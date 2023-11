YouTube rühmt sich, „qualitativ hochwertige“ Inhalte zu fördern, mit der WHO zusammenzuarbeiten und „Fehlinformationen“ zu unterdrücken.

YouTube (Google) ist ein weiteres Unternehmen in einer Reihe von Technologiekonzernen, die sich genötigt sehen, ihre Haltung zu Inhalten, einschließlich ihrer effektiven algorithmischen Manipulation, zu erklären, während die US-Vorwahlen das Land in ein weiteres Jahr der Präsidentschaftswahlen führen.

Um es kurz zu machen: Google-Vertreter sprechen nun über Prozesse, Verfahren und Instrumente zur Zensur von gesundheitsbezogenen Informationen, die leider leicht für andere, z.B. politische Zwecke „missbraucht“ werden können.

Ein großer Teil des Gesprächs dreht sich um das, was Google als seine Lorbeeren aus der „früheren Epidemie“ darstellen möchte – eine Epidemie, die von zu vielen Menschen und Autoren aus einer diametral entgegengesetzten Perspektive betrachtet wird, nämlich als eine dunkle Zeit nahezu ungezügelter Zensur und Unterdrückung der freien Meinungsäußerung.

Ein gerade von Yahoo Finance veröffentlichtes Video zeigt nicht nur, dass Google einen „Chief Clinical Officer“ hat, sondern auch, wie dieser Michael Howell die Rolle des mächtigen Technologiekonzerns bei der Entscheidung darüber sieht, was Nutzer auf einer Plattform wie YouTube wahrscheinlich sehen, zuerst sehen oder es überhaupt sehen.

Howell sieht darin natürlich nichts Falsches und prahlt sogar damit, dass YouTube daran arbeitet, den alten Medien einen Vorteil gegenüber unabhängigen Autoren zu verschaffen, und dass letztere leicht mit Zensur konfrontiert werden können.

Das ist die Quintessenz seiner Worte: YouTube arbeitet daran, „hochwertige Inhalte hervorzuheben, auch wenn wir daran arbeiten, Inhalte, die nicht korrekt oder hilfreich für die Nutzer sind, zu reduzieren und weniger prominent zu machen“.

Das gesamte Interview ist als Untersuchung darüber angelegt, wie „Fehlinformationen wachsen und sich verbreiten“, angeblich synchron mit der Menge der Inhalte und der Zahl der Nutzer. Yahoo behauptet sogar, dass „Fehlinformationen“ im medizinischen Bereich nicht nur bei den Nutzern, sondern auch „in der breiteren medizinischen Gemeinschaft“ sehr präsent sind.

Auch wenn dies nicht unbedingt auf eine fortgesetzte Zensur „missliebiger“ medizinischer Fachkräfte hindeutet, erklärte Dr. Garth Graham, YouTube Head of Healthcare & Public Health (ja, das ist heutzutage auch ein Jobtitel bei YouTube), dass die Plattform als erste damit beginne, „Gesundheitsinformationen zu kennzeichnen, die von lizenzierten Ärzten, lizenzierten Krankenschwestern und lizenzierten medizinischen Fachkräften stammen“.

Und selbst nach all den Jahren der manchmal völlig willkürlichen Zensur gilt YouTube als „glaubwürdige Informationsquelle, der (die Nutzer) vertrauen können“ – weil es mit der National Academy of Medicine und natürlich der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammenarbeitet, um seine Definitionen zu erarbeiten und sie dann „nach oben zu bringen“ – also algorithmisch auf Kosten anderer Inhalte zu fördern.

Graham hatte noch andere merkwürdige Dinge zu sagen, wie z.B. dass, obwohl Google sich klar dazu verpflichtet hat, das zu zensieren, was (oder was auch immer) Google als „sensible (sic) und gefährliche Informationen“ ansieht, die Leute es trotzdem als „offene Plattform“ betrachten sollen!

Entweder weiß Graham nicht, was eine offene Plattform ist, oder er hofft, dass YouTube/Google-Nutzer es nicht wissen.

Es schwingt auch eine gehörige Portion Bevormundung gegenüber diesen Nutzern mit, da sie (von Google) so ziemlich alles in der Hand haben müssen, um Information von Fehlinformation zu unterscheiden und die richtigen Entscheidungen zu treffen.

„Wir sind eine offene Plattform, aber das eigentliche Ziel ist es, die richtige Balance zu finden, um den Menschen die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zu liefern (…) und gleichzeitig sicherzustellen, dass wir sensible oder gefährliche Informationen entfernen“.

Auf die Frage, wie es Google bereits gelungen sei, die Regierung dazu zu bringen, Videos zu veröffentlichen, die für seine Politik werben, und welche „Gespräche“ dem vorausgegangen seien, antwortete der Google-Manager, dass „das gesamte Ökosystem des Gesundheitswesens“ „unter Strom“ stehe, um seine Botschaft zu verbreiten.

Und zu diesem Ökosystem zählte er sowohl die Regierung als auch die Krankenhäuser und Ärzte. Und nicht zuletzt die WHO.

Aus einer Vielzahl interner Dokumente, die in den letzten Monaten sowohl bei Twitter als auch bei Facebook aufgetaucht sind, wissen wir mit Sicherheit, dass beide von der Regierung und ihren Behörden zu bestimmten Handlungen „gedrängt“ wurden.