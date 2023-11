Israels geheimes Atomwaffenprogramm und die Frage der Verantwortung für Kriegsverbrechen

Israelische Minister und andere Regierungsbeamte haben bereits den Einsatz von Atomwaffen im palästinensischen Gazastreifen erwogen. Der unabhängige Journalist Sam Husseini sagte, Israels Atomwaffenarsenal hindere die Verbündeten Palästinas daran, die Gräueltaten Tel Avivs zu stoppen.

Israels nicht deklarierte Atomwaffen gewährten der israelischen Führung Straffreiheit bei der Begehung von Kriegsverbrechen, so der Journalist.

Nach den Angriffen des bewaffneten Flügels der Hamas-Bewegung und anderer militanter Gruppen auf den Süden Israels am 7. Oktober hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dem belagerten Palästinensergebiet im Gazastreifen den Krieg erklärt.

Das Gesundheitsministerium der Palästinensischen Autonomiebehörde mit Sitz in Ramallah im israelisch besetzten Westjordanland gab am Donnerstag bekannt, dass durch den israelischen Angriff auf den Gazastreifen 11.470 Menschen getötet und rund 29.000 verletzt wurden. Unter den Toten waren 4.707 Kinder, 3.155 Frauen und 668 ältere Menschen – insgesamt drei Viertel der Gesamtzahl. Auch 203 Mitarbeiter des Gesundheitswesens und 36 Angehörige des Zivilschutzes wurden getötet.

Der unabhängige Journalist Sam Husseini sagte gegenüber Sputnik, Washington habe das offene Geheimnis des israelischen Atomwaffenprogramms jahrzehntelang vertuscht – ebenso wie die Gräueltaten seines Verbündeten gegen die Palästinenser.

„Die US-Regierung weigert sich anzuerkennen, dass Israel über ein Atomwaffenarsenal verfügt“, sagte Husseini. „Da ich diese Angelegenheit aus nächster Nähe verfolgt habe, war es für mich keine große Überraschung, dass die USA die israelischen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht anerkennen“.

Diese Kultur des Schweigens zieht sich durch das gesamte politische Spektrum der USA, von der konservativen Rechten bis zur liberalen Linken.

„Sogar die ‚Kader‘, sogar israelkritische Kongressabgeordnete, möchten nicht zugeben, dass Israel ein Atomwaffenarsenal hat“, sagte Husseini, selbst nachdem er ihnen Beweise vorgelegt hatte. „Das zeigt wirklich, wie sehr selbst sogenannte ‚Dissidenten‘ innerhalb des politischen Systems der USA einfach das wiederholen, was das Außenministerium sagt. Und das verzerrt die Diskussion, die wir führen, ganz erheblich“.

Er warf den US-Politikern vor, zwischen verschiedenen Elementen des internationalen Rechts zu wählen und Israels Handlungen mit der Doktrin der nationalen Verteidigung der Charta der Vereinten Nationen zu rechtfertigen, obwohl Israels Position als Besatzer der palästinensischen Gebiete dies nicht zulasse.

„Indem sie behaupten, Israel habe das Recht, sich selbst zu verteidigen, sagen sie unter der Hand, dass wir die Vierte Genfer Konvention nicht anerkennen“, die den Schutz von Zivilisten in Kriegsgebieten vorschreibt, sagte Husseini. „Die israelische Armee hat gerade eine Statue von Jassir Arafat im Westjordanland niedergerissen. Was hat das mit Gaza zu tun? Hier geht es um die Zerstörung der palästinensischen Nation. Das hat nichts mit israelischer Selbstverteidigung zu tun“.

Die Angriffe der Hamas seien für Netanjahu ein „feuchter Traum“, der ihm einen Vorwand für eine hemmungslose Bombardierung des Gazastreifens liefere, so wie die Anschläge vom 11. September 2001 in den USA als Rechtfertigung für die Invasionen in Afghanistan und im Irak dienten.

„Er macht das Beste daraus. Wir benötigen jemanden, der das stoppt“, sagte er. Während in Städten auf der ganzen Welt Massenproteste für einen Waffenstillstand stattfanden, betonte Husseini, dass „man entweder militärische oder rechtliche Mechanismen benötigt, um ihn zu begrenzen“.

Er argumentierte, dass das militärische Eingreifen des Irans, des Jemens, Syriens, der libanesischen Hisbollah und anderer, die mit der palästinensischen Sache sympathisieren, aus Angst vor israelischer Vergeltung bisher unauffällig geblieben sei.

„Israel hat ein Atomwaffenarsenal. Ich denke, das ist der Grund, warum Iran und Co. sich zurückhalten“, sagte Husseini.

„Ein Land muss sich vor dem Weltgerichtshof auf die Völkermordkonvention berufen, was die USA im Sicherheitsrat weiter isolieren wird“, schloss er. „Das ist der beste Weg nach vorn, zusätzlich zu allem, was die Menschen in Form von Protesten, Boykott, Desinvestitionen, Sanktionen, direkten Aktionen, Waffenherstellern und so weiter tun.“