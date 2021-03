Die Behörden von Hongkong untersuchen den Tod eines Mannes, der einen Covid-19-Impfstoff erhalten hat

Hongkongs Gesundheitsbehörde untersucht, ob der Tod eines 63-jährigen Mannes mit der Impfung mit dem Covid-19-Impfstoff zusammenhängt, hieß es in einer Erklärung am späten Dienstag.

Die Gesundheitsbehörde meldete, der Mann habe die Impfung am 26. Februar im Kwun Chung Sports Centre erhalten, einer der von der Regierung ausgewiesenen Impfstellen, und sei am 28. Februar ins Queen Elizabeth Hospital gebracht worden, nachdem er unter Atemnot gelitten habe.

Eine Quelle sagte, der Mann habe kurz nach seiner Einlieferung einen Herzstillstand erlitten und sei noch am selben Tag nach gescheiterten Wiederbelebungsversuchen gestorben.

„Im Moment kann der kausale Zusammenhang mit der Impfung nicht festgestellt werden“, sagte die Abteilung in einer Erklärung am späten Abend und fügte hinzu, dass sie weitere Informationen von der Krankenhausbehörde einholen würde.

Die Quelle sagte, dass, als der Mann ins Krankenhaus eingeliefert wurde, die Ärzte darüber informiert wurden, dass er mit dem Sinovac-Impfstoff geimpft worden war, aber zu dieser Zeit dachten sie, dass die Bedingungen nicht miteinander verbunden waren, da der Patient an chronischen Krankheiten litt. Nach Angaben der SCMP sagte ein Sprecher des Krankenhauses, dass der Mann, der auch an Atemwegserkrankungen litt, am Sonntag gegen 1.30 Uhr eingeliefert wurde. Er wurde gegen 3 Uhr auf die medizinische Station verlegt, aber sein Zustand verschlechterte sich rapide und er starb gegen 6 Uhr. Der Coroner’s Court werde den Todesfall weiter verfolgen, sagte der Sprecher.

In einer Pressekonferenz gegen 12.30 Uhr am Mittwoch sagte der stellvertretende Geschäftsführer des Krankenhauses, Dr. Johnny Chan Wai-man, dass der Patient dem Personal der Notaufnahme erzählte, dass er eine Impfung erhalten hatte, aber das Personal auf der medizinischen Station war sich der Impfung nicht bewusst, da sie sich auf seinen sich schnell verschlechternden Zustand konzentrierten.

Chan sagte, dass während der Wiederbelebungsversuche keine Anzeichen einer allergischen Reaktion festgestellt wurden und das Personal aufgrund der klinischen Beurteilung glaubte, dass der Patient eine chronische Bronchitis hatte, für die er behandelt wurde. Keiner der Zustände des Patienten an diesem Tag konnte mit der Impfung in Verbindung gebracht werden, sagte er.

Das Krankenhaus alarmierte das Gesundheitsamt am folgenden Tag, nachdem es seine Akte überprüft und festgestellt hatte, dass er geimpft worden war.

Dr. Ronald Lam Man-kin, Leiter des Zentrums für Gesundheitsschutz, betonte, dass es noch zu früh sei, um einen kausalen Zusammenhang festzustellen, und dass das Expertenkomitee den Vorfall untersuchen werde.

Der Impfstoff werde nach wie vor empfohlen, da der Nutzen die Risiken überwiege, sagte er und fügte hinzu, dass der Überwachungsmechanismus der Behörde den internationalen Standards entspreche.

„Ein Impfprogramm kann nicht willkürlich gestoppt werden, bevor ein kausaler Zusammenhang hergestellt ist“, sagte Lam. Chan räumte jedoch ein, dass die Kommunikation verbessert werden könnte.

Professor David Hui Shu-cheong, Experte für Atemwegsmedizin an der chinesischen Universität und Berater der Regierung in Sachen Pandemie, sagte der SCMP, ob der Tod des Mannes mit der Impfung zusammenhängt, müsse noch durch eine Obduktion geklärt werden. Er sagte, der Mann habe an vier Risikofaktoren einer koronaren Herzkrankheit gelitten, darunter seine Rauchgewohnheit, Bluthochdruck, Hyperlipidämie und ein hoher Blutzuckerspiegel, die seine Gesundheit auch ohne die Impfung bedrohen könnten.

Der zuckerkranke Mann war in einer staatlichen Ambulanz in Behandlung und nahm zwei Arten von Medikamenten ein. Sein Blutzuckerspiegel war normal, als er in die Notaufnahme des Krankenhauses eingeliefert wurde. „Wenn der [Diabetes] gut kontrolliert ist, gibt es kein Problem, den Impfstoff zu bekommen“, sagte Hui.

Experten hatten gesagt, dass unerwünschte Reaktionen, die von mehreren Personen nach der Impfung mit dem auf dem Festland hergestellten Sinovac-Impfstoff berichtet wurden, wahrscheinlich nicht mit der Impfung in Verbindung stehen. Etwa 40.000 Menschen haben die Impfung bisher erhalten.

In der Zwischenzeit werden die Buchungen für den Impfstoff von Pfizer-BioNTech, der gemeinsam von deutschen und amerikanischen Firmen entwickelt wurde, am Mittwoch um 9 Uhr geöffnet. Mit 140.000 verfügbaren Plätzen für vorrangig zu impfende Einwohner werden die Impfungen vom 10. bis 30. März in sieben von der Krankenhausbehörde betriebenen Impfzentren angeboten.

Nach Angaben der SCMP wurden in den vergangenen Tagen mindestens sieben Personen ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie nach den Sinovac-Impfungen Komplikationen wie Herzrasen, Schwindel und Bluthochdruck entwickelt hatten. Professor Ivan Hung Fan-ngai von der Universität Hongkong, Mitbegründer des Expertenkomitees für Nebenwirkungen von Impfstoffen, sagte, dass die von den Patienten berichteten Zustände auch in anderen Situationen üblich seien.

„Schwindel ist eine häufige Reaktion bei einigen Menschen, die für Impfungen oder Blutabnahmen injiziert werden. Viele Menschen haben auch Herzklopfen“, sagte er und bezog sich dabei auf den Zustand eines schnell schlagenden oder flatternden Herzens.

Er sagte, das Komitee würde sich am Mittwoch treffen, um die unerwünschten Ereignisse zu untersuchen.

Hui sagte auch, dass diese Reaktionen wahrscheinlich durch unbewusste Reaktionen im Nervensystem verursacht wurden, wie z.B. steigende Herzfrequenzen aufgrund einer Angst vor Nadeln oder Blut.

„Wenn Sie Angst vor Nadeln haben, schauen Sie vielleicht nicht auf die Nadel“, sagte er in einer Radiosendung. „Es gibt keinen Grund zur Sorge, die Nadel ist da, um Ihnen zu helfen, Immunität zu entwickeln.“