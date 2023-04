Studie warnt: Gesichtsmasken können das Risiko von Totgeburten, Hodenfehlfunktionen und kognitivem Verfall aufgrund der Ansammlung von Kohlendioxid erhöhen

Der Acht-Stunden-Grenzwert der NIOSH für sichere CO2-Konzentrationen liegt bei 0,5 Prozent

Die Forscher fanden heraus, dass dieser Grenzwert in fast allen Studien überschritten wurde

Das Tragen von Masken kann Kinder in nur 3 Minuten gefährlichen CO2-Konzentrationen aussetzen

Gesichtsmasken können das Risiko von Totgeburten, Hodenfehlfunktionen und kognitiven Beeinträchtigungen bei Kindern erhöhen, so eine „brisante“ neue Studie.

Eine Überprüfung von Dutzenden Studien über Gesichtsmasken hat ergeben, dass sie bei längerem Tragen eine leichte Kohlendioxidvergiftung verursachen können.

Die deutschen Wissenschaftler, die die Studie durchgeführt haben, glauben, dass die Masken einen toten Raum zwischen dem Mund und der Maske schaffen, in dem das giftige Gas eingeschlossen wird.

Sie sagen, dass die Anhäufung von CO2 im Körper schwangerer Frauen Komplikationen für den ungeborenen Fötus verursachen könnte. Sie weisen darauf hin, dass CO2 auch zu oxidativem Stress beiträgt, der die Kognition beeinträchtigen und bei Männern Hodenprobleme verursachen kann.

Unabhängige Ärzte haben jedoch die Schlussfolgerungen der Studie angezweifelt, in der gesundheitliche Komplikationen und der Gebrauch von Masken nicht direkt untersucht wurden, und bezeichneten den Zusammenhang als „unwahrscheinlich“.

In Anspielung auf den Anstieg der Totgeburten während der Pandemie erklärten die deutschen Forscher: „Es gibt Indizien dafür, dass die Verwendung von Impfmasken mit dem derzeit beobachteten signifikanten Anstieg von 28 bis 33 Prozent der Totgeburten weltweit in Zusammenhang stehen könnte.

Und: „Die verbalen, motorischen und allgemeinen kognitiven Leistungen von Kindern, die während der Pandemie geboren wurden, sind um zwei Standardabweichungen geringer“, schreiben die Forscher in der in der Zeitschrift Heliyon veröffentlichten Studie.

Die Studie konnte jedoch nicht schlüssig beweisen, dass die Masken direkt für eine dieser Komplikationen verantwortlich waren.

Dr. Stuart Fischer, Notfallmediziner in New York, bezweifelte, dass es zu einer „toxischen Anhäufung“ von CO2 kam.

Er sagte: „Ich würde nicht sagen, dass dies der Fall ist, da der Körper den pH-Wert und das Säure-Basen-Gleichgewicht sehr schnell ausgleicht. Eine Übersäuerung der Atemwege durch Gesichtsmasken ist unwahrscheinlich, auch wenn Menschen mit chronischen Lungenerkrankungen von kurzfristigen Nebenwirkungen betroffen sein könnten.

Das deutsche Forscherteam sammelte Daten aus 43 zuvor veröffentlichten Studien über CO2-Exposition, das Tragen von Masken und Schwangerschaft.

Sie fanden heraus, dass nach dem Tragen einer Maske für mehr als fünf Minuten der CO2-Gehalt in der eingeatmeten Luft auf 1,4 bis 3,2 Prozent anstieg.

In einer in Deutschland durchgeführten Maskenstudie maßen Forscher die CO2-Konzentration der Luft hinter chirurgischen Masken, die von 15 gesunden Männern getragen wurden. Innerhalb von 30 Minuten stieg die CO2-Konzentration auf etwa 2,8 bis 3,2 Prozent an.

In einer anderen Studie in Italien maßen Wissenschaftler die Luft unter chirurgischen Masken, die in einem Labor getragen wurden, und stellten innerhalb von fünf Minuten eine Konzentration zwischen 0,22 und 0,29 Prozent fest.

Masken bieten einen Atemwiderstand und schaffen einen toten Raum, in dem CO2 eingeschlossen wird, was zu mehr eingeatmetem und wieder ausgeatmetem CO2 führt, so die Gutachter.

Zum Vergleich: Das Gas macht etwa 0,04 Prozent der gesamten eingeatmeten Luft aus, und das Landwirtschaftsministerium gab an, dass sichere Werte unter 0,5 Prozent bei achtstündiger Exposition liegen sollten.

Die Forscher untersuchten dann Studien, die sich auf die Auswirkungen ähnlicher CO2-Werte auf Tiere wie Mäuse und Ratten konzentrierten.

Säugetiere wie Mäuse und Ratten, die über längere Zeit 0,3 Prozent Kohlendioxid ausgesetzt waren, brachten Nachkommen zur Welt, die „irreversible Neuronenschäden“ aufwiesen, so das Ergebnis der Untersuchung.

Insgesamt untersuchten die Forscher Studien, die vom Beginn der von ihnen durchsuchten wissenschaftlichen Datenbanken bis zum 30. November 2021 zurückreichen.

Der wichtigste Vorbehalt der Untersuchung ist, dass die Studien, die sich mit den potenziellen toxischen Wirkungen von Kohlendioxid befassen, Tierstudien sind – denn diese Experimente wären beim Menschen nicht ethisch vertretbar.

Die Forscher wiesen auch darauf hin, dass keine der Studien in ihrer Übersichtsarbeit direkt den Zusammenhang zwischen dem Gebrauch von Masken und Fehlgeburten, Unfruchtbarkeit und Störungen der neurologischen Entwicklung untersuchte.

Die Forscher wiesen auch darauf hin, dass die genauen Auswirkungen toxischer CO2-Konzentrationen auf das ungeborene Leben nicht im Detail bekannt sind.

Es ist bekannt, dass Kohlendioxid zu oxidativem Stress beiträgt, was nach Ansicht der Forscher die Entwicklung des Fötus beeinträchtigen könnte.

Dr. Kevin Bass, Doktorand der Zell- und Molekularbiologie, bezeichnete die neue Studie auf Twitter als „brisant“.

Aber er sagte: „Wir haben keine guten Beweise für die langfristigen Auswirkungen des Maskentragens bei schwangeren Frauen und daher auch keine Beweise dafür, dass diese Auswirkungen bei Frauen auftreten“.

Er fügte hinzu: „Alles, was wir haben, sind Tierstudien und ein klarer Hinweis darauf, dass Veränderungen der CO2-Konzentration bei maskentragenden Frauen auftreten.

Während der Covid-Pandemie kam es vermehrt zu Totgeburten und Schwangerschaftskomplikationen, und Präeklampsie und andere Schwangerschaftskomplikationen wurden dem Virus zugeschrieben.

Wahrscheinlich spielen auch andere Faktoren als das Maskentragen eine Rolle, z. B. die Schließung von Krankenhäusern und eine verspätete Behandlung.

Vorausgegangen war eine dreijährige, heftige Debatte über die Wirksamkeit von Masken.

Die größte Studie des Cochrane-Instituts in London, dem „Goldstandard“ für evidenzbasierte Studien, kam zu dem Ergebnis, dass die Masken nur einen geringen bis gar keinen Einfluss auf die Infektionsrate haben, aber kleinere Studien deuten darauf hin, dass das Risiko einer Ansteckung mit Covid geringer ist.

In Amerika wurden Maskenmandate für Transportsysteme mit Strafen von bis zu 3.000 Dollar für Wiederholungstäter belegt.

Der ehemalige Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Dr. Anthony Fauci, riet den Menschen zunächst davon ab, Masken zu tragen, was er später mit der Sorge begründete, dass es nicht genug für das Gesundheitspersonal gäbe.

Später riet er dann, dass jeder eine Maske tragen sollte.