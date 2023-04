Italienischer Minister ruft zur Erhöhung der Geburtenrate auf, um eine „ethnische Verdrängung“ zu vermeiden (Video)

Kontroverse entbrennt, nachdem ein italienischer Minister zur Erhöhung der Geburtenrate aufruft, um eine „ethnische Verdrängung“ zu vermeiden

Es wird von Tag zu Tag schwieriger zu leugnen, dass die Massenmigration darauf abzielt, die einzigartigen Kulturen lokaler und nationaler Gemeinschaften zu untergraben und letztlich zu vernichten.

Der italienische Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida hat davor gewarnt, dass die niedrige Geburtenrate in Italien und die Zunahme der irregulären Einwanderung zu einer „ethnischen Verdrängung“ führen könnten, und damit den Zorn der linken Opposition des Landes auf sich gezogen.

Der Schwager und enge politische Verbündete der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni reagierte mit seinen Äußerungen auf einen kürzlich veröffentlichten Bericht, dem zufolge Italien mit weniger als 400.000 Geburten im Jahr 2022 eine der weltweit niedrigsten Geburtenraten aufweist.

Lollobrigida äußerte sich am Dienstag auf dem nationalen Kongress von Cisal, wo er das Thema des demografischen Wachstums und die Bedeutung der Schaffung eines Wohlfahrtssystems, das es den Menschen ermöglicht, zu arbeiten und eine Familie zu gründen, erörterte. Lollobrigida betonte, dass es bei der Steigerung der Geburtenrate nicht darum gehe, die Menschen davon zu überzeugen, mehr zu Hause zu bleiben, sondern darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem junge Paare Arbeit finden und eine Zukunft für sich und ihre Familien aufbauen können.

Die Lösung besteht darin, jungen Paaren zu helfen, einen Arbeitsplatz zu finden. Die Lösung besteht darin, allen die Möglichkeit zu geben, die Daten zu lesen, aus denen hervorgeht, dass demografisches Wachstum und bessere staatliche Beihilfen Hand in Hand gehen, auch innerhalb unseres Staatsgebiets.

Wir dürfen uns nicht von der Idee des ethnischen Ersatzes leiten lassen. Der ethnische Ersatz bedeutet: Die Italiener haben weniger Kinder, also ersetzen wir sie durch jemand anderen. Das ist nicht die Lösung. In den Regionen, in denen es weniger Wohlfahrtsprogramme gibt, ist der demografische Zusammenbruch deutlicher als in anderen Regionen.

Lollobrigida betonte, dass ethnischer Ersatz keine Lösung sei und dass Einwanderung eine Chance für das Wirtschaftswachstum eines Landes sein könne. Er argumentierte, dass legale Einwanderung, die mit einem regelmäßigen Zustrom von Menschen organisiert wird, der Weg in die Zukunft ist, aber illegale und illegale Einwanderung ist der erste Feind der legalen Einwanderung. Er erklärte, sein Ministerium arbeite daran, die großen Migrantenströme einzudämmen und organisierte, dreijährliche Ströme zu schaffen, in denen die Migranten leicht in die italienische Gesellschaft integriert werden können.

Nach Angaben des Innenministeriums hat Italien in diesem Jahr eine Rekordzahl illegaler Einwanderer auf dem Seeweg zu verzeichnen: bis zum 19. April kamen über 34.715 Menschen an.

Lollobrigida ist selbst Enkel von Einwanderern und betonte, dass die Einwanderung eine natürliche, physische Tatsache sei. Ich hüte mich jedoch davor zu glauben, dass Auswanderung und Einwanderung ein Problem darstellen“, sagte er. Ganz im Gegenteil: Sie können zu einer Chance für das Wirtschaftswachstum eines Landes werden. Wenn es eine Nachfrage nach Arbeitskräften gibt, ist man, wenn die internen Arbeitskräfte ausgehen, auf Arbeitskräfte angewiesen, die auch aus anderen Ländern kommen“.

Kontroverse

Viele lobten Lollobrigidas Ansichten über Einwanderung und demografisches Wachstum und erklärten, dass sie eine erfrischende Perspektive auf das Thema böten. Sein Engagement, Lösungen zu finden, die sowohl den italienischen Bürgern als auch den Einwanderern zugutekommen, sei lobenswert, schwärmten Zentristen. Elly Schlein, die radikale neue Vorsitzende der Demokratischen Partei Italiens, bezeichnete Lollobrigidas Äußerung jedoch als „widerlich“ und „an das faschistische Regime von Benito Mussolini erinnernd“.

Sie beschuldigte Lollobrigida, in die Mentalität der 1930er-Jahre zurückzufallen, und sagte, seine Worte hätten „einen Beigeschmack von weißem Supremismus“. Schlein erklärte gegenüber Reportern, sie hoffe, dass Melonis Regierung sich von seinen Äußerungen distanziere.

Die niedrige Geburtenrate in Italien ist eines der Hauptanliegen der konservativen italienischen Regierung, die im Oktober 2022 an die Macht kam. Meloni warb im Wahlkampf mit dem Versprechen, den Italienern zu helfen, Kinder zu bekommen. Sie sagte, Italien habe es zu lange versäumt, in Anreize zur Steigerung der Geburtenrate zu investieren.

Meloni ist schon seit Jahren besorgt über die schrumpfende Bevölkerung Italiens. Im Jahr 2016 sagte sie, dass aufgrund der Ankunft von 153.000 Einwanderern, hauptsächlich afrikanischen Männern, in Italien eine „ethnische Verdrängung“ [bekannt als die Große Verdrängung] im Gange sei. Sie erklärte, dass die Regierung versuche, „unsere europäische und christliche Identität durch unkontrollierte Massenmigration zu zerstören“ und dass Organisationen, die Flüchtlingen helfen, die hungernden Venezolaner italienischer Herkunft vernachlässigen.

Jean Renaud Gabriel Camus, Mitbegründer und Präsident des Nationalen Rates des Europäischen Widerstandes, ist ein französischer Schriftsteller, der für die Formulierung „Great Replacement“ bekannt ist, die sich auf die angebliche Kolonisierung Westeuropas durch Einwanderer aus Nordafrika und dem Nahen Osten bezieht.

Großer Ersatz

Einem Bericht von Gatestone zufolge werden Italien und weite Teile Europas in den kommenden Jahrzehnten erhebliche demografische Veränderungen erfahren. Da die einheimische europäische Bevölkerung altert und sich nicht mehr ausreichend reproduziert, wächst der Zustrom von Migranten aus dem Nahen Osten, Afrika und Asien. Diese Neuankömmlinge bringen ganz andere kulturelle Werte in Bezug auf Sexualität, Wissenschaft, politische Macht, Wirtschaft und die Rolle der Religion in der Gesellschaft mit. Das Ergebnis ist ein Europa, das innerhalb einer einzigen Generation nicht mehr wiederzuerkennen sein könnte.

Wie RAIR bereits berichtete, werden im Jahr 2050 „zwanzig Prozent der europäischen Bevölkerung Muslime sein, weil Westeuropa nach Multikulturalismus und Massenmigration strebt“.

Im Jahr 2050 wird ein Drittel der italienischen Bevölkerung aus Ausländern bestehen, so ein UN-Bericht, „Replacement Migration: Is It a Solution to Decline and Aging Populations“.

Der italienische Think-Tank Fondazione Fare Futuro sagt voraus, dass die Hälfte der italienischen Bevölkerung bis zum Ende des Jahrhunderts aufgrund der Massenmigration und der unterschiedlichen Geburtenraten von Christen und Muslimen muslimisch sein könnte. In nur zehn Jahren ist die Zahl der Migranten in Italien um 419 % angestiegen.

Mit jedem Tag, der vergeht, wird es schwieriger zu leugnen, dass das ultimative Ziel der Massenmigration darin besteht, die unterschiedlichen Kulturen lokaler und nationaler Gemeinschaften zu untergraben und schließlich auszulöschen. Die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass die Rechtssysteme, die kulturellen Normen und die grundlegenden Prinzipien der Gleichheit, die lange Zeit das Fundament der europäischen und nordamerikanischen Gesellschaften bildeten, mit alarmierender Geschwindigkeit erodieren. Zu dieser beunruhigenden Realität kommt noch hinzu, dass die politische Korrektheit häufig die Rechtsstaatlichkeit und die individuellen Freiheiten verdrängt und durch die Bestrafung jeglicher Form von Kritik zur Durchsetzung der „großen Ersetzung“ beiträgt.