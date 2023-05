Energieminister schlägt vor, dass das US-Militär vollelektrische Fahrzeuge einführt

Die Schlacht ist leider abgesagt, da es an Super-Ladestationen mangelt

Die amerikanische Energieministerin Jennifer Granholm möchte, dass das US-Militär bis 2030 auf vollelektrische Fahrzeuge umsteigt.

Fragesteller: Sind Sie dafür, dass das US-Militär bis 2030 eine EV-Flotte einführt? Jennifer Granholm: Das tue ich, und ich denke, wir können das auch erreichen. Und ich glaube, dass die Verringerung unserer Abhängigkeit von weltweit gehandelten fossilen Brennstoffen nicht zur Energiesicherheit beiträgt, wenn wir wissen, dass globale Ereignisse wie die Ukraine die Preise für die Menschen in der Heimat in die Höhe treiben können. Energiesicherheit wird erreicht, wenn wir saubere Energie im eigenen Land im Überfluss haben, wie in Iowa, und wir können weltweit führend darin sein, wie wir energieunabhängig werden.

Vielleicht hat jemand, der diesen Blog liest, ein schönes Elektroauto wie dieses:

Viele Besitzer von Elektroautos lieben ihre Autos. Sie beschleunigen schnell, verfügen über selbstfahrende Funktionen und haben ein tolles Soundsystem. Nach einer kurzen täglichen Fahrt stellt der glückliche Besitzer sein Elektroauto in einer warmen Garage ab, schließt es an den Strom an, lädt es über Nacht auf, und am nächsten Morgen ist das Auto für einen weiteren Tag geladen.

Sollte ein Tesla-Fahrer tagsüber eine Aufladung benötigen, kann er manchmal eine leistungsstarke Supercharger-Station finden, um sein Auto aufzuladen. Solche Stationen erfordern aufgerüstete Stromnetze, um die enormen Ströme zu liefern, die für die Schnellladung erforderlich sind.

Das Militär arbeitet anders: weit weg von Straßen und Stromnetzen, in umkämpften Gebieten, wo die Fahrzeuge über längere Zeiträume ununterbrochen laufen müssen.

Die meiste Ausrüstung des US-Militärs ist zwar in den USA stationiert, aber sie kämpft auch anderswo.

Ich besitze einen ähnlichen Lkw, einen M925A2:

Wenn dem oben genannten Lkw der Sprit ausgeht, während er im Schlamm feststeckt, kann er leicht mit einem Kanister aufgetankt werden. Aber was wäre, wenn der Lkw elektrisch wäre? Wie würden wir ihn hier wieder aufladen, wenn die Batterie in einem fernen Land leer wäre?

Ich bin mir nicht sicher!

Wie gut würden Solarpaneele diesen Lkw im Winter in der Nähe des Polarkreises aufladen?

Sagen Sie es mir!

Das US-Militär ist es gewohnt, seine Fahrzeuge mit Treibstoff zu versorgen.

Der Transport von Treibstoff ist eine unangenehme, aber unverzichtbare Aufgabe des Militärs, seit es auf Lastwagen umgestiegen ist und die Pferde als Transportmittel aufgegeben hat. Im Fernsehen sieht man selten Tanklastwagen, aber ohne Treibstoff kann keine Schlacht gewonnen werden. Wenn die USA auf vollelektrische Fahrzeuge umsteigen, kann keine Schlacht beginnen, bevor die elektrischen Batterien aufgeladen sind. Wo werden unsere Kämpfer die Batterien aufladen?

Treibstoff ist transportabel.

Ausgedehnte Stromnetze sind nicht transportabel.

Der Feind kann große, fest installierte Stromnetze ins Visier nehmen, und zwar viel eher als leicht zu versteckende Tanklastwagen und kleine Treibstofflager.

Wie würde Frau Granholm also vollelektrische Fahrzeuge in zukünftigen Einsätzen aufladen? Ich fürchte, sie ist sich da selbst nicht ganz sicher.

Wo ist das Stromnetz, um diesen Konvoi in Afghanistan aufzuladen?

Fairerweise muss man sagen, dass ein riesiger Treibstoffhunger für jede Armee eine Belastung darstellt und die Treibstoffversorgung unterbrochen werden kann. Probleme mit der Treibstoffversorgung waren für die US-Truppen in Afghanistan ein großes Problem. Allerdings ist die Kraftstoffversorgung von Natur aus robuster als die Stromversorgung.

Außerdem verfügen viele Militärstützpunkte in den USA über zahlreiche lokale Fahrzeuge, die sicher auf Elektroantrieb umgestellt werden können. Meiner Meinung nach kann die Kriegsführung in absehbarer Zeit nicht so umgestellt werden.

Werden künftige Gefechte “abgesagt”, weil es im Kampfgebiet keine geeigneten Stromnetze gibt?

Bei der Beantwortung dieser Frage ist zu bedenken, dass der Abbruch eines Gefechts nicht nur von einer Seite abhängt – ein traditionell mit Treibstoff versorgter Feind kann auch dann angreifen, wenn die elektrischen Batterien leer sind oder das Stromnetz zusammenbricht.

Verteidigungsunternehmen bieten bereits vollelektrische Kriegsfahrzeuge an, wie z. B. dieses Elektro-Infanterie-Kaderfahrzeug von GM. (es hat den gleichen Antriebsstrang wie der Chevy Bolt, der unten abgebildet ist)

Wird der “Übergang zu vollelektrischen Kampffahrzeugen” tatsächlich stattfinden? Und wenn ja, wird dies unserer Einsatzbereitschaft zugute kommen?