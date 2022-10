Plötzlich und unerwartet: Fußballer im Alter von 28 und 23 Jahren sterben plötzlich am selben Tag

Der Sportverband von Chauny hat gestern mit allen seinen Fußballmannschaften eine Schweigeminute zum Gedenken an den senegalesischen Spieler Oumar N’Diaye abgehalten, der vor einer Woche plötzlich an den Folgen eines Herzinfarkts verstorben ist.

Der Leichnam von Oumar N’Diaye, einem 28-jährigen Innenverteidiger der französischen Nationalmannschaft, wurde bereits nach seinem plötzlichen Tod am vergangenen Sonntag, dem 2. Oktober 2022, in den Senegal überführt.

Damals sahen ihn seine Mannschaftskameraden zum letzten Mal um 15 Uhr nach dem großen 3:0-Sieg seines Vereins: „Er hat ein tolles Spiel gemacht“, erinnerte sich Mannschaftskapitän Chaunois Allan Rigeasse.

Wenige Stunden später starb Oumar N’Diaye gegen 20 Uhr plötzlich an einem Herzinfarkt im Alter von 28 Jahren. „Alles war in Ordnung, doch am Abend bekam er Schmerzen in der Brust. Kurz darauf ging es ihm überhaupt nicht gut“, sagte sein Landsmann Mohamed Fall, ein defensiver Mittelfeldspieler bei OSQ, ein enger Freund des Spielers, laut senegalesischer Presse. Gestern haben ihm seine ehemaligen Mannschaftskameraden auf dem Spielfeld die Ehre erwiesen.

Am selben Sonntag, dem 2. Oktober, wurde Polen von einer ähnlichen Tragödie erschüttert: Der 23-jährige Fußballspieler Szymon Kondycki starb plötzlich. Am Samstag bestritt er sein letztes Spiel in den Farben seiner Mannschaft, Łużyczanka Lipinki Łużyckie.

Der junge Fußballer aus der Gegend von Zielona Gora ist am Sonntagnachmittag verstorben. Er hinterlässt auch eine trauernde Ehefrau.

„Gestern noch haben wir gemeinsam auf dem Spielfeld gekämpft, heute bist du nicht mehr bei uns…“ schrieb die Łużyczanka Lipinki Łużyckie auf Facebook, ohne die Ursache für den Tod des jungen Spielers zu nennen.

„Mit tiefem Bedauern und Trauer haben wir die Nachricht vom plötzlichen Tod unseres Teamspielers Szymon Kondycki erhalten. Mein herzliches Beileid an seine Familie und seine Angehörigen. Wir sehen uns auf dem blauen Feld!“ – schrieb das Team auf dem Facebook-Profil des Vereins.

„Derjenige stirbt nicht, der in den Herzen und Erinnerungen der Lebenden lebt“. Mit großer Trauer haben wir die Nachricht vom plötzlichen Tod von Szymon Kondycki erhalten, der von 2017 bis 2022 die Farben von MLKS Budowlani Lubsko vertrat und sich in dieser Saison entschied, zu seinem Heimatverein zurückzukehren. Durch sein Eingreifen bewahrte er die Mannschaft immer wieder vor Gegentoren. Jetzt ist er der himmlischen Mannschaft beigetreten, um dort bereits Spiele zu bestreiten“. – so stand es über den 23-Jährigen auf dem Profil seines ehemaligen Vereins Budowlany Lubsko, für den der Torhüter fünf Jahre lang spielte.

Die Trauerfeier für Szymon Kondycki fand am Freitag, den 7. Oktober um 13.00 Uhr in der Pfarrkirche in Lipinki Luzycki statt.