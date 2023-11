EXKLUSIV: Moderna stoppt Studie mit neuem mRNA-Impfstoff für junge Menschen nach Verdacht auf Herzmuskelentzündung

Alex Berenson

Der Fall, der in einer Phase-1-Studie mit dem Epstein-Barr-Virus-Impfstoff von Moderna auftrat, wird die Besorgnis über die mRNA-Biotechnologie und Herzprobleme, insbesondere Herzmuskelentzündung, weiter verstärken.

Die Prüfärzte von Moderna haben heute eine frühe klinische Studie mit ihrem mRNA-Impfstoff gegen das Epstein-Barr-Virus bei Jugendlichen gestoppt, nachdem bei einem Studienteilnehmer ein Verdachtsfall von Herzmuskelentzündung aufgetreten war.

Der Fall „erfordert eine sofortige Aussetzung aller Dosierungen für ALLE Jugendlichen“, schrieb ein Prüfarzt der Firma, die die Studie für Moderna überwacht, und fügte hinzu: „Bitte bestätigen Sie, dass Sie diese dringende Mitteilung verstanden und erhalten haben.

Die Studienteilnehmer sollten weiterhin auf ihre Sicherheit hin überwacht werden, schrieb der Prüfarzt. An der Studie nehmen etwa 150 Jugendliche und 272 Personen zwischen 18 und 30 Jahren teil.

Eine Person, die nicht bei Moderna, dem Hersteller des Impfstoffs Spikevax Covid, beschäftigt ist, leitete die E-Mail an Unreported Truths weiter.

Moderna hat es versäumt, Investoren über die Unterbrechung der Studie zu informieren, die vor Öffnung der Aktienmärkte am Donnerstag stattfand. Die Aktien von Moderna sind seit ihrem Höchststand im Jahr 2021 um etwa 85 Prozent gefallen, da die Verkäufe von Spikevax zurückgehen, aber das Unternehmen ist immer noch eines der wertvollsten Biotechnologieunternehmen mit einem Marktwert von 30 Milliarden Dollar.

–

(Alle Dosierungen müssen sofort gestoppt werden! Teil der Betreffzeile der E-Mail, mit der die Studie gestoppt wurde. Beachten Sie den Zeitstempel der E-Mail – bevor die Moderna-Aktie am Donnerstag zum Handel freigegeben wurde).

Das Epstein-Barr-Virus, das Drüsenfieber verursacht, ist einer der wichtigsten Impfstoffkandidaten von Moderna. Das Unternehmen hat den Investoren mitgeteilt, dass es einen jährlichen Umsatz von mehreren Milliarden Dollar erzielen könnte.

Der Abbruch der Studie wirft jedoch Fragen für Moderna und mRNA-Impfstoffe auf, die weit über den Epstein-Barr-Impfstoff – offiziell mRNA-1189 genannt – hinausgehen.

Dieser Impfstoff basiert im Wesentlichen auf dem gleichen Design wie die Covid-Spritze von Moderna. Beide Impfstoffe enthalten einen modifizierten mRNA-Strang, der von einem winzigen Fettkügelchen, einem sogenannten Lipid-Nanopartikel (LNP), umgeben ist.

Die mRNA-Injektion Covid wurde mit einem erhöhten Risiko für Myokarditis in Verbindung gebracht, einer Entzündung des Herzmuskels, die zu Herzstillstand und Tod führen kann. Das Risiko ist bei Jugendlichen und jungen Menschen am höchsten.

Seit im Jahr 2021 das Risiko einer Herzmuskelentzündung durch den Covid mRNA-Impfstoff bekannt wurde, rätseln Wissenschaftler über die Ursache. Einige argumentieren, dass es mit dem Coronavirus-Spike-Protein zusammenhängt, das der Körper nach der Covid mRNA-Impfung produziert.

Andere Forscher glauben jedoch, dass es sich um ein grundlegenderes Problem der mRNA-Biotechnologie handelt, möglicherweise mit Lipid-Nanopartikeln, von denen bekannt ist, dass sie eine Entzündungsreaktion auslösen.

Die Tatsache, dass ein zweiter mRNA-Impfstoff, der nicht von Covid stammt, nun mit einem Verdachtsfall von Myokarditis bei einem Jugendlichen in Verbindung gebracht wird, wird die Bedenken verstärken, dass die mRNA-Biotechnologie – zumindest mit den derzeit verfügbaren Lipid-Nanopartikeln – für junge Menschen ungeeignet ist.

–

(Die vollständige E-Mail. Bitte beachten Sie, dass sich „Teil B des Protokolls“ auf Teilnehmer im Alter von 12-17 Jahren bezieht, sodass der Fall bei einem von ihnen aufgetreten sein muss).

Das Epstein-Barr-Virus, gegen das der mRNA-1189-Impfstoff von Moderna wirkt, ist weltweit verbreitet und eine der Hauptursachen von Mononukleose bei Jugendlichen. Obwohl Mononukleose in der Regel mild und vorübergehend verläuft, wurde Epstein-Barr auch mit Lymphomen bei Erwachsenen in Verbindung gebracht, insbesondere bei immungeschwächten Personen.

Moderna ist eines von mehreren Unternehmen, die an der Entwicklung eines EBV-Impfstoffs arbeiten, wobei die Fortschritte aufgrund der Komplexität des Virus nur langsam vorankommen. mRNA-1189 veranlasst den Körper, mehrere Teile des Virus zu produzieren und nicht nur einen, wie es bei Modernas Impfstoff Covid der Fall ist.

Bei der heute gestoppten Studie mit dem Namen Eclipse handelte es sich um eine Phase-1-Studie – die einfachste Stufe der Erprobung am Menschen. In Phase-1-Studien werden Impfstoffe und Arzneimittel in erster Linie auf ihre Sicherheit und nicht auf ihre Wirksamkeit untersucht.

Moderna hat die Studie im Januar 2022 mit 272 Teilnehmenden im Alter von 18 bis 30 Jahren begonnen und später um „Teil B“ für Jugendliche erweitert. Personen mit einer Herzmuskelentzündung in der Vorgeschichte waren ausdrücklich von der Teilnahme ausgeschlossen.