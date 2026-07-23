Sechs Türen, kein Ausgang: Washingtons Optionen im Iran führen ins Leere

Von Anis Raiss

Je mehr militärische Optionen sich im gesamten iranischen Staatsgebiet auftun, desto weniger offenbart jede einzelne davon einen Weg zum Sieg, sondern vielmehr eine noch tiefere Verflechtung.

In diesen Tagen taucht in Washington immer wieder dieselbe Liste auf: die Insel Kharg, die Straße von Hormus, die drei umstrittenen Inseln (Abu Musa sowie die Große und die Kleine Tunb), Chabahar, Khuzestan und eine kurdische Front. Die Debatte dreht sich nach wie vor darum, welche davon gewaltsam geöffnet werden können – eine Sichtweise, die das eigentliche Problem verschleiert.

Die geografischen Gegebenheiten bieten keine Reihe von Auswegen. Jeder Einstiegspunkt führt zurück in denselben Raum und zieht jeden Eingriff eher tiefer in das Innere des Iran hinein, anstatt ihn daraus herauszuführen.

Im Jahr 1950 sprach sich nur einer der Berater des ehemaligen US-Präsidenten Harry Truman gegen einen Bodenkrieg in Korea aus. General Omar Bradley warnte, die US-Armee sei für das asiatische Festland zu klein. Es folgten drei Jahre des Patts. Mehr als sieben Jahrzehnte später lastet dieselbe Einschränkung über einer anderen asiatischen Küste, was in politischen Kreisen weitgehend unerwähnt bleibt.

Am 8. Juli erklärte US-Präsident Donald Trump auf dem NATO-Gipfel in Ankara den Waffenstillstand mit dem Iran für gescheitert und wiederholte seine Lieblingsdrohung: die Insel Kharg zu erobern, wobei er prahlte: „Dagegen können sie überhaupt nichts tun.“ Zwölf Tage und neun aufeinanderfolgende Nächte voller Luftangriffe später ist die Straße von Hormus immer noch gesperrt.

Die Warnung kommt nun von außerhalb der offiziellen Kanäle. Douglas Macgregor, der pensionierte US-Oberst, der die Panzertruppen bei 73 Easting befehligte und später im Umfeld von Trump im Pentagon als Berater tätig war, hat einen Punkt bekräftigt, dem sich Washington nicht stellen will: In der östlichen Hemisphäre sind die USA nicht als Landmacht aufgestellt.

Ohne eine deutlich stärkere militärische Präsenz, so argumentiert er, sei ein Sieg über den Iran „praktisch unmöglich“. Seit Ende Februar haben sich die US-Maßnahmen in einem Kreislauf festgefahren, in dem sichtbare Ziele angegriffen werden – einschließlich der Ermordung des Obersten Führers – und auf eine strategische Gelegenheit gewartet wird, die nie so recht eintritt. Die Sperrung der Meerenge hält weiterhin an.

Eine Karte, die ins Innere führt

Als Foreign Policy im März die Optionen der USA untersuchte, kam das Magazin zu dem Schluss, dass diese „keine Strategie für den Sieg, sondern eine Karte der Eskalation“ darstellten.

Die US-Marine kann die iranische Küste erreichen, die sich über rund 1.500 Kilometer entlang des Persischen Golfs und des Golfs von Oman erstreckt. Das Halten dieser Positionen stellt jedoch eine Herausforderung ganz anderer Größenordnung dar. Jede Option dient weniger als Ausweg als vielmehr als Einstiegspunkt für ein noch tieferes Vordringen.

Die Insel Kharg: Ein Ziel ohne strategische Lösung

Am 11. Juni versprach Trump auf Truth Social, „die Insel Kharg und andere Standorte der Ölinfrastruktur“ einzunehmen.

Die Insel wickelt fast 90 Prozent der iranischen Rohölexporte ab und liegt etwa 25 Kilometer vor der Küste sowie rund 480 Kilometer von der Straße von Hormus entfernt. Die Einnahme von Kharg würde kaum dazu beitragen, den Schiffsverkehr durch die Meerenge wieder zu öffnen.

Die MIT-Wissenschaftlerin Caitlin Talmadge beschrieb das Konzept gegenüber NPR als „eine militärische Mission auf der Suche nach einer strategischen Begründung“. Die Bemühungen zur Verkehrsunterbindung haben bereits zugenommen. Am 15. Juli meldete das US-Zentralkommando (CENTCOM), einen sich der Insel nähernden Tanker außer Gefecht gesetzt zu haben.

Wie The Cradle angemerkt hat, birgt jede Landung das Risiko, über das ursprüngliche Ziel hinaus zu eskalieren, wobei die Kontrolle über die Anlage den Kampf lediglich auf das gesamte Einsatzgebiet verlagern würde.

Die Straße von Hormus: Druck ohne Kontrolle

An dieser Front herrscht anhaltender Druck. Seit Mitte Juli haben US-Luftangriffe Berichten zufolge in Operationen innerhalb einer einzigen Nacht Dutzende von Zielen getroffen. Das iranische Militär gibt an, zwei Supertanker außer Gefecht gesetzt zu haben, die Vereinigten Arabischen Emirate behaupten, Raketen hätten zwei ihrer eigenen Schiffe getroffen, und der Brent-Preis verzeichnete seinen größten Tagesanstieg seit sechs Jahren.

Trump räumte im März ein, er „denke darüber nach, die Meerenge zu übernehmen“, während er zugab, dass 150 mobile Schiffsabwehrraketenwerfer wochenlange Bombardements überstanden hätten. Um diese auszuschalten, muss die Küste eingenommen werden.

Bandar Abbas, eine Stadt mit fast 600.000 Einwohnern, bildet den Ankerpunkt dieser Küstenlinie. Sie wird durch mehrschichtige Verteidigungssysteme geschützt, darunter „Khalij Fars“-Schiffsabwehrraketen und umfangreiche Seeminenkapazitäten. Ein Eingreifen an dieser Stelle verlagert den Schauplatz des Konflikts vom Druck auf See hin zu einer städtischen Konfrontation.

Abu Musa und die Tunbs: Umstrittenes Gebiet, begrenzter Gewinn

In den Planungsgesprächen der USA wurden Berichten zufolge Optionen im Zusammenhang mit Abu Musa sowie den Großen und Kleinen Tunbs in Betracht gezogen – drei Inseln, die unter iranischer Kontrolle stehen, aber seit 1971 von den Vereinigten Arabischen Emiraten beansprucht werden. Ihre Lage ist Teil des vorgerückten Verteidigungsbogens des Iran über die Straße von Hormus hinweg.

Der ehemalige Geheimdienstchef des Pacific Command, Carl Schuster, schätzt, dass für deren Verteidigung bis zu 2.000 Soldaten erforderlich wären. Für Macgregor werden die kleineren Inseln ohne die Kontrolle über die Festlandküste schnell unhaltbar.

Der Iran könnte eine Landung zulassen und dann die Inseln unter anhaltenden Beschuss nehmen, wodurch eine ungeschützte, vom Festland abgeschnittene Stellung entstünde. Iranische Medien berichten, dass sich der Bombardierungsbogen auf benachbarte Inseln ausweitet, darunter Qeshm, Kish, Hengam und Abu Musa.

Die Frage lautet nun, wessen Ziel dies dient. Abu Dhabi würde von einem Schritt profitieren, den es allein nicht verfolgen kann, indem es US-Streitkräfte in einen langjährigen Territorialstreit hineinzieht.

Chabahar: Die Entfernung als Einschränkung

Der Hafen von Chabahar liegt an der Südostküste des Iran, außerhalb des unmittelbaren Konfliktgebiets am Persischen Golf. Seine Entfernung zur zentralen Infrastruktur schränkt seine unmittelbare strategische Bedeutung ein. Jede Operation dort würde einen anhaltenden Vorstoß ins Landesinnere erfordern, um Wirkung zu entfalten.

Der Hafen ist zudem mit internationalen Verflechtungen verbunden. Sein Hauptterminal wurde mit indischen Investitionen und unter indischer Leitung durch „India Ports Global“ ausgebaut. Streiks in der Hafenstadt haben bereits Bedenken hinsichtlich einer Eskalation über die unmittelbare Achse USA–Iran hinaus aufkommen lassen. Die geografische Lage erschwert in diesem Fall die Logistik, ohne die zentralen Engpässe zu beseitigen.

Khuzestan: Der Präzedenzfall, der Bestand hat

Khuzestan bietet den direktesten Landkorridor in das Energiezentrum des Iran. Es ist zudem der historisch am besten erprobte. Die Invasion des Irak im Jahr 1980 folgte einer ähnlichen Achse und erreichte Khorramshahr, bevor sie ins Stocken geriet.

Das Gelände ist nach wie vor stark umkämpft und politisch brisant. Berichten zufolge haben sich verbündete irakische Volksmobilisierungseinheiten (PMU) entlang wichtiger Übergänge wie Shalamcheh positioniert und damit die Verteidigungstiefe erweitert. Jeder Vorstoß würde sowohl auf geografische Hindernisse als auch auf frühere Erfahrungen stoßen. Frühere Versuche, diese Route zu erzwingen, führten zu keinen entscheidenden Ergebnissen.

Die kurdische Front: Ein Hebel, der sich umkehrt

Die letzte Option konzentriert sich darauf, den Druck durch kurdische Fraktionen entlang der westlichen Grenze des Iran zu verstärken. Israels eigener Sender Channel 12 berichtete, dass Indiskretionen, Druck der Verbündeten und kurdische Forderungen nach Garantien den Plan letztendlich zunichte machten.

Eine kurdische Front beschert Teheran einen Krieg, den es politisch gewinnt – territoriale Verteidigung, die das Land zusammenschweißt. Was als Mittel zur Zersplitterung erscheint, kann in Wirklichkeit den Zusammenhalt stärken.

Die Kostenkurve

Vor dem Waffenstillstand im April starteten der Iran und seine Verbündeten laut dem Washington Institute rund 4.400 Einweg-Drohnen – etwa 120 pro Tag. Mehr als 90 Prozent wurden abgefangen, und genau darin liegt das Problem.

Ein Bericht der JINSA stellt fest, dass die billigsten Systeme des Irans die teuersten Abfangjäger im Einsatz aufbrauchen. Wie Macgregor im Februar es formulierte: „Sie befinden sich an Land, können sich schnell nachschicken lassen und weiter produzieren.“ Die eine Seite kämpft auf eigenem Boden und versorgt sich vor Ort, während die andere alles über einen Ozean transportieren muss.

Die Opferzahlen sind zwar im Vergleich zu einem groß angelegten Konflikt begrenzt, werden jedoch mittlerweile an mehreren Orten verzeichnet, darunter Jordanien und der Irak, zusätzlich zu Angriffen auf regionale Stützpunkte. Parallel dazu hat sich das operative Vokabular verschoben – von begrenzten Angriffen hin zu ausgedehnten Kampagnen –, was einen sich ausweitenden Umfang ohne definiertes Ende widerspiegelt.

Kein Ausweg, nur ein tieferes Eindringen

Ein Escape Room läuft gegen die Uhr. Diese Konfrontation zieht sich bereits seit Monaten hin. Jede Option führt weiter in dasselbe Muster hinein, mit größerer Gefährdung, höheren Anforderungen und weniger Klarheit darüber, wie sie enden wird.

Zwei Bedingungen definieren die äußeren Grenzen dieser Gleichung. Die eine ist das Ausmaß an Gewalt, das erforderlich ist, um auf dem gesamten iranischen Territorium die Kontrolle durchzusetzen. Die andere ist die politische Schwelle, ab der eine Eskalation aufgegeben werden könnte. Keine von beiden scheint unmittelbar in Reichweite zu sein.

Was bleibt, ist keine Reihe von Türen, die nach draußen führen, sondern ein System, das jede Intervention weiter nach innen zieht, wo jeder Schritt die verfügbaren Optionen eher einschränkt als erweitert.