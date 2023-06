Mindestens 1 von zehn Amerikanern sagt, dass satanische Pädophile die Regierung leiten.

Mindestens jeder zehnte Amerikaner glaubt, dass seine Regierung von satanischen Pädophilen geleitet wird, und mindestens jeder vierte glaubt, dass die Massenmigration dazu dient, die derzeitige Wählerschaft der USA durch ausländische Arbeitskräfte zu ersetzen, so die Daten des Forschungszentrums Chicago Project on Security & Threats (CPOST) an der Universität von Chicago.

In der Umfrage, die dem Guardian unter dem Titel „Gefahren für die Demokratie“ zur Verfügung gestellt wurde, wurde die Frage gestellt, ob eine „geheime Gruppe von Satansanbetern, die Pädophile sind, die US-Regierung regiert“. Im April 2023 stimmten zehn Prozent dieser Behauptung zu, wobei der Prozentsatz seit Juni 2021, als er bei 11 Prozent lag, mehr oder weniger konstant blieb.

Tatsächlich stehen seit dem Amtsantritt von Joe Biden fragwürdige Charaktere im Mittelpunkt der Regierung. Der stellvertretende Koordinator für die nationale Affenpockenbekämpfung, Dr. Demetre Daskalakis, trägt beispielsweise Pentagramm-Tattoos und folgt dem Satanic Temple in den sozialen Medien, außerdem betreibt er ein okkultes Fitnessstudio in einem ehemaligen Schwulenclub in einem alten Kirchengebäude. Kürzlich nahm Daskalakis an einem HIV-Gipfel in Las Vegas teil, wobei er Bondage-Riemen trug und von zwei halb nackten Männern flankiert wurde, und er war Gastgeber einer Veranstaltung des Federal Bureau of Investigation (FBI) zur „Feier des Pride Month“, an der auch FBI-Direktor Christopher Wray teilnahm.

Bis vor ein paar Tagen beschäftigte die Biden-Administration auch ein Mitglied des Ordens der Schwestern der Immerwährenden Indulgenz, der „Queer- und Trans-Nonnen“, im Amt für Atomenergie.

Sam Briton, alias Schwester Ray Dee O’Active, hatte die Website rentboy.com verteidigt, die 2015 nach einer Razzia im Zusammenhang mit minderjähriger Prostitution geschlossen wurde, wurde aber dennoch zu einem der Spitzenverdiener im Regierungsdienst, mit „Q-Clearance“ Zugang zu hochsensiblen Verschlusssachen.

Brinton verlor seinen Job, nachdem er beim Diebstahl von Flughafengepäck ertappt wurde, um sich während seiner Tätigkeit für die Regierung weibliche Unterwäsche zu beschaffen, und wurde kürzlich verhaftet.

Den Daten zufolge ist einer von fünf Amerikanern der Meinung, dass die Wahl 2020 von Donald Trump gestohlen wurde, aber nur 4,4 Prozent glauben an den Einsatz von Gewalt, um Trump wieder ins Weiße Haus zu bringen, was die oft wiederholte Behauptung untergräbt, dass Trump-Anhänger von Natur aus gewalttätig sind oder eine echte „Bedrohung“ für die Nation oder ihre Institutionen darstellen.