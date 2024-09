Die Bewaffnung von allem hat begonnen

Israels Verwandlung alltäglicher Kommunikations- und Informationsmittel in tödliche Waffen begründet eine neue Ära der Paranoia und Angst

Die Angriffe auf Pager und Walkie-Talkies (und möglicherweise sogar auf Solarzellen) im Libanon gehören zu den Ereignissen, über die viele spekuliert haben: die Bewaffnung von Alltagsgegenständen in Konflikten des 21. Jahrhunderts.

Aber es gab wahrscheinlich einige, die dachten, dass diese “Bewaffnung von allem” – wie der Sicherheitsanalytiker Mark Galeotti es ausdrückt – der Stoff für Hollywood-Filme oder Cyberpunk-Krimis sei.

Die Umwandlung von Pagern oder Telefonen in Sprengsätze war ihrer Ansicht nach weder technisch noch logistisch möglich. Es war die Art von Szenario, von dem nur die Paranoiker glaubten, dass es tatsächlich Realität werden könnte.

Doch nun ist es geschehen. Er hat 37 Menschen das Leben gekostet, Tausende weitere verletzt und die Möglichkeit einer katastrophalen Störung der Organisation geschaffen.

Die Fähigkeit, innerhalb einer Armee oder eines terroristischen Netzwerks zu kommunizieren, war schon immer von grundlegender Bedeutung für die Kriegsführung. Und die Fähigkeit zur Kommunikation – und zwar zur schnellen Kommunikation – ist umso wichtiger, je größer die geografische Ausdehnung des Krieges ist.

Ein Unternehmen muss darauf vertrauen können, dass seine Kommunikationsmittel zuverlässig sind. Und sie muss darauf vertrauen können, dass die Menschen, mit denen sie sprechen, echt sind und keine Fälschungen (oder Produkte von KI – eine wachsende Angst in Zeiten von “Deep Fakes”).

Die Mitglieder einer Organisation müssen auch Wege finden, um sicherzustellen, dass ihnen nicht zugehört wird – eine ständige Befürchtung in Zeiten, in denen sich die Kommunikationsmittel in ihrer Leistungsfähigkeit und Komplexität ständig weiterentwickeln.

Jedes Unternehmen im 21. Jahrhundert muss also paranoid sein, wenn es um die Bedrohung durch digitale Störungen und die verschiedenen Möglichkeiten geht, Informationen und Kommunikation zu stehlen, zu überwachen, zu verfälschen oder zu manipulieren.

Aber die Umwandlung der alltäglichen Kommunikations- und Informationsmittel in echte Waffen schafft eine neue Art von Paranoia und Angst.

Wie besorgt sollten wir sein?

Es gibt viele Menschen, die behaupten, dass das, was wir im Libanon erleben, unweigerlich auch in einer Nachbarschaft in Ihrer Nähe geschehen wird.

Audrey Kurth Cronin, Direktorin des Institute for Strategy & Technology an der Carnegie Mellon University in den USA, hat argumentiert, dass eine der größten Sicherheitsherausforderungen am Horizont die Möglichkeit einer tödlichen Verbesserung durch nicht staatliche Akteure in einer Zeit der “offenen technologischen Innovation” ist.

Mit anderen Worten: Wir leben in einer Zeit, in der die Nutzung disruptiver Technologien einer wachsenden Zahl von Organisationen und Einzelpersonen offensteht. Es sind nicht mehr die Großmächte, die über die gesamte technologische Macht verfügen.

Gleichzeitig könnte es in einer Zeit zunehmender geopolitischer Spannungen Staatsoberhäupter in der Welt geben, die meinen, sie könnten die Möglichkeiten der Taktiken testen, die ihre Hacker und Technologieexperten geplant und ausprobiert haben.

1999 schrieben zwei Obersts des chinesischen Militärs ein Buch über den Wandel des Krieges und der internationalen Politik im Zeitalter der digitalen Technologien. Ich habe ihre Ideen in meinem 2023 erschienenen Buch Theorising Future Conflict: War Out to 2049 beschrieben.

Eine der beunruhigendsten Bemerkungen in ihrem Buch bezieht sich auf die mögliche Bewaffnung aller Dinge in künftigen globalen Konflikten: “[Diese] neuen Konzeptwaffen werden bei normalen Menschen und Militärs gleichermaßen großes Erstaunen darüber auslösen, dass auch alltägliche Dinge zu Waffen werden können, mit denen man Krieg führen kann.”

Die Ereignisse im Libanon könnten uns also einen Eindruck davon vermitteln, was diese militärischen Futuristen aus China am Horizont sahen. Es bleibt natürlich abzuwarten, ob die Staaten in der Lage sein werden, mit einer sich ständig verändernden Sicherheitslandschaft Schritt zu halten. Wir befinden uns in einer Zeit des raschen Wandels bei einer Vielzahl von neuen Technologien.

Staaten, die dringendere Probleme haben und nicht über die nötigen Ressourcen verfügen, haben möglicherweise mehr zu befürchten. Und Gruppen wie die Hisbollah könnten in eine neue Phase der Verwundbarkeit eintreten, wenn dieses neue Konfliktzeitalter von futuristischen Spekulationen zur brutalen Realität wird.

Geopolitische Auswirkungen

Die Ereignisse im Libanon sind noch nicht vorbei und wir wissen nicht, ob weitere Anschläge folgen werden. Wir wissen auch nicht, welche weitergehenden geopolitischen Auswirkungen die Anschläge auf die Region haben werden.

Im Moment sieht es jedoch so aus, als gäbe es eine digitale und geopolitische Kluft zwischen denjenigen, die unter diesen neuen Taktiken im Rahmen der Bewaffnung von allem leiden werden, und denjenigen, die in der Lage sein werden, immer kreativere Arten von Angriffen auf Einzelpersonen und Organisationen aus der Ferne zu inszenieren.

Für Länder wie das Vereinigte Königreich scheint es unwahrscheinlich, dass ein globaler Konflikt einen Punkt erreicht, an dem feindliche Staaten wie Russland die von ihnen aufgedeckten Schwachstellen in den Geräten des täglichen Lebens ausnutzen würden.

Die verschiedenen Strategien der Abschreckung – z.B. die Atomwaffenarsenale, die eine gegenseitig zugesicherte Zerstörung beinhalten – halten, zumindest im Moment, einen Großteil unserer Konflikte unterhalb der Schwelle zum offenen Krieg.

Und sollten die geopolitischen Spannungen einen Punkt erreichen, an dem Wladimir Putins Russland diese neuen militärischen Möglichkeiten auslotet, dann hätten wir wahrscheinlich weit mehr zu befürchten als explodierende iPhones.

Aber es sind nicht staatliche Akteure, die sich von dieser Art von Angriffen nicht abschrecken lassen. Wir müssen also hoffen, dass sie nicht über das nötige organisatorische Geschick verfügen, um alltägliche Gegenstände in Sprengsätze zu verwandeln – und wir müssen hoffen, dass die Sicherheitsdienste auf der ganzen Welt die neuen Bedrohungen im Auge behalten.

In Zeiten dramatischer und schneller Veränderungen bei KI, Drohnen, Robotern und Cyberangriffen ist die einzige Gewissheit die Ungewissheit in dieser komplexen und oft erschreckenden Welt, in der wir leben.

*

Mark Lacy ist Dozent für Politik, Philosophie und Religion an der Universität Lancaster