zu lassen“. Je länger der verlorene Stellvertreterkrieg andauert, desto weniger wird natürlich von der Ukraine übrig bleiben, das wieder aufgebaut werden kann und Gewinne abwirft. Aber offenbar ist diese eindeutige Realität den Sponsoren des Stellvertreterkrieges nicht bewusst. Gott stehe uns allen bei.