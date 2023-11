„Sehr schlechte Nachrichten“: Europäisches Parlament und Mitgliedstaaten einigen sich auf digitale Identität

„Ich habe gerade den Saal verlassen, in dem wir über digitale Identitäten verhandelt haben – und ich habe schlechte Nachrichten“, verkündete der niederländische Europaabgeordnete Rob Roos am Mittwoch.

Auf X schrieb er in einem Beitrag mit Video:

Sehr schlechte Nachrichten. Das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten haben gerade eine Einigung über die Einführung der digitalen Identität, eID, erzielt. Unmittelbar danach sagte EU-Kommissar Breton: „Jetzt, wo wir eine digitale Identitätsbörse haben, müssen wir etwas hineinstecken…“ und suggerierte damit eine Verbindung zwischen CBDC und eID. Sie haben alle Datenschutzexperten und Sicherheitsexperten ignoriert. Sie ziehen das alles durch. Ich bin nicht optimistisch. Aber es ist bislang nicht zu spät. Das Parlament muss noch darüber abstimmen. Lassen Sie Ihren Abgeordneten wissen, dass Sie gegen die digitale Identität sind und Sie wollen, dass Ihr Abgeordneter dagegen stimmt!

🚨 BREAKING: Very bad news. The European Parliament and Member States just reached an agreement on introducing the Digital Identity, #eID.



