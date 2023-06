Die Auswirkungen dieser Erkenntnisse des James-Webb-Teleskops sind enorm.

Das James-Webb-Teleskop sorgt weiterhin für Aufregung auf der Welt, da es kürzlich sechs frühe Galaxien entdeckte, von denen angenommen wurde, dass sie nicht existieren können.

„Etwas stimmt nicht mit den Theorien, die wir über den Kosmos und den Urknall haben“, sagt Lerner.

Eric Lerner behauptete, dass die vom Webb-Teleskop aufgenommenen Bilder unter Kosmologen „Panik“ auslösen. Diese Behauptung stellte er in einem Artikel auf, der bei The Institute of Art and Ideas, einer britischen philosophischen Organisation, veröffentlicht wurde und schlicht den Titel „The Big Bang never happened“ trägt.

„Nichts ohne Urknall. Nichts ohne die Darwinsche Evolutionstheorie“, argumentiert Autor Hans Siepel. „Die Implikationen dieser Erkenntnisse des James-Webb-Teleskops und das Umstürzen der Fundamente des Hauses der Wissenschaft sind gigantisch.“

„Und Sie erinnern sich sicher noch, wie die unfreundlichen Wissenschaftsleute geschrien haben, dass in den Schulen nur die Urknalltheorie gelehrt werden sollte“, fügt er hinzu.

Nun, da sich nichts davon als wahr herausstellt, schweigt der Wissenschaftsclub von Robbert Dijkgraaf. Intellektuelle Feigheit. Genau wie die vielen sogenannten Wissenschaftsjournalisten. Auch wenn sie es angesichts des hohen Niveaus von Maarten Keulemans vielleicht einfach nicht begreifen können. Einfach zu dumm, meint Siepel, der diese Ergebnisse des Webb-Teleskops als „erstaunlich“ bezeichnet.

Professor Bob de Wit antwortet: „Je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man nichts weiß. Leute, die glauben, dass sie etwas wissen, wissen nicht so viel“.