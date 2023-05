Die Auswirkungen der Schuldenkrise: Amerika würde zusammen mit der Weltwirtschaft untergehen

Sollte die Schuldenkrise die Vereinigten Staaten schließlich in eine Rezession führen, würde die amerikanische Wirtschaft nicht allein untergehen. Die Auswirkungen eines ersten Staatsbankrotts würden sich schnell auf die ganze Welt ausbreiten.

Keine Ecke der Weltwirtschaft bliebe verschont, wenn die US-Regierung in Verzug geriete und die Krise nicht schnell gelöst würde, sagte Mark Zandi, Chefökonom bei Moody’s Analytics, wie von Associated Press zitiert. Auch wenn das Schuldenlimit nur für eine Woche überschritten würde, würde sich die US-Wirtschaft so stark und schnell abschwächen, dass etwa 1,5 Millionen Arbeitsplätze wegfallen würden.

Und wenn ein Zahlungsausfall viel länger – bis zum Sommer – andauern würde, wären die Folgen noch viel schlimmer, so die Analyse von Zandi und seinen Kollegen: Das US-Wirtschaftswachstum würde einbrechen, 7,8 Millionen amerikanische Arbeitsplätze würden verschwinden, die Kreditzinsen würden in die Höhe schnellen, die Arbeitslosenquote würde von heute 3,4 % auf 8 % steigen, und ein Börsencrash würde 10 Billionen Dollar aus dem Vermögen der privaten Haushalte herausreißen.

Dazu wird es vielleicht nicht kommen, aber die Republikaner haben damit gedroht, die Regierung in Verzug geraten zu lassen, indem sie sich weigern, die gesetzliche Obergrenze für die Kreditaufnahme anzuheben, wenn Präsident Joe Biden und die Demokraten nicht tiefgreifenden Ausgabenkürzungen und anderen Zugeständnissen zustimmen.

Die Angst wird dadurch geschürt, dass ein Großteil der Finanzaktivitäten vom Vertrauen darauf abhängt, dass Amerika seinen finanziellen Verpflichtungen stets nachkommen wird. Die Schulden der USA, die lange Zeit als ein sehr sicheres Gut galten, sind eine Grundlage des globalen Handels, der auf jahrzehntelangem Vertrauen in die Vereinigten Staaten beruht. Ein Zahlungsausfall könnte den 24 Billionen Dollar schweren Markt für Staatsanleihen erschüttern, die Finanzmärkte zum Erliegen bringen und eine internationale Krise auslösen.

„Ein Zahlungsausfall wäre ein Ereignis mit unvorhersehbaren, aber wahrscheinlich dramatischen Auswirkungen auf die US-amerikanischen und globalen Finanzmärkte“, warnte Eswar Prasad, Professor für Handelspolitik an der Cornell University und Senior Fellow an der Brookings Institution.

Die Bedrohung ist in einer Zeit entstanden, in der die Weltwirtschaft mit einer ganzen Reihe von Gefahren konfrontiert ist – von steigender Inflation und steigenden Zinssätzen bis zum Einmarsch Russlands in der Ukraine.

In der Vergangenheit ist es den politischen Entscheidungsträgern in den USA in der Regel gelungen, die Anhebung der Schuldengrenze zu verhindern, bevor es zu spät war. Seit 1960 hat der Kongress die Verschuldungsgrenze 78 Mal angehoben, revidiert oder verlängert, zuletzt im Jahr 2021.

Doch das Problem hat sich verschärft. Die parteipolitischen Gräben im Kongress haben sich vertieft, da die Schulden nach Jahren der Ausgabenerhöhungen und tiefen Steuersenkungen in die Höhe geschnellt sind. Finanzministerin Janet Yellen hat gewarnt, dass die Regierung bereits am 1. Juni zahlungsunfähig werden könnte, wenn die Gesetzgeber die Obergrenze nicht anheben oder aussetzen.

Ausländische Regierungen und Privatinvestoren halten fast 7.600 Mrd. USD an US-Staatsanleihen – etwa 31 % der auf den Finanzmärkten gehandelten Schatzpapiere.