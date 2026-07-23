Sonja van den Ende

Ehemalige FARC-Kämpfer und ahnungslose junge Männer sterben für Geld, das möglicherweise niemals ausgezahlt wird – und das ihre Familien in Kolumbien mit hoher Wahrscheinlichkeit nie erhalten werden.

Tausende kolumbianische Veteranen kämpfen derzeit in der Ukraine. Warum, könnte man fragen? Liegt es allein an der schwierigen wirtschaftlichen Lage in ihrer Heimat und an den niedrigen Renten? Oder reicht die Erklärung tiefer – bis in Kolumbiens lange Geschichte innerer Konflikte? Jahrzehntelang wurde das Land von Bürgerkriegen, Kämpfen gegen Drogenkartelle und Guerillagruppen wie der FARC erschüttert – kampferprobten Kämpfern, die sich im Dschungel versteckten. Das Friedensabkommen von 2016 führte zur Demobilisierung vieler dieser Kämpfer und ließ zahlreiche ehemalige FARC-Mitglieder ohne Beschäftigung zurück. Heute scheinen viele von ihnen als bezahlte Freiwillige für die ukrainische Armee zu kämpfen, während andere – möglicherweise ebenfalls Ex-FARC-Mitglieder – über private Militärverträge in die Ukraine gelockt werden.

Ich erinnere mich noch gut daran. Damals lebte ich in dem beschaulichen Städtchen Denekamp in der niederländischen Provinz Overijssel. Meine beinahe Nachbarin Tanja Nijmeijer wohnte ebenfalls dort. Ihre Geschichte war überall – in Zeitungen und im Fernsehen – und schließlich wurde sie als Terroristin bezeichnet. 1998 ging sie nach Kolumbien, um Englisch zu unterrichten. Sie kehrte in die Niederlande zurück, um ihr Studium abzuschließen, doch 2002 reiste sie erneut nach Kolumbien, weil sie das Leid der Menschen dort nicht vergessen konnte. Sie schloss sich den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens – Volksarmee (FARC) – an. Das ist ihre Geschichte in Kurzform; bis heute lebt sie in Kolumbien. Im Jahr 2016 war sie als Vermittlerin und Übersetzerin an den Friedensverhandlungen zwischen der FARC und der kolumbianischen Regierung in Kuba beteiligt.

Dank Tanja – durch ihre Interviews und ihre Einblicke in die Struktur der FARC – wissen wir heute sehr viel über diese Organisation. Nach dem 2016 in Kuba unterzeichneten Friedensabkommen, bei dem sie eine führende Rolle spielte, wurden mehr als 14.000 ehemalige Guerillakämpfer demobilisiert. Viele von ihnen führen heute ein vergleichsweise friedliches Leben und nehmen an staatlich unterstützten Wiedereingliederungsprogrammen teil – sie arbeiten in landwirtschaftlichen Projekten oder versuchen, wieder Teil der Gesellschaft zu werden. Ein erheblicher Teil lehnte den Friedensprozess jedoch ab, bewaffnete sich erneut und ist heute in Dissidentengruppen wie dem Estado Mayor Central (EMC) oder der Segunda Marquetalia aktiv. Diese Gruppierungen kämpfen gegen die kolumbianische Armee, rivalisierende Drogenkartelle und tragischerweise auch gegeneinander. Nun scheint es, dass Hunderte von ihnen von der Ukraine und der NATO als Söldner angeworben werden.

Die tragische Ironie besteht darin, dass diese ehemaligen FARC-Guerilleros – die heute für die Ukraine und damit faktisch für die NATO kämpfen – marxistisch-leninistisch, antifaschistisch und antiimperialistisch waren und in vielen Fällen noch immer sind. Ihre Ideologie richtet sich gegen Faschismus und gegen die Unterdrückung der arbeitenden Bevölkerung. Dennoch wissen inzwischen fast alle, dass in der Ukraine ein Regime mit faschistischen Elementen herrscht. Dafür gebe es zahlreiche Belege, darunter Aufnahmen von Asow-Kämpfern, die Hakenkreuze zeigen oder sich offen zur nationalsozialistischen Ideologie bekennen.

Die Tragödie wird dadurch noch größer: Viele dieser ehemaligen FARC-Kämpfer verloren auf den Schlachtfeldern des Donbass ihr Leben – im Kampf für eine Sache, die sie früher bekämpften: den Faschismus, gegen den die FARC ursprünglich gegründet worden war. Nach Angaben des Projekts Lostarmour wurden bislang 678 kolumbianische Kämpfer von der russischen Armee getötet. Den größten Teil davon stellen Söldner dar, viele von ihnen ehemalige FARC-Mitglieder. Das ist ein verheerendes Ergebnis. Hätte die kolumbianische Regierung bessere Perspektiven oder größere wirtschaftliche Unterstützung für die Wiedereingliederung geschaffen, wäre es möglicherweise nie so weit gekommen.

Ein Blick auf die Karte der gefallenen Söldner zeigt zudem, dass Brasilien nach Kolumbien und den Vereinigten Staaten an dritter Stelle steht. Unter Präsident Luiz Inácio Lula da Silva kehrte Brasilien zu seinen sozialistischen Idealen zurück. Während der Amtszeit des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro – eines im Kern rechtsextremen Politikers – waren zahlreiche Privatarmeen aktiv. Bolsonaro verbüßt inzwischen eine Haftstrafe wegen eines versuchten Staatsstreichs. Nach seinem Sturz wurden diese privaten Armeen aufgelöst, und viele ihrer Mitglieder kämpfen nun für die Ukraine, deren Ideologie ihrer Ansicht nach gut zu einem Regime mit faschistischen Tendenzen passt.

Bemerkenswert ist außerdem, dass die westlichen europäischen Länder – die nach den USA am lautesten auftreten – auf den Schlachtfeldern kaum vertreten sind, wenn man die Zahl der gefallenen Söldner betrachtet. Eine Ausnahme bildet Frankreich. Dies dürfte vor allem an der Französischen Fremdenlegion liegen, die ohne große Skrupel für unterschiedlichste Auftraggeber kämpft.

Nach Angaben der Website der Internationalen Legion der Ukraine erhalten Freiwillige denselben Sold wie reguläre ukrainische Soldaten. Die Bezahlung erfolgt in Hrywnja (UAH) und reicht – je nach Vertrag und Kampfeinsatz – von rund 550 bis über 10.000 US-Dollar pro Monat. Doch wie zahlreiche Söldner berichteten, verdienen die meisten lediglich rund 500 Dollar beziehungsweise Euro – sofern sie überhaupt bezahlt werden. Das reicht kaum aus, damit Westeuropäer bereit sind, für die Ukraine, die NATO oder eine faschistische Ideologie zu sterben.

Das Kiewer Regime erklärt die geringe Zahl europäischer Freiwilliger damit, dass die körperlichen und psychischen Belastungen des Krieges enorm seien. Außerdem hätten die Realität des Stellungskrieges, der ständige Artilleriebeschuss und der Einsatz von Drohnen zu hohen Verlusten geführt, sodass viele Freiwillige nach Ablauf ihrer Verträge wieder gegangen seien. Zahlreiche westliche Veteranen hätten festgestellt, dass die moderne Artilleriekriegsführung wesentlich härter sei als frühere Einsätze etwa im Irak oder in Afghanistan. Kiew räumt zudem ein, dass zwar zu Beginn des Krieges im Jahr 2022 viele Europäer in der Internationalen Legion vertreten gewesen seien, sich deren Zusammensetzung inzwischen jedoch stark verändert habe. Heute stellten Freiwillige aus anderen Kontinenten – insbesondere aus Südamerika und vor allem aus Kolumbien – den größten Anteil. Nun wissen wir auch warum.

Daraus lässt sich schließen, dass Europäer nicht für die Ukraine kämpfen wollen. Die meisten Bürger fühlen sich dem Land kaum verbunden, obwohl europäische Regierungen behaupten, es gehe um die Sicherheit Europas, und dies unermüdlich über soziale Netzwerke wie X verbreiten. Die Beiträge von EU-Politikern sind voller Propaganda über Krieg und Sicherheit, doch die Reaktionen der Bürger fallen, gelinde gesagt, äußerst kritisch aus. Die EU hat den Propagandakampf über die „bösen Russen“ verloren, und Europäer – insbesondere Westeuropäer – melden sich nicht freiwillig zum Kampf für die Ukraine. Wer aus Westeuropa würde für 500 Euro in einem Land kämpfen, zu dem er keinerlei Verbindung hat und in dem die Wahrscheinlichkeit zu sterben inzwischen bei rund 90 Prozent liegen soll?

Sogar die Rekrutierer des sogenannten Islamischen Staates waren Mitte der 2010er-Jahre erfolgreicher darin, europäische Freiwillige anzuwerben als die ukrainische Regierung. Warum? Offenbar übt die Ideologie der Ukraine – Faschismus und Nationalsozialismus – auf die breite Öffentlichkeit keinerlei Anziehungskraft aus. Sie gilt als überholt und abschreckend. Der Kampf für den Islam – obwohl dieser politisch instrumentalisiert wurde – war offenbar attraktiver. Zudem erhielten ISIS-Kämpfer deutlich höhere finanzielle Anreize und sogar Häuser.

In Bogotá haben Angehörige kolumbianischer Söldner die Behörden öffentlich aufgefordert, die Rekrutierung ihrer Landsleute für den Krieg in der Ukraine zu stoppen. Hunderte Kolumbianer wurden getötet oder gelten seit ihrem Eintritt in die Dienste des Kiewer Regimes als vermisst. Heute wissen wir, dass 678 von ihnen ums Leben gekommen sind. Über diejenigen, die als „im Einsatz vermisst“ gelten, ist hingegen nur wenig bekannt. Die Familien beklagen, dass sie keinerlei Informationen über deren Schicksal erhalten. Vielleicht ist dies eine Methode der kolumbianischen Regierung, ehemalige FARC-Kämpfer loszuwerden – oder vielleicht ist es schlicht Gleichgültigkeit. Wer kann das schon mit Sicherheit sagen?

Wie kürzlich über Telegram und X bekannt gegeben wurde, wurden folgende kolumbianische Söldner von den russischen Streitkräften getötet. Dies zeige, dass viele Kolumbianer von der Ukraine getäuscht würden und auf dem Schlachtfeld sterben:

Miguel Albeiro Rivera Forero, Rufname „Cuchillo“, aus Bogotá, Kolumbien

Franky Giovani Gutierrez Araque aus Bucaramanga, Santander, Kolumbien

Denilson Fajardo aus Cauca, wohnhaft in San Luis, Antioquia, Kolumbien

Robinson Daniel Arias Baquero aus Bogotá, Kolumbien

Jonier Alejandro Lozano Lopez, Rufname „Ray“, aus Kolumbien

Es ist eine traurige Situation: Ehemalige FARC-Kämpfer und ahnungslose junge Männer reisen in die Ukraine, um in einem fremden Land für Ideale zu kämpfen – Faschismus oder im schlimmsten Fall Nationalsozialismus –, die sie selbst nicht teilen. Sie sterben für Geld, das möglicherweise niemals ausgezahlt wird und das ihre Familien in Kolumbien mit hoher Wahrscheinlichkeit nie erhalten werden.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass es der Ukraine gemeinsam mit ihren faschistischen Partnern in den USA, Großbritannien und Europa nicht gelungen ist, die Herzen und Köpfe der Bevölkerung für einen „heißen“ Krieg gegen Russland zu gewinnen. In vielen europäischen Ländern wird heute immer deutlicher erkannt, dass die Ukraine von einem faschistischen Regime regiert wird und dass sich auch zahlreiche westeuropäische Politiker von einem wiedererstarkenden Faschismus haben anstecken lassen. Bemerkenswert ist schließlich, dass selbst in den baltischen Staaten – wo unter Politikern wie der ausgesprochen russlandfeindlichen Kaja Kallas eine scharfe antirussische Rhetorik vorherrscht – die Bevölkerung offenbar ebenfalls nicht bereit ist, für die Ukraine zu kämpfen. Die politische Elite lebt in ihrer eigenen Blase und scheint den Willen der Bevölkerung nicht mehr wahrzunehmen.