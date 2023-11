Das Evangelium von Gaza. Was wir aus Netanjahus Bibelstunde lernen müssen

In einer hebräischen Rede am 28. Oktober rechtfertigte Netanjahu das israelische Massaker an Zivilisten in Gaza mit einem biblischen Verweis auf Amalek.

Ihr müsst euch daran erinnern, was Amalek euch angetan hat, sagt unsere Heilige Bibel. Und wir erinnern uns. Und wir kämpfen. Unsere tapferen Truppen und Kämpfer, die jetzt in Gaza und in allen anderen Teilen Israels sind, reihen sich ein in die Kette der jüdischen Helden, eine Kette, die vor 3.000 Jahren begann, von Josua ben Nun bis zu den Helden von 1948, dem Sechstagekrieg, dem Krieg im Oktober 73 und all den anderen Kriegen in diesem Land. Unsere Heldentruppen haben ein übergeordnetes Hauptziel: den mörderischen Feind vollständig zu besiegen und unsere Existenz in diesem Land zu sichern.

In Netanjahus Bibel gibt Gott seinem auserwählten Volk Palästina, und derselbe Gott befiehlt ihm, die Amalekiter, ein arabisches Volk, das sich ihm in den Weg stellt, zu vernichten. Jahwe fordert Mose auf, die Amalekiter nicht nur auszurotten, sondern „das Gedächtnis der Amalekiter unter dem Himmel auszulöschen“ (Deuteronomium 25,19).

Es war Saul, der ihnen den Garaus machen sollte: „Tötet Mann und Weib, Säugling und Kleinkind, Rind und Schaf, Kamel und Esel“, befahl ihm Jahwe (1Samuel 15,8). Weil Saul den Amalekiterkönig Agag verschont, entzieht ihm Jahwe das Königtum und treibt ihn in den Wahnsinn: „Ich bereue, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat seine Treue mir gegenüber gebrochen und meine Befehle nicht ausgeführt“ (15,11). Der heilige Prophet Samuel, der einen direkten Draht zu Jahwe hatte, musste Agag selbst schlachten („hewed Agag in pieces“, Revised Standard Version). Dann übertrug Jahwe das Königtum an David, der sich als ein gehorsamerer Vernichter erwies, als er unter anderem das Volk von Rabba „unter Sägen und unter eiserne Eggen und unter eiserne Beile legte und durch den Ziegelofen gehen ließ; und so tat er mit allen Städten der Kinder Ammon“ (2. Samuel 12,31).

Trotz des vollständigen Völkermordes in der Bibel bleiben die Amalekiter der ewige Albtraum Israels. Amalek wurde wie sein Großvater Esau mit Rom und dem Christentum in Verbindung gebracht, aber auch mit dem Iran, denn der Bösewicht im Buch Esther, Haman, wird als Agagiter bezeichnet, d.h. als Nachkomme des Amalekiterkönigs Agag. Deshalb wird die Hinrichtung Hamans und seiner zehn Söhne und das Massaker an 75.000 Persern in der jüdischen Tradition oft mit der Ausrottung der Amalekiter und der brutalen Hinrichtung ihres Königs gleichgesetzt. Die Toralesung am Morgen des Purimfestes ist dem Bericht über den Kampf gegen die Amalekiter entnommen, der mit der Schlussfolgerung endet, dass „Jahwe von Generation zu Generation mit Amalek Krieg führen wird“ (Exodus 17:16)[1].

In einem 2009 in der New York Times erschienenen Artikel mit dem Titel „Israels Ängste, Amalek’s Arsenal“ berichtet Jeffrey Goldberg, dass er einen Berater Netanjahus gebeten habe, „für mich einzuschätzen, wie tief Netanjahus Angst vor dem Iran ist“ und als Antwort erhalten habe: „Denken Sie an Amalek: „Denken Sie an Amalek.“[2] Jetzt fordert Netanyahu die Israelis auf, an Amalek zu denken, während seine Armee den Gazastreifen bombardiert, Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge und Vieh eingeschlossen.

Netanyahu ist nicht verrückt geworden, wie ich bereits erklärt habe. Er ist einfach von der Bibel besessen, denn Israel und die Bibel sind eins. Netanyahus Wahnsinn wurzelt in der Bibel. Seine Besessenheit von Amalek ist eine kollektive Besessenheit, die von religiösen zionistischen Juden auf der ganzen Welt geteilt wird. Hören wir uns unter anderem diesen Vortrag von Rabbi Eliyahu Kin aus dem Jahr 2009 an, der sich mit der Frage beschäftigt: „Warum müssen Juden Amalek vernichten?“ Lassen Sie mich das für Sie zusammenfassen. Die Amalekiter verdienten ihr Schicksal, weil sie sich dem Willen Gottes widersetzten. Der Wille Gottes ist gut und sich dem Willen Gottes zu widersetzen ist böse. Deshalb ist es gut, die Amalekiter zu vernichten, während es böse ist, auch nur einen Amalekiter zu retten, wie es Saul tat. Da Gott gut ist, ist die Vernichtung der Amalekiter ein Ausdruck seiner Güte. Und da „der beste Weg, das zu lieben, was Haschem (Gott) liebt, darin besteht, das zu hassen, was Haschem hasst“, ist der Hass auf die Amalekiter Liebe zu Gott. Der Grund, warum die Amalekiter die Juden hassen, ist nicht, dass die Juden sie ausrotten wollen. „Was die Amalekiter stört, ist, dass der Jude an Mussar glaubt, an Moral, Ethik, das Gute, das Nette“. Die Amalekiter sind auch deshalb böse, weil sie sich der Tora widersetzen – in der Gott befiehlt, sie auszurotten. Letzten Endes, fasst Rabbi Kin zusammen, „sind wir grausam zu den Amalekitern, weil wir es sein müssen. Denn genau das würden sie uns antun, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Und warum? Weil Amalek „eine Konzentration von Hass ist. Und Juden müssen Hass hassen – außer Gottes Hass auf Amalek, den sie als Ausdruck der Liebe Gottes lieben müssen. Wie geht man mit solchem kollektiven Wahnsinn um?

Mehr noch: Was ist falsch daran, dass Netanjahu die Bibel zitiert? Es ist doch die Heilige Bibel, oder? Das Wort Gottes! Auch wir Christen haben gelernt, dass Gott in der Antike die Juden erwählt, ihnen Palästina gegeben und ihnen befohlen hat, die Amalekiter (und die Midianiter und viele andere Völker, insgesamt sieben Nationen) auszurotten. Was können Christen dem Rabbi entgegnen? Dass Gott damals heißblütig war, sich jetzt aber abgekühlt hat? Dass es die Amalekiter nicht mehr gibt oder dass sie jetzt das Recht haben, sich dem biblischen Projekt zu widersetzen? (Denn wir sind jetzt Israel). Genug mit dem Händeringen! Schließlich befiehlt Gott, der Schöpfer des Universums, in unserer christlichen Bibel, die Amalekiter auszurotten, Männer, Frauen, Kinder und Säuglinge (und Vieh, denn Jahwe macht keinen Unterschied). Das ist unleugbar, unbestreitbar, unwiderlegbar.

Seien wir ehrlich: Der Gott des Alten Testaments ist ein blutrünstiger Teufel. Manche haben das schon lange gewusst und versucht, uns zu warnen. Bakunin zum Beispiel, der das Jüdische im Marxismus sah, stellte in Gott und Staat fest, dass Jahwe von allen Göttern, die von den Menschen verehrt wurden, „sicherlich der eifersüchtigste, eitelste, grausamste, ungerechteste, blutrünstigste, despotischste und der menschlichen Würde und Freiheit feindlichste“ war. Um John Kaminski zu zitieren: „Jahwe gab den Juden das Recht, das Land anderer zu stehlen (Deuteronomium 6:10-13, 6:18-19, 7:1-2). Jahwe gab den Israeliten das Recht, Völkermord zu begehen, die Völker, deren Land sie mit göttlichem Recht in Besitz nehmen durften, vollständig zu vernichten (5. Mose 7,16). Jahwe gab den Israeliten das Recht, „sie (die anderen Völker) mit gewaltiger Zerstörung zu vernichten, bis sie vertilgt sind“ (5. Mose 7,23). Jahwe gab den Israeliten das Recht, andere Völker zu töten und ihr Eigentum zu plündern (2. Mose 3,20-22). Jahwe machte die Israeliten zu einem ‚heiligen‘ Volk, zu einer Herrenrasse unter anderen Rassen (5. Mose 7,6)“.

Bakunin gehörte zu jenen scharfsinnigen Intellektuellen, die im 19. Jahrhundert zu der Erkenntnis erwachten, dass Israel von Anfang an die Schöpfung eines bösartigen Gottes war. Aber die meisten Menschen hörten sie nicht, denn für die Christen war Israel eine Abstraktion, eine Geschichte, eine heilige Legende aus mythologischen Zeiten. Heute aber ist Israel real, und sein höllischer Charakter ist für jeden sichtbar. Nie zuvor war das Wissen um die böse Seele Israels so zugänglich. Wir leben in einer Zeit der Offenbarung, und wir sollten sie nicht verpassen.

„Die Palästinenser haben sich unwissentlich geopfert, um die gesamte Zivilisation des Planeten über das abgrundtief Böse und die satanische Natur des zionistischen Staates Israel aufzuklären“, schrieb der Lehnstuhlprophet. Gaza ist Christus und Israel ist Israel[4], aber Gaza ist auch Amalek. Amalek war Christus von Anfang an, aber wir haben es nicht gesehen, weil uns gesagt wurde, Christus sei Jahwes Sohn und eins mit ihm. Jetzt können wir beginnen, unseren tragischen Irrtum zu erkennen. Das ist unser Weckruf. Stellen wir uns der Wahrheit über Jahwe und das auserwählte Volk, das er nach seinem Ebenbild geschaffen hat (oder umgekehrt).

Warum haben die Christen nie bemerkt, dass Jahwe, als er Israel die Herrschaft über die Völker unter der Bedingung ihrer ausschließlichen Anbetung versprach, derselbe Teufel war, der später Jesus erschien und ihm „alle Reiche der Welt und ihren Glanz [zeigte] und zu ihm sagte: ‚Das alles will ich dir geben, wenn du mir zu Füßen fällst und mir huldigst'“ (Matthäus 4,8-10)? Schließlich ist Satan in der hebräischen Bibel nur ein „Engel Jahwes“ (4. Mose 22 und 32), nicht zu unterscheiden von Jahwe selbst in 1.

Netanjahu öffnet uns die Augen, und ich freue mich auf seine nächste Bibelstunde. Nachdem er Amalek erwähnt hatte, nannte er den biblischen Josua einen „jüdischen Helden“. Bitte lesen Sie das Buch Josua, um zu verstehen, was er meint und was alle Israelis meinen, die ihm applaudieren. Josua beging auf Befehl Jahwes einen Völkermord nach dem anderen, er tötete „Männer und Frauen, Junge und Alte“ (6,21). Im ganzen Land ließ er „nicht einen Überlebenden übrig und setzte alles, was lebte, unter den Fluch der Vernichtung, wie Jahwe, der Gott Israels, geboten hatte“ (10,40).

Drei Tage vor dieser Rede hatte Netanjahu seinem Volk gesagt: „Wir werden die Prophezeiung des Jesaja erfüllen“. Vielleicht erinnern Sie sich aus Ihrer Sonntagsschule, dass Jesaja eine Zeit prophezeite, in der alle Völker „ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln umschmieden“ (Jesaja 2,4). Aber schlagen Sie Ihre Bibel noch einmal auf und lesen Sie die ganze Prophezeiung, um zu verstehen, was Netanjahu meint. Jesaja spricht von einer Zeit, in der „das Gesetz von Zion ausgehen“ und Israel „zwischen den Völkern richten und zwischen vielen Völkern schlichten“ wird (2,3-4). Und weiter heißt es bei Jesaja: „Die Völker und Königreiche, die dir nicht dienen wollen, werden umkommen, und die Heiden werden völlig vernichtet werden“ (60,12); „Du wirst die Milch der Heiden trinken, du wirst den Reichtum der Könige aussaugen“ (60,16); „Du wirst dich am Reichtum der Heiden nähren, du wirst sie in ihrer Herrlichkeit verdrängen“ (61,5-6). „Das Schwert Jahwes ist mit Blut getränkt, es ist fett“, sagt Jesaja anlässlich „eines großen Gemetzels im Land Edom [dem Großvater der Amalekiter]“ (34,6). (34,6).

Im zweiten nachchristlichen Jahrhundert gab es einen Mann, der klar erkannte, dass Jesus nicht der Sohn Jahwes sein konnte, dass er vielmehr sein Erzfeind war. Sein Name war Marcion. Die Gelehrten nannten ihn einen Gnostiker, weil er lehrte, Jahwe sei ein böser Demiurg und Christus der gute Gott, der vom Himmel herabgestiegen sei, um uns vor Jahwe zu retten. Die meisten Texte, die wir als gnostisch bezeichnen, vertraten diese Ansicht in der einen oder anderen Form. In der Apokryphe des Johannes, die ebenfalls aus dem zweiten Jahrhundert stammt, ist Jahwe (oder Jaltabaoth) der erste einer Reihe von dämonischen Wesenheiten, Archon genannt, die sich die Position Gottes anmaßen, indem sie verkünden: „Ich bin ein eifersüchtiger Gott, es gibt keinen anderen außer mir“. Jaltabaoth und die anderen Archonten versuchen, Adam im Garten Eden, einem falschen Paradies, gefangen zu halten. Doch Christus, der erste Äon, schickt Eva zu Adam, um das in ihm gefangene Licht zu befreien und ihn dazu zu bringen, die befreiende Frucht vom Baum der Erkenntnis zu essen.

Die moderne Wissenschaft hat festgestellt, dass der Gnostizismus innerhalb des Judentums entstanden ist, wahrscheinlich in Samaria. Nach der hoch angesehenen Meinung von Gilles Quispel war der Gnostizismus eine jüdische Häresie, bevor er zu einer christlichen Häresie wurde. In den ersten drei Jahrhunderten gab es christliche Gnostiker und antichristliche Gnostiker, aber alle waren Juden[5] Als jüdische Häresie kann der Gnostizismus als eine Ablehnung des materialistischen und sadistischen Charakters Jahwes durch spirituelle Juden betrachtet werden. Allerdings nahmen die Gnostiker ihre Thora immer noch zu ernst und gingen davon aus, dass Jahwe, bevor er zum Gott Israels wurde, „Gott“, der Schöpfer der Welt, gewesen sei. Insofern befanden sie sich noch in einem biblischen Irrglauben.

In den jüdischen Anfängen des Christentums gab es einen Kampf zwischen gnostischen und antignostischen Christen. Marcion schrieb das erste Evangelium und gründete die erste organisierte Ekklesia. Nach Tertullian, der auch berichtet, dass der gnostische Lehrer Valentinus beinahe Bischof von Rom geworden wäre (gegen Marcion), war die Gnosis noch zu Beginn des dritten Jahrhunderts sehr stark. Die Gnostiker, die sich auf die Lehre des Paulus stützten, glaubten, dass der neue Bund Jesu sie vom mosaischen Bund befreite, während ihre Gegner auf der Kontinuität bestanden und behaupteten, dass der neue Bund (oder das Neue Testament) den alten Bund eher erfüllte als ihm widersprach. Die Antignostiker gewannen schließlich die Oberhand, und der jüdische Tanach wurde Teil des christlichen Kanons. Das mag ein kluger politischer Schachzug gewesen sein, solange es darum ging, Juden zu bekehren. Aber als das Christentum zu einer heidnischen Religion wurde, führte es dazu, dass die Heiden Jahwe zusammen mit Christus anbeteten.

Das Christentum hat uns die kraftvolle Geschichte von Christus gegeben, dem Mann, der die Juden von ihrem bösen, ethnozentrischen Gott befreien wollte und dafür gemartert wurde. Aber das Christentum wurde auch zu Jahwes Trojanischem Pferd für die heidnische Zivilisation. Der Geist und die Lehre Christi kamen zu uns, vermischt mit dem Geist und der Lehre Jahwes. Der Geist Jahwes ist der Geist des Massenmordes: „Der Geist Jahwes kam über ihn (Simson), und er zog hinab nach Aschkelon, wo er dreißig ihrer Männer erschlug und sie beraubte“ (Richter 14,19). Der Geist Jahwes ist heute in ganz Israel stärker als je zuvor, genährt durch ein Jahrhundert zionistischer Blutbäder.

In einem Buch, das unter dem Pseudonym Seymour Light geschrieben wurde, The Marcion Thesis, Revisited, das ich empfehlen möchte, weist Nick Kollerstrom (auch Autor des denkwürdigen Terror on the Tube) darauf hin, dass, wenn wir Jahwe porträtieren müssten, er ein Drache sein müsste: Mit seinen Flügeln (Psalm 17:8, 36:8, 91:4) „fährt er durch die Himmel“ (Deuteronomium 33:22), während „Rauch aus seinen Nüstern aufsteigt und verzehrendes Feuer aus seinem Mund“ (Psalm 18:8 und Samuel 22:9). Jahwe teilt mit den bösen Drachen der Überlieferung auch seine Gier nach Gold, das er in seinem Haus hortet: „Mein ist das Silber, mein ist das Gold!“ (Haggai 2,8). (Nach 1Kön 10,14 betrug die Menge des jährlich im Tempel Salomos gehorteten Goldes „666 Talente Gold“). Wie die Drachen verzehrt Jahwe auch Jungfrauen: Zweiunddreißig von ihnen wurden ihm nach der Ermordung der Midianiter geopfert und wahrscheinlich zusammen mit den Rindern, Eseln und Schafen, die ebenfalls zu Jahwes Anteil gehörten, als Holocaust verbrannt (4. Mose 31).

In der Episode von Elias Kampf mit den Baalspropheten wird das verzehrende Feuer Jahwes als eindeutiger Beweis dafür angeführt, dass er Gott ist: „Ihr müsst den Namen eures Gottes anrufen, und ich will den Namen Jahwes anrufen; denn der Gott, der mit Feuer antwortet, ist wirklich Gott“ (1Kön 18,24). Wie geistlich! Es ist das verzehrende Feuer Jahwes, das jetzt auf Gaza losgelassen wird.

Ihr sollt es jetzt verstehen: Jahwe, der Gott Israels, ist Satan.

