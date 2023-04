Die Ausbreitung der durch Impfung übertragenen Poliomyelitis nimmt weltweit zu, verursacht Lähmungen und vernichtet Menschenleben. Der Einsatz von Impfstoffen zur Lösung eines Impfstoffproblems ist wahrscheinlich nicht die Lösung.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Seit 2017 ist die durch Impfung übertragene Poliomyelitis für die Ansteckung und Lähmung von mehr Menschen verantwortlich als das Wildvirus. Obwohl Amerika 1994 für poliofrei erklärt wurde, erkrankte ein Mann aus New York im Jahr 2022 an Polio und wurde gelähmt

Impfstoffbedingte Poliovirus-Infektionen sind das Ergebnis der Virusausscheidung aus der Schluckimpfung, die sich bekanntermaßen über die geimpfte Person hinaus ausbreitet. In den ersten Jahren waren die Gesundheitsbehörden der Ansicht, dass dies der Bevölkerung zugute käme.

In der Natur kann sich das geschwächte Virus in einer immungeschwächten Person vermehren und in eine Form übergehen, die Lähmungen hervorruft, wie es derzeit weltweit geschieht

Einige Experten sind der Meinung, dass das Impfprogramm ausgeweitet werden sollte, um die Bevölkerung vor einem aus dem Impfstoff stammenden Virus zu schützen, während andere der Meinung sind, dass es „ein Rezept zum Scheitern“ ist, wenn man dasselbe tut und andere Ergebnisse erwartet

Nur fünf Jahre bevor die Zahl der durch Impfung ausgelösten Poliovirus-Fälle die Zahl der Wildvirus-Fälle übertraf, wurden in mehreren Regionen der Welt die ersten Ausbrüche von akuter schlaffer Myelitis (AFM) gemeldet; einige Experten weisen darauf hin, dass dieser lähmende Zustand möglicherweise durch eine Verletzung der Skelettmuskulatur durch einen Impfstoff ausgelöst wird

Die historischen Aufzeichnungen über das Enterovirus Poliovirus reichen bis ins Jahr 1580 v. Chr. zurück. Die modernen Aufzeichnungen begannen 1879, als die klinischen Auswirkungen des Poliovirus erstmals vom britischen Arzt Dr. Michael Underwood beschrieben wurden. Bereits 1840 hatte Dr. Jacob von Heine die Theorie entwickelt, dass die Krankheit ansteckend sein könnte. Mehr als 50 Jahre später, 1894, wurde der erste Ausbruch der Kinderlähmung in den USA dokumentiert.

Im Jahr 1938 wurde die National Foundation for Infantile Paralysis gegründet, aus der später der March of Dimes hervorging. Es sollte noch fast 20 Jahre dauern, bis Dr. Jonas Salk 1955 den ersten injizierbaren, inaktivierten Polio-Impfstoff entwickelte. Im Jahr 1961 entwickelte Dr. Albert Sabin den oralen Polio-Lebendimpfstoff (OPV), der sich schnell als der Impfstoff der Wahl durchsetzte und in den Entwicklungsländern bis heute die erste Wahl ist.

Die Globale Initiative zur Ausrottung der Kinderlähmung bezeichnet das Jahr 1991 als den letzten Fall einer wilden Polioinfektion in Nord- und Südamerika, das Jahr 1997 als den letzten Fall einer wilden Polio in der westpazifischen Region und das Jahr 1998 als den letzten Fall eines durch das Polio-Wildvirus gelähmten Kindes in der europäischen Region.

Obwohl das Polio-Impfprogramm die Zahl der Polio-Wildviren deutlich reduziert zu haben scheint, kommt es weiterhin zu Ausbrüchen, was darauf hindeutet, dass es an der Zeit sein könnte, das Polio-Impfprogramm zu überdenken.

Durch Impfung gewonnene Polio stellt alte Protokolle in Frage

Die weltweite Initiative zur Ausrottung der Kinderlähmung wurde 1988 nach der Resolution der Weltgesundheitsversammlung zur Ausrottung der Krankheit ins Leben gerufen. Sie hat öffentliche und private Partner, darunter die Weltgesundheitsorganisation, Rotary International, das amerikanische CDC, die Bill & Melinda Gates Foundation und GAVI.

Doch auch nach mehr als 30 Jahren infiziert und lähmt Polio immer noch Menschen – aber es ist nicht das Wildvirus, das den ganzen Schaden anrichtet. Das Impfstoffprogramm war ein erfolgloser, milliardenschwerer Kampf. Dr. Paul Offit, Direktor des Vaccine Education Center am Children’s Hospital of Philadelphia, ist der Meinung, dass die Ausrottung der Krankheit vielleicht nie gelingen wird, weil die Viren „schlauer sind als wir“.

Im Jahr 1994 wurde Amerika für poliofrei erklärt, doch ein junger Mann in New York infizierte sich mit dem Virus und war 2022 gelähmt. Die Herausforderung ist das aus dem Impfstoff stammende Poliovirus. Die CDC beschreibt, wie sich das geschwächte Virus aus einer OPV in einer immungeschwächten Person vermehren und „zu einer Form zurückkehren kann, die Krankheiten und Lähmungen verursacht“. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden ist dies wahrscheinlicher, wenn das Virus in unter- oder nicht geimpften Bevölkerungsgruppen zirkuliert.

Die Globale Initiative zur Ausrottung der Kinderlähmung beschreibt, dass das OPV-Programm „das Polio-Wildvirus an den Rand der Ausrottung gebracht hat“. Leider weigert sich das Virus, über den Rand zu gehen. Stattdessen tut es genau das, was die CDC beschrieben hat, und hat sich in ein gefährlicheres Virus verwandelt, das Experten für öffentliche Gesundheit in den USA und 15 europäischen Ländern einschließlich des Vereinigten Königreichs.

Das Virus verbreitet sich über das Abwasser in Gebieten mit schlechten sanitären Verhältnissen. Aber das ist nicht der einzige Ort, an dem es gefunden wurde. Nach Angaben von NPR wurde das Poliovirus in den Abwässern von Rockland und Orange County, New York, und New York City nachgewiesen. Offit erklärte gegenüber NPR, dass die Gesundheitsbehörden wussten, dass das im OPV enthaltene Virus mutieren könnte, die Impfkampagnen aber trotzdem fortgesetzt wurden. Er erklärte:

„Die Tatsache, dass es billig war, hat uns verführt. Es verursacht Kontaktimmunität. Es war leicht zu verabreichen. Und so dachten wir: ‚Wir können diese Krankheit auf der Welt ausrotten.‘ Wir ließen den Drachen frei, und der Drache war das zirkulierende, aus dem Impfstoff abgeleitete Poliovirus.“

Durch Impfung induzierte Polio hat das Wildvirus verdrängt

Laut NPR sind in manchen Gegenden der Welt nur 5 % der Kinder auf dem neuesten Stand ihrer Impfungen. Das sind die Gebiete, in denen der kostengünstigere orale Polioimpfstoff am häufigsten verwendet wird und in denen viele der aktuellen Ausbrüche auftreten.

In den ersten Jahren hielten die Gesundheitsbehörden die Verbreitung des abgeschwächten Poliovirus für einen Vorteil der OPV. Sie hofften, dass dadurch die ungeimpften Kinder, die dem Virus ausgesetzt waren, immunisiert werden würden. Doch anstatt zur Ausrottung der Krankheit beizutragen, mutierte das geschwächte Virus, gewann an Stärke und ist nun genauso gefährlich wie das Wildtyp-Poliovirus.

Im Jahr 2022 meldete die WHO 30 Fälle von bestätigten Wildtyp-Polio-Infektionen aber es gab 791 Fälle von Polio, die durch Impfung übertragen wurden, die sie als akute schlaffe Lähmung (AFP) meldete. Unter Verwendung von Daten der Weltgesundheitsorganisation erstellte NPR ein interaktives Balkendiagramm erstellt, das zeigt, dass die Zahl der durch Impfung übertragenen Polio-Fälle die Zahl der Fälle mit dem Wildvirus übersteigt, vor allem ab 2017 während eines Ausbruchs in Syrien.

Der injizierte Polio-Impfstoff scheidet das Virus nicht auf dieselbe Weise aus wie der OPV-Impfstoff. Allerdings ist er auch teurer und für die meisten Entwicklungsländer unerschwinglich. Im Jahr 2021 wird ein anderer oraler Polioimpfstoff entwickelt und eingeführt, von dem Experten hoffen, dass er weniger wahrscheinlich mutiert. Aiden O’Leary ist der Direktor der Global Polio Eradication Initiative, und das entspricht dem erklärten Ziel vieler Partner der Initiative, sagt O’Leary:

„Aber das Rückgrat unseres Konzepts ist wirklich diese Haus-zu-Haus-Versorgung [mit Schluckimpfstoff]. Es hat sich im Laufe der Zeit gezeigt, dass dies das beste Mittel ist, um sicherzustellen, dass wir jedes einzelne Kind erreichen können. Und das ist im Grunde der Schlüssel zum Erreichen der Ziele, die wir uns gesetzt haben.“

Mit anderen Worten: Die Antwort der Globalen Initiative zur Ausrottung der Kinderlähmung (Global Polio Eradication Initiative) auf das durch Impfung übertragene Poliovirus sind mehr Impfstoffe. Konstantin Chumakov, ehemaliger stellvertretender Direktor für Forschung im FDA-Büro für Impfstoffe, ist da anderer Meinung und sagte gegenüber NPR: „Wenn wir immer wieder das Gleiche tun und andere Ergebnisse erwarten, ist das ein Rezept zum Scheitern“.

Zulfiqar Bhutta, Gründungsdirektor des Instituts für globale Gesundheit und Entwicklung an der Aga-Khan-Universität in Pakistan, stimmt dem zu. Kampagnen von Haus zu Haus können nicht unbegrenzt fortgesetzt werden. Er merkt an, dass die Menschen gefragt haben: „Warum kommt ihr alle paar Monate mit diesen Impfdosen, die wir bereits erhalten haben, und dann erkranken die Kinder trotz des Impfstoffs an der Kinderlähmung?“

Tschumakow ist jedoch auch der Meinung, dass die Einstellung des Impfprogramms keine Lösung darstellt. Selbst wenn die Kinderlähmung auf der Erde ausgerottet ist, warnt Tschumakow, dass Polio leicht im Labor hergestellt und als Biowaffe eingesetzt werden kann. Seiner Meinung nach kann die Polio-Impfung nicht gestoppt werden: „Nein, sie muss für immer und überall fortgesetzt werden, auf unbestimmte Zeit.“

Akute schlaffe Myelitis ist eine Polio-ähnliche Krankheit

Nur fünf Jahre bevor die Zahl der durch Impfung übertragenen Poliovirus-Fälle die Zahl der Wildvirus-Fälle übertraf, wurden die ersten Ausbrüche von akuter schlaffer Myelitis (AFM) in mehreren Regionen der Welt gemeldet. Nach Angaben der CDC führt die Erkrankung zu einer Schwächung des Körpers mit einem Verlust des Muskeltonus und der Reflexe. Manche Menschen haben Schwierigkeiten, ihre Augen zu bewegen, Schluckbeschwerden oder Schmerzen in Armen, Beinen, Nacken oder Rücken.

AFM kann zu lebensbedrohlichem Atemversagen und schweren neurologischen Komplikationen führen. Wenn Sie oder Ihr Kind diese Symptome entwickeln, müssen Sie unbedingt sofort einen Arzt aufsuchen. Es gibt keine Heilung oder Behandlung für diese Erkrankung. Das Ziel ist es, die Symptome zu kontrollieren und die Atmung zu unterstützen.

Von dieser polioähnlichen Krankheit sind hauptsächlich Kinder betroffen. Im Jahr 2014 hat die CDC mit der Verfolgung der Fälle in den USA begonnen und 120 bestätigte Fälle in 34 Bundesstaaten registriert. Im Jahr 2016 stieg diese Zahl auf 153 Fälle an. Zwischen 2014 und 2919 schien das Virus jedes zweite Jahr viel mehr Menschen zu infizieren. Im Jahr 2018 gab es insgesamt 238 bestätigte Fälle in 42 Bundesstaaten. Seitdem ist die Zahl bei weniger als 50 geblieben, mit 28 bestätigten Fällen im Jahr 2021 und 44 im Jahr 2022.

Die CDC bildete 2018 eine Task Force zur Unterstützung bei den Bemühungen, die Ursache zu definieren und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern. Laut der CDC-Website wurde die Seite der Task Force jedoch zuletzt am 30. September 2021 aktualisiert, und die aufgeführten Aktivitäten sind die klinischen Behandlungs- und Ätiologieziele, aber keine Errungenschaften.

Der Grund für die Einrichtung der Task Force war wahrscheinlich zum Teil die Kritik von Eltern und Wissenschaftlern an der mangelnden Wirksamkeit der CDC. Zwar ist die Zahl der Fälle in vier aufeinander folgenden Jahren auf unter 50 gesunken, wie wir bei den durch Impfung übertragenen Poliovirus-Infektionen gesehen haben, doch ist dies keine Garantie dafür, dass die Zahl auch weiterhin niedrig bleibt.

Können Impfstoffe AFM auslösen? (Akute schlaffe Myelitis/ AFM)

In einem im BMJ veröffentlichten Artikel schlägt Dr. Allan S. Cunningham vor, dass wir möglicherweise einen neuen Ansatz für Impfstoffempfehlungen brauchen. Er bezog sich dabei auf den Ausbruch von AFM, der sich Ende 2015 auf 142 Fälle in den beiden vorangegangenen Jahren belief.

Er wies auf ein Phänomen hin, das als Provokationspoliomyelitis bekannt ist und ein erhöhtes Risiko für neurologische Komplikationen beschreibt, die bekanntermaßen auftreten, wenn eine mit dem Poliovirus infizierte Person eine Verletzung eines Skelettmuskels erleidet. Er vermutet, dass die Verletzung durch eine Injektion aus einem Impfstoff verursacht werden könnte. Dies wurde 1998 im Journal of Virology festgestellt:

„Es ist bekannt, dass eine Verletzung der Skelettmuskulatur die Betroffenen für neurologische Komplikationen bei gleichzeitiger Poliovirusinfektion prädisponiert. Dieses als „Provokationspoliomyelitis“ bezeichnete Phänomen verursacht nach wie vor zahlreiche Fälle von Lähmungen im Kindesalter, die auf die Verabreichung unnötiger Injektionen an Kinder in Gebieten zurückzuführen sind, in denen das Poliovirus endemisch ist. Kürzlich wurde berichtet, dass intramuskuläre Injektionen auch die Wahrscheinlichkeit einer impfstoffassoziierten paralytischen Poliomyelitis bei Empfängern von abgeschwächten Poliovirus-Lebendimpfstoffen erhöhen können.“

Interessanterweise dringt das Poliovirus in weniger als 1 % der Fälle in das zentrale Nervensystem ein und verursacht Lähmungen. In den meisten Fällen kommt es zu einer leichten Erkrankung mit Halsschmerzen, leichtem Fieber, Müdigkeit, Übelkeit und anderen grippeähnlichen Symptomen, die innerhalb von 10 Tagen verschwinden. In einigen Fällen kann Polio relativ symptomlos verlaufen. Das bedeutet, dass einige Personen, die geimpft werden, zu diesem Zeitpunkt eine Polio-Infektion haben könnten, ohne es zu wissen.

Das Poliovirus ist nur eine Art von Enterovirus. Es gibt mehr als 100 Nicht-Polio-Enteroviren, von denen die meisten eine leichte Krankheit verursachen. Einige können jedoch das Nervensystem infizieren und Lähmungen verursachen. Da Enteroviren zu den am weitesten verbreiteten Viren der Welt gehören, ist es wahrscheinlich, dass einige Kinder, die geimpft werden, zum Zeitpunkt der Injektion infiziert sind, möglicherweise ohne Symptome oder nur mit leichtem Fieber oder grippeähnlichen Symptomen.

Ist es möglich, dass eine Provokationspoliomyelitis bei geimpften Kindern auftritt, die mit einem anderen Enterovirus als Polio infiziert sind? Diese Frage verdient eine genauere Betrachtung. Wie Cunningham erklärte:

„PP [Provokationspoliomyelitis] wurde am überzeugendsten von Austin Bradford Hill und J. Knowelden während der britischen Polioepidemie von 1949 dokumentiert, als das Risiko einer paralytischen Polio bei Kindern, die eine DPT-Injektion erhalten hatten, um das Zwanzigfache erhöht war. Ähnliche Beobachtungen machten Greenberg und Kollegen in New York City; in ihrer Literaturübersicht wurden Verdachtsfälle bis ins Jahr 1921 zurückverfolgt. AFM kann durch einen direkten Virusangriff auf das Rückenmark, durch einen von einem Virus ausgelösten Immunangriff oder durch etwas anderes verursacht werden. Wenn ein polioähnliches Virus in den USA zirkuliert, muss die Möglichkeit einer Provokation durch einen oder mehrere Impfstoffe in Betracht gezogen werden.“

Artikel als PDF

Quellen: