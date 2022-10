Die Berichte über den Tod des „Pandemie-Vertrages“ sind stark übertrieben

Kit Knightly

Vor ein paar Tagen veröffentlichte das British Medical Journal einen Bericht mit der Überschrift:

Lassen Sie sich von der Wirtschaftskrise nicht von der Vorbereitung auf eine künftige Pandemie ablenken

Die Schlagzeile zitiert Sarah Gilbert – Teamleiterin hinter der Entwicklung des Covid-„Impfstoffs“ von AstraZeneca – in ihrer Rede zur Eröffnung des World Innovation Summit for Health (WISH) am 29. September. Sie war Teil einer Grundsatzdiskussion über die Vorbereitung auf die nächste Pandemie und insbesondere auf den Pandemievertrag der WHO.

Sie werden sich jetzt vielleicht fragen: „Moment mal, wurde der Pandemievertrag nicht auf dem Weltgesundheitsgipfel im Mai abgelehnt?“

Und die Antwort darauf lautet: Nein. Sie erinnern sich wahrscheinlich an die vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften, die nicht ganz abgelehnt wurden, sondern nach einigen Kompromissen in den Hinterzimmern in einer abgeschwächten Version verabschiedet wurden.

Zurück zum WISH-Gipfel, auf dem mehrere hochrangige „Experten“, Impfstoffhersteller und Gesundheitsminister ihr Bedauern darüber zum Ausdruck brachten, dass die Länder die Pandemievorbereitung bereits vernachlässigen. Um noch einmal Gilbert zu zitieren:

Wir sehen bereits, dass die Investitionen von der Pandemievorsorge abrücken, und ich hoffe, dass die Politiker den Ball nicht aus den Augen verlieren.

Nun hat ein Impfstoffhersteller natürlich klare Motive für diese Aussage. Es ist eine Mischung aus Panikmache und guter, altmodischer Geschäftemacherei (ein Unternehmen behauptet, an tragbaren Labors zu arbeiten, die im Falle einer Pandemie in die Dritte Welt verschickt werden können – ein todsicherer Geldbringer).

Möglicherweise ist dies auch Teil der Vorbereitungen für die Wiedereinführung von Covid über den Winter – es gibt einen Grund, warum #Covidisnotover auf Twitter immer wieder auftaucht.

Die Kurzfassung ist, dass der „Pandemie-Vertrag“, über den seit ein paar Monaten nicht mehr gesprochen wird, nicht verschwindet. Er soll zwar frühestens 2024 in Kraft treten, aber was ihm an Aktualität fehlt, macht er an Reichweite wieder wett.

Das WISH war nicht das einzige internationale Gremium, das in den letzten Wochen über den Pandemievertrag diskutierte. Während Sarah Gilbert in Doha sprach, führte die WHO in Genf die öffentliche Konsultationsphase des Prozesses durch.

Health Policy Watch berichtete darüber am 29. September unter der Überschrift „From Equity to Conspiracies, People Say What They Want From a Pandemic Treaty“.

Sie zitieren Dame Barbara Stocking (die offenbar eine reale Person ist und keine Comedy-Darbietung) vom Panel for Global Public Health Convention:

Die Länder müssen zur Verantwortung gezogen werden. Es gibt inzwischen eindeutige Beweise dafür, dass Verträge ohne Maßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften unwirksam sind. Wir sind überzeugt, dass dies am besten durch ein unabhängiges Bewertungsgremium innerhalb der Vertragsstruktur und auf Augenhöhe mit der WHO erreicht werden kann.

Der Bericht fügt hinzu:

Das Gremium möchte auch „Anreize für die Länder schaffen, Rechenschaft abzulegen“, wenn zum Beispiel „die Nichterfüllung von Verpflichtungen Auswirkungen auf die finanzielle Stabilität eines Landes haben könnte“, wie es in Artikel vier des IWF heißt.

Können Sie den zweiglei*********************sigen Charakter der „Pandemievorbereitung“ erkennen?

„Anreize für die Länder, zur Verantwortung gezogen zu werden“ und „Maßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften“, die „Auswirkungen auf die Finanzstabilität eines Landes“ haben.

Einfacher ausgedrückt: Länder, die das tun, was die WHO ihnen vorschreibt, bekommen Geld, und Länder, die das nicht tun… nun ja, sie tun es nicht. Sie verlieren Geld. Das ist Bestechung und Erpressung, verpackt in der Sprache von „Hilfe“ und „Sanktionen“.

Es handelt sich um genau dieselben Änderungen, die sie im Mai den Internationalen Gesundheitsvorschriften hinzufügen wollten. Wie wir bereits berichtet haben, würde dies die WHO im Wesentlichen dazu ermächtigen, eine „Pandemie“ aus dem Nichts zu schaffen, wann immer sie will, indem sie arme Länder, die auf Hilfe angewiesen sind, dazu anregt, jeden Grippeausbruch als neue „Pandemie“ zu bezeichnen.

Die gute Nachricht ist, dass unsere Seite bereits einige Punkte erzielt hat und das Establishment in die Defensive gerät, um eine sportliche Metapher zu verwenden.

Es ist möglich, dass die kompromittierten IHR-Änderungen als direkte Folge des öffentlichen Drucks und der Sensibilisierungskampagnen fast zum Scheitern verurteilt waren, und dies hat den Fortschritt des Vertrags bereits verlangsamt.

Das sieht man schon daran, wie viele Faktenchecks es gibt. Die Washington Post, France24, Reuters – sie alle haben Artikel veröffentlicht, in denen sie die Ehre des Pandemievertrags verteidigen.

Das war ein direktes Ergebnis der alten Medien und ihrer Leser, die das Bewusstsein dafür geschärft haben. Und wir machen immer noch Fortschritte.

Allein die Tatsache, dass die Entwicklung des Pandemievertrags von den Titelseiten auf Fußnoten in relativ obskuren oder spezifischen Medien verdrängt wurde, ist ein Zeichen dafür, dass a) sie nicht mit dem Widerstand gerechnet haben, den sie bereits erhalten haben, aber b) sie immer noch entschlossen sind, den Plan voranzutreiben.

Der Artikel von Health Policy Watch, den ich bereits zitiert habe, enthält einen ganzen Absatz, in dem die „Verschwörungstheoretiker“ verspottet werden:

In der Zwischenzeit hat eine ganze Flotte von Verschwörungstheoretikern die Kommentare eingereicht, in denen sie COVID-19-Impfstoffe (so ein „Genozid“), die „globale Vorherrschaft“ der WHO, Masken und soziale Distanzierung anprangern. Menschen aus Australien, Polen und der Schweiz schienen besonders aufgeregt über diese Themen zu sein, ebenso wie über die Vorstellung, dass es eine globale Entscheidungsfindung darüber geben könnte, wie man mit Pandemien umgeht.

Es mag sich nicht so anfühlen, aber so sieht der Fortschritt aus. Dass sie die Position anerkennen – selbst unter Spott – bedeutet etwas.

Um ein Sprichwort zu zitieren, das häufig fälschlicherweise Gandhi zugeschrieben wird: Erst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, und dann gewinnst du.