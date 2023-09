„Eine Kriegserklärung an Europa“ – Salvini: Die Ankunft von 6.000 Migranten an einem Tag bedrohe den Zusammenbruch der italienischen Gesellschaft

Von Tyler Durden

Die sozialen Medien wurden in den vergangenen Tagen mit Videos von Migranten überschwemmt, die die Küsten Italiens stürmen, und Italiens nominell konservative Regierung ist gezwungen, zu reagieren.

Der stellvertretende italienische Ministerpräsident Matteo Salvini, der während seiner Amtszeit als Innenminister im Jahr 2018 für seine harte Haltung gegenüber der Einwanderung bekannt war, sagte am Mittwoch, wenn 120 Boote voller Migranten gleichzeitig an den Küsten Italiens ankommen, „ist das kein spontanes Phänomen, sondern eine Kriegserklärung an Europa„.

Der stellvertretende Ministerpräsident der rechten Regierung in Rom, der derzeit das Ministerium für Infrastruktur und Verkehr leitet, verwies auf die Tatsache, dass die Boote mit rund 6.000 Migranten an einem Tag an der Insel Lampedusa anlegten. Er betonte, dass das Problem nicht nur auf Lampedusa bestehe und dass die Situation drohe, „die italienische Gesellschaft als Ganzes zusammenbrechen zu lassen“.

Salvini sagte, er sei überzeugt, dass die Massenmigration nach Europa von kriminellen Organisationen, darunter auch Menschenhändlerorganisationen, gesteuert werde. Er fügte hinzu, dass Europa Italien beim Schutz seiner Land- und Seegrenzen völlig im Stich gelassen habe und dass Rom auf eigene Faust handeln solle, um die nationalen Sicherheits- und Migrationsbestimmungen weiter zu verschärfen.

Salvini traf sich zunächst hinter verschlossenen Türen mit Ministern, Staatssekretären und Parlamentariern der Liga, bevor er eine Pressekonferenz am Sitz der Vereinigung der Auslandskorrespondenten in Rom gab. Er stellte die Themen auch in den Abendnachrichten der RAI vor.

„Die vereinte Mitte-Rechts-Partei, die vor fast einem Jahr an die Regierung kam, funktioniert in Italien gut, dieselbe vereinte Mitte-Rechts-Partei, die uns die Hoffnung gibt, in Europa etwas zu bewegen„, sagte Salvini.

Videoaufnahmen von einem Boot nach dem anderen schlugen in den sozialen Medien hohe Wellen und erinnerten an die sich zuspitzende Einwanderungskrise, mit der Europa konfrontiert ist.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist mit dem Wahlprogramm angetreten, Migranten zu blockieren und eine „Seeblockade“ zu errichten. Seit sie an der Macht ist, hat sie jedoch eine Rekordzahl illegaler Migranten, die in Italien ankommen, überwacht und sogar Pläne gebilligt, wonach Italien über 400.000 legale Migranten aus Nicht-EU-Ländern pro Jahr aufnehmen soll.

Salvini, dem es in seiner Zeit als Innenminister gelang, die illegale Einwanderung drastisch einzudämmen, scheint im Moment Wert auf Einigkeit mit Meloni zu legen und zeigt keine öffentlichen Anzeichen dafür, dass er bereit ist, seinen Koalitionspartner herauszufordern. Wie Remix News bereits berichtete, hat Meloni trotz ihrer Kehrtwende in der Einwanderungsfrage ihre guten Umfragewerte in Italien beibehalten, und die wachsende Einwanderungskrise des Landes scheint ihrer Attraktivität bei den Wählern keinen Abbruch getan zu haben.

Salvini erklärte, dass die Vereinigung der europäischen Konservativen und Gemäßigten die einzige Möglichkeit sei, „die Sozialisten nach Hause zu schicken„, und bezog sich dabei auf die Wahlen zum Europäischen Parlament im nächsten Jahr. Er wies darauf hin, dass bei den Wahlen die Zukunft Europas auf dem Spiel stehe.

Die Einwanderungskrise könnte die Wähler dazu bewegen, nach rechts zu schwenken, aber sie könnte auch nach hinten losgehen, vor allem wenn die Szenen in Lampedusa und anderswo in Italien auf die breite italienische Bevölkerung übergreifen, die die regierende konservative Regierung mit Skepsis betrachten könnte. Die EU hat ihrerseits wenig getan, um Italien zu helfen, und könnte Melonis Regierung eher in die Zange nehmen, wenn sie nennenswerte Maßnahmen zur Eindämmung der Einwanderungskrise ergreift.

Salvini kündigte außerdem an, dass Marine Le Pen, die Vorsitzende der französischen Nationalversammlung, am Samstag und Sonntag an der traditionellen Jahresversammlung der Liga in Pontida in der Lombardei teilnehmen wird. Le Pen hat sich seit der Bildung der Regierung Meloni für Salvini ausgesprochen und erklärt, dass sie ideologisch eher mit dem Parteichef der Lega übereinstimmt. Le Pen sagt insbesondere, dass sie Melonis außenpolitische Positionen ablehnt.

Der Lega-Chef ging auch auf den Krieg in der Ukraine ein und sagte, dass ein kleiner Staat wie der Vatikan mehr zur Beendigung des Konflikts beitrage als viele Großmächte. Salvini sagte, Kardinal Matteo Zuppi, der die von Papst Franziskus ins Leben gerufene Friedensmission leitet und zu Gesprächen in Peking weilt, habe mehr getan als die Europäische Union.

Der Krieg in der Ukraine bleibt ein weiterer wichtiger Streitpunkt zwischen Salvini und Meloni. Salvini möchte Italien davon abhalten, Waffen in die Ukraine zu liefern, während Meloni eine eher pro-britische Haltung einnimmt und Italiens Rolle in dem Konflikt ausweiten will.