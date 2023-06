„Unfruchtbarkeitsvirus“ zur Sterilisation streunender Katzen: Neuer Gentherapie-Ansatz, der auch beim Menschen funktionieren könnte

Weibliche Katzen wollen sich nicht einmal paaren, nachdem sie mit diesem AMH-exprimierenden Adenovirus infiziert wurden

Eine faszinierende wissenschaftliche Entdeckung könnte uns endlich helfen, das Problem der unkontrollierten Vermehrung streunender Katzen zu lösen.

Das maßgeschneiderte Adenovirus AAV9-fcMISv2 wurde entwickelt, um streunende Katzen an der Vermehrung zu hindern. Das Virus verursacht nur wenige Symptome und fühlt sich „wie eine Erkältung“ an.

In der neuen Studie fügten Pépin, Swanson und Kollegen die Katzenversion des AMH-Gens in ein harmloses Virus ein, das in der Gentherapie häufig verwendet wird, um Ersatzgene in Zellen zu transportieren.

Die Wissenschaftler entwickelten eine „Gentherapie“, bei der neue Gene in weibliche Katzen transfiziert werden (daher „Gentherapie“). Sie entdeckten, dass die Produktion eines sogenannten „antimüllerischen Hormons“ durch den Katzenkörper die Fortpflanzungsprozesse stoppen würde.

Das änderte sich, als ein ungewöhnliches Wissenschaftlerpaar zusammenkam. David Pépin, ein Reproduktionsbiologe am Massachusetts General Hospital, verbrachte seine frühe Karriere mit der Erforschung des antimüllerianischen Hormons (AMH), das von den Follikeln im Eierstock produziert wird, aus denen Eizellen entstehen. Als er in einem Experiment die Expression des Hormons bei weiblichen Mäusen verstärkte, hörten ihre Eierstöcke auf, Follikel zu bilden, wodurch die Tiere sterilisiert wurden.

Das Adenovirus, das dieses Hormon (abgekürzt AMH) exprimiert, funktioniert so gut, dass weibliche Katzen das Interesse an der Paarung verlieren. Obwohl man Männchen und Weibchen für längere Zeit in einen Käfig steckte, zeigten die Weibchen weniger Paarungswillen, und es wurden keine Jungtiere geboren, auch wenn eine Paarung stattfand, wie der Artikel aus Nature erklärt:

Wenn der Östrus jedoch durch das Verhalten des Weibchens definiert wird, das das Besteigen und den Koitus zulässt, kann eindeutig ein Effekt der Behandlung beobachtet werden. Alle drei Kontrollweibchen paarten sich wiederholt mit beiden Männchen, während vier der sechs behandelten Weibchen jeden Paarungsversuch der Züchtermännchen während beider Paarungsversuche abwiesen (Tabelle 1 und ergänzende Tabellen 1 und 2). Im Gegensatz dazu brachte kein AAV9-fcMISv2-behandeltes Weibchen in beiden Versuchen Junge zur Welt, und bei den wöchentlichen Ultraschalluntersuchungen wurden keine Trächtigkeitssäcke oder Föten beobachtet. Da keine Jungtiere von behandelten Weibchen geboren wurden, haben wir die maternal-fetale Übertragung von AMH nicht untersucht.

Im Gegensatz dazu brachte kein AAV9-fcMISv2-behandeltes Weibchen in beiden Versuchen Junge zur Welt, und bei den wöchentlichen Ultraschalluntersuchungen wurden keine Trächtigkeitssäcke oder Föten beobachtet. Da keine Jungtiere von behandelten Weibchen geboren wurden, haben wir die maternal-fetale Übertragung von AMH nicht untersucht.

Ich denke, weniger streunende Katzen sind eine gute Sache. Und doch, denken Sie an die Möglichkeiten: Jemand könnte ein anderes Virus entwickeln, das Menschen infiziert und uns unfruchtbar macht.

Ein gut durchdachtes menschliches Unfruchtbarkeitsvirus könnte als „nur eine Erkältung“ erscheinen, über die sich niemand Gedanken machen oder die niemand bemerken würde. Wie in dieser Studie erläutert wird, ist auch der Mensch von einem ähnlichen Anti-Müller-Hormon betroffen:

Umgekehrt wirkt AMH hemmend, aber der Rückgang seiner Expression, der durch E2 verstärkt wird, ermöglicht die volle Expression der Aromatase, die für die großen Antralfollikel charakteristisch ist. Wir schlagen ein theoretisches Schema vor, das aus zwei Dreiecken besteht, die chronologisch aufeinander folgen. Bei PCOS ist das präantrale Follikelwachstum aufgrund eines intrinsischen Androgenüberschusses, der die GCs hypersensibel gegenüber FSH macht, übermäßig (Dreieck 1), was zu einer übermäßigen AMH-Expression führt.

Wer sich mit PCOS auskennt, weiß, dass die betroffenen Frauen Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden. Ich bin zwar kein Biologe, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es für Virenentwickler viele Möglichkeiten gibt, ein „einfaches Erkältungsvirus“ zu schaffen, das die menschliche Fortpflanzung lahmlegt und dabei völlig harmlos zu sein scheint.

Da Omikron die meisten Menschen auf der Erde innerhalb weniger Monate nach seinem Erscheinen infiziert hat, könnte sich ein ausreichend infektiöses (aber „mildes“) AMH-exprimierendes Virus ausbreiten, bevor wir etwas verstehen.

Kein Virologe würde uns das jemals antun, oder?