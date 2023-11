Biden trifft in Lateinamerika auf China

Mit einem jährlichen Handelsvolumen zwischen China und Lateinamerika von fast 486 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 – ein Anstieg von fast acht Prozent gegenüber dem Vorjahr – ist Peking bereits zu einem der wichtigsten Handelspartner der Region geworden. Auf dem Forum der Belt and Road Initiative, das im vergangenen Monat in China stattfand, wurden 26 neue Abkommen im Wert von 6,32 Milliarden US-Dollar unterzeichnet. Kurzum: China hat sich tief in den Hinterhof der USA eingegraben und die Monroe-Doktrin, nach der jede Einmischung in amerikanische Angelegenheiten als feindlicher Akt gegen die USA betrachtet wird, auf den Kopf gestellt. Die Biden-Administration, die die wachsende Präsenz Chinas in der Region nicht ignorieren konnte, schaltet nun einen Gang zurück, um China zurückzudrängen und eine „alternative“ Quelle für Handel und Entwicklung zu bieten. Lateinamerika ist für die USA eine wichtige Region. Mit Brasilien, das im nächsten Jahr den Vorsitz der G-20 übernimmt, wird die Region geopolitisch noch wichtiger.

Daher besteht Washingtons erneutes Interesse darin, diesen Hinterhof vor einer vollständigen Dominanz Chinas zu schützen. Anfang des Monats empfing Biden mehrere Staats- und Regierungschefs aus Lateinamerika und der Karibik, um ein gemeinsames Vorgehen in verschiedenen Bereichen zu bekräftigen. Bei der Eröffnung der Amerikanischen Partnerschaft für wirtschaftlichen Wohlstand erklärte Biden, das Ziel sei es, „das unglaubliche wirtschaftliche Potenzial des amerikanischen Kontinents zu nutzen und die westliche Hemisphäre zur wettbewerbsfähigsten Region der Welt zu machen“.

Diese „Wettbewerbsfähigkeit“, so Biden, könne nur erreicht werden, wenn beide Regionen China ablehnten und sich den USA anschlössen. Biden erinnerte die Staats- und Regierungschefs von Barbados, Kanada, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, Peru, Uruguay, Mexiko und Panama daran, dass sie die Wahl hätten zwischen einer Schuldenfalle und transparenten, qualitativ hochwertigen Ansätzen in den Bereichen Infrastruktur und Entwicklung“.

Warum will sich Biden mit China anlegen? Der Grund liegt in der Art und Weise, wie China den Einfluss der USA, der sich über mindestens zwei Jahrhunderte entwickelt hat, weitgehend irrelevant gemacht hat. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht des von der US-Regierung betriebenen United States Institute of Peace heißt es, dass die Beziehungen zwischen den USA und Lateinamerika „mehr als 200 Jahre gemeinsamer Geschichte, Kultur und wirtschaftlicher Interdependenz“ umfassen. Was Washington schockiert, ist die Tatsache, dass trotz der tiefen Verflechtung der Region mit den USA China in die Region eindringen konnte und sich bereits anschickt, die USA als größten Handelspartner der Region abzulösen. Es lässt sich also nicht leugnen, dass die USA in Lateinamerika einer strategischen Konkurrenz gegenüberstehen, die es in diesem Ausmaß noch nie gegeben hat.

So war zwar auch die Sowjetunion in der Region präsent, das sowjetisch-lateinamerikanische Engagement war jedoch primär militärischer Natur. China hingegen stellt keine unmittelbare militärische Herausforderung dar. Es stellt eine wirtschaftliche Herausforderung von einer Größenordnung dar, die eine stärkere Reaktion der USA erfordert. China baut Flughäfen und Eisenbahnen und liefert billige Technologie. Noch wichtiger ist, dass China im Gegensatz zur Sowjetunion nicht versucht, seine Ideologie zu exportieren. Im Gegenteil, die chinesische Position – nicht nur gegenüber Lateinamerika – ist, die Politik beiseite zu lassen und sich auf die Wirtschaft zu konzentrieren. Dennoch enthält die Gegenoffensive der USA gegenüber China zwei offensichtliche politische Elemente. Erstens bezeichnen die USA China als „Schuldenfänger“, der die Souveränität eines Landes bedrohen kann, wie es Biden bei seinem Treffen tat. Zweitens – und in jüngerer Zeit – hat Washington auch begonnen, China als kommunistisch zu bezeichnen (und das, obwohl sich China inzwischen vollständig für ausländische Investitionen geöffnet hat).

Im September 2023 erklärte Mileydi Guilarte, stellvertretender US-Außenminister für Lateinamerika und die Karibik, vor dem Unterausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses für die westliche Hemisphäre, dass „der Kommunismus vor unserer Haustür“ stehe und einen „bösartigen Einfluss in Lateinamerika“ ausübe.

Für die USA steht die Darstellung Chinas als „Bösewicht“ und die Erhöhung der eigenen sogenannten „transparenten“ Investitionen auch im Kontext ihrer allgemeinen Politik der Eindämmung des globalen Einflusses Chinas. Während sich China also nicht in die Politik des Regimewechsels einmischt (im Gegensatz zu den USA), führt Chinas vorwiegend wirtschaftliches Engagement in Lateinamerika dennoch zu entscheidenden politischen Ergebnissen, die globale Auswirkungen haben. So trat Panama 2018 der chinesischen BRI bei. Ein Jahr zuvor war Panama auch dem Club der Länder beigetreten, die ihre diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen hatten. Damit war Panama nicht nur das erste Land in der westlichen Hemisphäre, das sich Pekings Haltung gegenüber Taiwan anschloss, sondern setzte auch einen Trend in Gang, der sich noch verstärken wird. Im März 2023 brach mit Honduras ein weiteres lateinamerikanisches Land seine Beziehungen zu Taiwan ab.

Während Berichte in den US-Mainstream-Medien diese Entwicklung mit dem Hinweis auf Chinas wachsende Investitionen in der Region/im Land erklärten, bestätigte der Außenminister des Landes, dass Taiwan wiederholt seine Bitten um mehr Hilfe und Investitionen ignoriert habe, was zu der Entscheidung des Landes geführt habe, die Beziehungen abzubrechen und China als die Quelle zu betrachten, die Honduras‘ Bedürfnisse erfüllen könne.

Aus Sicht der USA ist die zunehmende Akzeptanz chinesischer Investitionen und ihrer Haltung zu geopolitischen Fragen wie Taiwan kontraproduktiv für die Politik der Abkopplung, Eindämmung und Isolierung Chinas. Wenn überhaupt, dann zeigt die Umarmung Lateinamerikas Chinas Muster der Kopplung, Expansion und Integration – etwas, das im Mittelpunkt von Chinas BRI-Projekt steht, seit es 2013 ins Leben gerufen wurde.

Die anhaltende Expansion Chinas zeigt auch, dass die Projektion der USA, Peking sei ein „Schuldenfänger“ und Fahnenträger des Kommunismus, Lateinamerika nicht abschrecken konnte. Wie Guilarte selbst in seiner oben zitierten Erklärung erwähnte, „ist Peking seit dem Start der Belt and Road Initiative (BRI) im Jahr 2013 zum größten Geber öffentlicher Gelder in der Region geworden. Zwischen 2013 und 2020 hat die Volksrepublik China mehr als 215 Milliarden US-Dollar bereitgestellt, hauptsächlich für Infrastrukturprojekte“. Obwohl sie auch sagte, dass diese Finanzinvestitionen „an Bedingungen geknüpft sind“, kann man nicht leugnen, dass die USA über den wachsenden Erfolg Chinas nicht nur in Lateinamerika, sondern auch in der übrigen Welt besorgt sind.

*

Salman Rafi Sheikh, Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.