Die besten Pläne des Imperiums gehen schief

Von TrendCompass

Ein aufmerksamer Leser machte mich auf den Artikel vom 26. März 2026 eines argentinisch-amerikanischen Tech-Unternehmers und Investors, Martin Varsavsky, aufmerksam. Unter dem Titel „American Energy is Ruling the World“ bietet der Artikel einen überzeugenden Überblick aus der Vogelperspektive auf das geopolitische „Great Game“ des Imperiums.

Varsavsky vertritt die These, dass die jüngsten geopolitischen Ereignisse (2022–2025) Teil einer gezielten, schrittweisen amerikanischen Großstrategie sind, um alternative Energienetze zu zerschlagen und eine unangefochtene Vorherrschaft der USA über die weltweiten Öl-, Gas- und LNG-Vorräte zu etablieren. Im Endeffekt würde dies das Petrodollar-System zu einem „Petro-/LNG-Dollar“-System ausbauen – in einem „The Winner Takes It All“-Schachzug zur Sicherung der amerikanischen Vorherrschaft in den Bereichen Energie, Währung und Technologie, insbesondere im Wettlauf um künstliche Superintelligenz (ASI).

Die vier Schritte

Der erste Schritt des Imperiums bestand darin, den Krieg in der Ukraine in Gang zu bringen. Zu diesem Konflikt gehörte der Plan, das russische Nord-Stream-Pipelinesystem zu zerstören und die russischen Gaslieferungen nach Europa von 150 auf 40 Milliarden Kubikmeter zu drosseln. Infolgedessen wurden die USA zum dominierenden LNG-Lieferanten Europas (mit einem Anstieg von 28 % auf 58 % der europäischen Importe) und machten Europa zu einem vom Dollar abhängigen Markt.

Der nächste Schritt war die Eroberung Syriens. Die Absetzung von Bashar Al-Assad würde Chinas „Belt and Road“-Landkorridor (Iran–Irak–Syrien) unterbrechen, den Iran isolieren und eine wichtige Umgehungsroute für die von den USA kontrollierten maritimen Engpässe blockieren. Dann kam Venezuela: Die Kontrolle der USA über die weltweit größten Reserven an Schweröl ermöglicht es den amerikanischen Raffinerien an der Golfküste, venezolanisches Öl zu verarbeiten, wodurch ein weiterer wichtiger, nicht auf den Dollar basierender Ölkanal nach China unterbunden wird.

Der vierte Schritt war der Angriff auf den Iran: israelische Angriffe auf das iranische South-Pars-Gasfeld, iranische Vergeltungsmaßnahmen gegen Ras Laffan in Katar (wodurch etwa 17 % der LNG-Kapazität Katars für bis zu fünf Jahre lahmgelegt wurden). Die Unterbrechung der Ölexporte durch die Straße von Hormus könnte letztendlich zu einem erheblichen Anstieg der Energiepreise führen und die USA als einzigen skalierbaren, zuverlässigen Öl- und LNG-Lieferanten übrig lassen. Sollte es den USA gelingen, den Iran unter ihre Kontrolle zu bringen, würden sie effektiv ~40–45 Millionen Barrel pro Tag der weltweiten Produktion kontrollieren.

Strategische Folgen

Das letztendliche Ergebnis all dessen wäre, dass Europa, Japan, Südkorea und Taiwan an langfristige US-Energieverträge gebunden wären, ohne dass es tragfähige Alternativen gäbe. Dies würde die Nachfrage nach US-Dollar ankurbeln. Die Vereinigten Staaten würden zum weltweiten Swing-Produzenten werden und die OPEC damit irrelevant machen. Dies ist jedoch nur die unterste Ebene der großen Strategie des Imperiums. Varsavsky argumentierte, dass deren oberstes Ziel die Erlangung einer unangefochtenen Vorherrschaft im Bereich der KI sei.

KI erfordert massive Grundlaststromkapazitäten (hauptsächlich Erdgas) und spezielle Rohstoffe wie Helium. Durch die Störung der Lieferungen aus dem Nahen Osten und an Engpässen schwächen die USA (die dank der venezolanischen Reserven nun energieautark sind) Chinas Fähigkeit, Rechenzentren mit Strom zu versorgen und Chips herzustellen. China verliert seinen landgestützten Energieumweg über den Iran und ist damit anfällig für die „Malakka-Falle“. Russland ist als Nächstes an der Reihe – es wird wirtschaftlich unter Druck gesetzt und zu einer Einigung in der Ukraine-Frage gezwungen.

Insgesamt argumentierte Varsavsky, dass die USA versuchten, die Kontrolle über Energiekorridore, das Währungssystem und die Recheninfrastruktur zu festigen, um sich im Wettlauf um die ASI gegen China in eine gewinnbringende Position zu bringen. Kurzfristige Kosten in Form höherer Preise und regionaler Instabilität könnten als akzeptabler Kollateralschaden im Streben der USA nach globaler Vorherrschaft angesehen werden.

Die besten Pläne von Mäusen und Menschen…

Im Nachhinein macht Varsavskys These Sinn: Sie verbindet die Punkte der Ereignisse, die wir beobachtet haben, um eine schlüssige Strategie und den großen Gewinn nachzuzeichnen, der all die Mühen lohnenswert machen würde. Selbst die jüngsten Äußerungen von Finanzminister Scott Bessent in dieser Hinsicht bestätigen, dass die Erhaltung und Stärkung des Petrodollar-Systems das Kernziel der amerikanischen Außenpolitik ist.

„Die Dominanz des Dollars ist für alles, was Präsident Trump hier tut, von entscheidender Bedeutung. Wenn man sich das ansieht: Das neue Venezuela wird seine Rechnungen in Dollar ausstellen, es kehrt zum Dollarsystem zurück. Es stand unter Sanktionen, durfte keine Transaktionen in Dollar durchführen, und nun wird der Dollar zum Kernstück seines Handels. Es verkaufte Öl zu reduzierten Preisen an China und erhielt dafür keine Dollar. Wir sehen bei den Verhandlungen mit dem Iran, dass die Iraner ihre Rechnungen in Dollar stellen werden; alles, was wir tun, trägt also dazu bei, den Dollar wieder … als Kernstück des globalen Währungssystems zu etablieren, und wir stärken ihn damit. Ich gehe davon aus, dass Russland nach Beendigung des Russland-Ukraine-Konflikts wieder in das Dollarsystem zurückkehren will, denn der Dollar ist unsere Liquidität, er ist unser Kapitalmarkt … Jeder will dabei sein.“

Bessents Äußerungen haben wahrscheinlich mehr verraten, als er beabsichtigt hatte. Regime zu stürzen, regionale Kriege zu entfachen und ein nukleares Armageddon zu riskieren, um die Welt dazu zu zwingen, „ins Dollarsystem zurückzukehren“, ist kein gutes Licht auf seine Regierung oder seinen Präsidenten. Bessent wirkte bei diesen Äußerungen zudem alles andere als selbstbewusst.

Die USA mögen zwar erfolgreich einen Regimewechsel in Venezuela herbeigeführt haben, doch ihre Kontrolle wird sich wahrscheinlich als schwer fassbar und kurzlebig erweisen. Die Kriege in der Ukraine und im Iran verlaufen für das Imperium nicht gut, und die politischen Strömungen in Europa, insbesondere in Deutschland und Osteuropa, wehen in Richtung besserer Beziehungen zu Russland und der Wiederinbetriebnahme der Nord-Stream-Pipelines. Selbst das amerikanische Glücksspiel um die Vorherrschaft im Bereich der künstlichen Intelligenz, für das über 1 Billion US-Dollar eingesetzt wurden, ist bereits an China verloren gegangen.

Und warum sollte Russland dann „wieder in das Dollarsystem zurückkehren wollen“? Es wurde bis zum Äußersten mit Sanktionen belegt, und immer noch sind fast 300 Milliarden Dollar seiner Vermögenswerte „eingefroren“. Auch andere Nationen haben dies bemerkt, und wenn sie etwas von diesem Dollarsystem „wollen“, dann ist es eine Diversifizierung weg davon. Genau deshalb müssen sie bombardiert und einem Regimewechsel unterzogen werden, um im System zu bleiben.

Die große Strategie des Imperiums ist ein plumper, rücksichtsloser, blutgetränkter Griff nach der globalen Vorherrschaft. Ihr Erfolg hing davon ab, dass alles genau nach Plan lief, ganz im Sinne von Best-Case-Szenarien. In Wirklichkeit ist fast jeder Teil dieses Konstrukts ein Kartenhaus, das die USA und ihre Verbündeten weiter auf den Weg zum endgültigen Zusammenbruch des Imperiums treibt. Die kurzfristigen Vorteile, die ganze Welt zur Unterwerfung unter ihr Dollarsystem zu zwingen, würden der globalen Finanzoligarchie und ihren Unternehmenskunden zugutekommen, doch die steigenden Kosten all dessen, zu denen auch hohe Militärausgaben gehören, würden letztendlich von den Steuerzahlern getragen werden.

Wie der schottische Dichter Robert Burns in seinem Gedicht von 1785 schrieb