21 Wissenschaftler fordern Zeitschrift auf, neuen Artikel zurückzuziehen, in dem behauptet wird, COVID sei auf dem Markt in Wuhan entstanden

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Ein am Donnerstag von führenden Befürwortern der „zoonotischen“ Theorie über den Ursprung von COVID-19 veröffentlichtes Papier bekräftigt diese Theorie – die Autoren behaupten, den spezifischen Abschnitt des Marktes in Wuhan, China, ausfindig gemacht zu haben, in dem das Virus von Tieren auf Menschen übergesprungen sein soll.

Führende Virologen und Wissenschaftler haben das Papier bereits kritisiert, das von NPR als „umstritten“ bezeichnet wurde.

Einundzwanzig Forscher unterzeichneten einen Brief an die Herausgeber von Cell und forderten sie auf, in einem Leitartikel ihre Besorgnis über die Veröffentlichung zum Ausdruck zu bringen und eine Untersuchung einzuleiten, die zur Rücknahme des Artikels führen könnte.

Die Autoren selbst räumten in einem Interview mit NPR ein, dass der Artikel „keineswegs beweist, dass es auf dem Markt infizierte Tiere gab“, auch wenn die Autoren glauben, dass dies „die wahrscheinlichste Hypothese“ ist.

Die in der Fachzeitschrift Cell veröffentlichte Arbeit präsentiert die Ergebnisse einer, wie CNN es nannte, „eingehenden Analyse des genetischen Materials von Hunderten von Abstrichen, die von den Wänden, Böden, Maschinen und Abflüssen im Huanan-Seafood-Großmarkt in Wuhan entnommen wurden“, der in der Arbeit als frühes Epizentrum der Ausbreitung von COVID-19 bezeichnet wird.

Laut NPR zeigt die neue Studie „mit beispielloser Genauigkeit – bis hin zum einzelnen Marktstand – dass sich anfällige Wildtiere und das SARS-CoV-2-Virus zusammen mit Menschen in einem ganz bestimmten Teil des Marktes in Wuhan aufhielten.“

CNN berichtete, dass die Studie zwar „nicht beweist, dass die Tiere mit dem Virus infiziert waren … ihre DNA jedoch in unmittelbarer Nähe des Virus gefunden wurde, manchmal sogar auf demselben Tupfer. Das bedeutet, dass die Tiere mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Markt infiziert wurden.“

Auf dem Markt waren Tiere anwesend, „von denen bekannt ist, dass sie anfällig für Covid-19-Infektionen sind“, wie z. B. Marderhunde und Kaninchen, berichtete CNN. Die Studie behauptet, dass das Virus zwischen Mitte November und Mitte Dezember 2019 auf dem Markt präsent war, „zur gleichen Zeit wie das Virus der größeren Pandemie“.

Michael Worobey, Ph.D., Leiter der Abteilung für Ökologie und Evolutionsbiologie an der University of Arizona und Mitautor des Papiers, sagte gegenüber NPR: „Wir haben jetzt … viel mehr Aufzeichnungen darüber, was in diesem Fall passiert ist, als über HIV oder die Spanische Grippe oder sogar die H1N1-Grippeepidemie von 2009.“

Dr. Kristian Andersen, Leiter der Abteilung für Genomik von Infektionskrankheiten am Scripps Research Institute in La Jolla, Kalifornien, erklärte gegenüber CNN, dass die in dieser Studie verwendete Methode im Grunde genommen die „Kohlenstoffdatierung von Viren“ sei. Andersen sagte, dass Wissenschaftler noch nie zuvor so detaillierte Informationen über eine frühere Pandemie zur Verfügung hatten.

Führende Wissenschaftler weisen auf Interessenkonflikte und „ernsthafte Probleme“ mit dem Papier hin

Andere führende Wissenschaftler und Forscher stellten das Papier und seine Schlussfolgerungen jedoch in Frage und verwiesen auf andere Studien und Nachrichtenberichte, die darauf hindeuten, dass COVID-19 ein Produkt der umstrittenen Gain-of-Function-Forschung am Wuhan Institute of Virology war und dass das Virus anschließend aus der Einrichtung entwich.

Im Februar 2023 kam ein Bericht des US-Energieministeriums zu dem Schluss, dass COVID-19 als Folge eines solchen Laborlecks entstanden ist.

Der Molekularbiologe Richard Ebright, Ph.D. von der Rutgers University, ein ausgesprochener Kritiker der Gain-of-Function-Forschung, sagte gegenüber The Defender: „Der Artikel enthält keine neuen Daten und keine neue Analyse und zieht unsolide Schlussfolgerungen.“

Ebright wies darauf hin, dass vier der Autoren – Andersen, Robert Garry, Edward Holmes und Andrew Rambaut – beschuldigt wurden, in einem 2020 veröffentlichten Artikel betrügerisch behauptet zu haben, SARS-CoV-2 könne nicht in einem Labor entstanden sein.

Diese Arbeit – „The proximal origin of SARS-CoV-2“, allgemein bekannt als „Proximal Origin“ – wurde im März 2020 in Nature Medicine veröffentlicht. Forscher, Medien und die US-Regierung zitierten die Arbeit zu Beginn der Pandemie häufig, um die zoonotische Theorie der Entstehung von COVID-19 zu untermauern.

In einem im Juli 2023 veröffentlichten Kongressbericht wurde jedoch festgestellt, dass Dr. Anthony Fauci, der damalige Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Disease, und Dr. Francis Collins, der damalige Direktor der National Institutes of Health (NIH), „weitreichenden Einfluss“ auf das Papier, seine „fehlerhafte Analyse“ und seine Schlussfolgerungen ausübten.

Dem Bericht zufolge wurde das „Proximal Origin“-Papier dazu verwendet, die „Labor-Leck-Hypothese“ herunterzuspielen und jeden, der vorschlug, dass das Virus aus einem Labor entkommen sein könnte, als „Verschwörungstheoretiker“ zu bezeichnen.

Der Bericht deutet darauf hin, dass Fauci und Collins an der Konzeption, Ausarbeitung und Veröffentlichung von „Proximal Origin“ beteiligt waren und dass die beteiligten Wissenschaftler unter Druck gesetzt wurden, zu dem Schluss zu kommen, dass COVID-19 zoonotischen Ursprungs sei.

Andere Berichte deuten darauf hin, dass Fauci persönlich von der riskanten, von den NIH finanzierten Gain-of-Function-Forschung im Labor in Wuhan wusste, die möglicherweise zur Entwicklung des SARS-CoV-2-Virus geführt hat.

„Es gibt klare Anhaltspunkte dafür, dass die Veröffentlichung das Ergebnis wissenschaftlichen Fehlverhaltens sein könnte”

Ebright und Jay Bhattacharya, Professor für Gesundheitspolitik an der Stanford University, gehörten zu den 21 Forschern, die sich schriftlich an die Herausgeber von Cell wandten.

In dem Schreiben wird auf ‚schwerwiegende Probleme‘ mit der Veröffentlichung hingewiesen und argumentiert, dass sie ‚auf unsoliden Prämissen und Schlussfolgerungen beruht und möglicherweise das Ergebnis wissenschaftlichen Fehlverhaltens ist‘.

Den Unterzeichnern des Schreibens zufolge „wurden überzeugende Beweise dafür vorgelegt, dass vier der Autoren [der Arbeit] wissenschaftliches Fehlverhalten begangen haben, indem sie Schlussfolgerungen veröffentlichten, von denen sie wussten, dass sie ungültig waren, und zwar in einer früheren Arbeit zum gleichen Thema“, womit sie sich auf die Arbeit „Proximal Origin“ beziehen.

In dem Schreiben heißt es:

„Die privaten E-Mails und Slack-Nachrichten der Autoren Andersen, Garry, Holmes und Rambaut, die durch eine Untersuchung des Kongresses öffentlich gemacht wurden, belegen, dass Andersen, Garry, Holmes und Rambaut wussten, dass die Prämissen und Schlussfolgerungen ihres Papiers zum Zeitpunkt der Ausarbeitung des Papiers, zum Zeitpunkt der Einreichung des Papiers zur Veröffentlichung und sogar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Papiers ungültig waren. … „Wenn eine Arbeit … unhaltbare Prämissen und Schlussfolgerungen enthält und Autoren hat, die bei einer früheren unhaltbaren Arbeit zum gleichen Thema wissenschaftliches Fehlverhalten begangen haben und möglicherweise bei nachfolgenden unhaltbaren Arbeiten zum gleichen Thema wissenschaftliches Fehlverhalten begangen haben, gibt es eine klare Grundlage für die Annahme, dass die Arbeit das Ergebnis wissenschaftlichen Fehlverhaltens sein könnte.“

Der Forscher und Autor James Lyons-Weiler, Ph.D., schrieb auf Substack: „Die Arbeit weist zahlreiche Mängel auf“, darunter „schwache Annahmen über zoonotische Ursprünge“, „überzogene Schlussfolgerungen über die genetische Rückverfolgung“, „spekulative Korrelation von Tier- und Virusdaten“, „logische Lücken bei der Interpretation von Umweltproben“ und „Spekulationen über die geografische Herkunft“.

„Es ist erwähnenswert, dass die Glaubwürdigkeit und das Ansehen vieler Autoren davon abhängen, dass die Gesellschaft ihre Schlussfolgerungen akzeptiert – dennoch wird dieser große Interessenkonflikt in dem Artikel nicht erwähnt“, schrieb Lyons-Weiler.

Jamie Metzl, Ph.D., Senior Fellow beim Atlantic Council und Fakultätsmitglied von NextMed Health und bekannt als ‚ursprünglicher Whistleblower‘ der COVID-19-Ursprünge, sagte gegenüber NPR, dass die Ergebnisse des neuen Artikels fragwürdig seien.

„Sie haben gesagt, dass wir unsere Probenahme in einem bestimmten Marktsegment priorisieren werden. Es ist eine zirkuläre Logik zu sagen, dass wir mehr positive Proben haben, die sich auf den westlichen Teil des Marktes konzentrieren, wenn laut den chinesischen Quellen dort die meisten Proben entnommen wurden“, sagte Metzl.

Laut NPR stützt sich die Analyse der Zeitung auf einen unvollständigen Datensatz, der von chinesischen Wissenschaftlern zusammengetragen wurde, was diese Forschung für Kritik von einigen Forschern anfällig macht – insbesondere von denen, die argumentieren, dass ein Leck aus dem Wuhan Institute of Virology eine wahrscheinlichere Quelle für die Ausbreitung des Virus ist.

Autoren räumen ein, dass die Arbeit den zoonotischen Ursprung von SARS-CoV-2 ‘nicht beweist’

Einige Mitautoren der neuen Arbeit scheinen sich abzusichern, wenn sie gefragt werden, ob ihre Ergebnisse definitiv darauf schließen lassen, dass SARS-CoV-2 einen zoonotischen Ursprung hat.

„Es beweist nicht zu 100 %, dass diese Tiere SARS-CoV-2 hatten, aber es zeigt, dass man sich von der Vorstellung verabschieden kann, dass diese [für das Coronavirus anfälligen] Tiere zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Pandemie noch nicht einmal da waren“, sagte Worobey gegenüber NPR. Die Tiere ‚wurden dort im November [2019] von chinesischen Kollegen beobachtet‘, fügte er hinzu.

Metzl stellte diese Schlussfolgerung jedoch in Frage. „Dieselben Autoren versuchen erneut, einen falschen Konsens über die Wissenschaft zu fördern, der zumindest umstritten ist“, sagte Metzl. „Es ist einfach nicht so, wie diese Leute glauben machen wollen, dass dies Wissenschaft ist und die andere Seite ein Haufen Verrückter mit Agenden ist. Dies ist umstrittene Wissenschaft.“

NPR zitierte eine Studie aus dem Jahr 2021 in „Molecular Biology and Evolution“, die den Beginn des Ausbruchs auf September oder Oktober 2019 datiert, „was die Markt-Ursprung-Hypothese erschweren würde“, und eine Studie aus dem Jahr 2023 von Dr. Jesse Bloom, Evolutionsbiologe am Fred Hutchinson Cancer Center in Seattle, die ergab, dass keine bestimmte Säugetierart auf dem Markt in Wuhan mit dem Vorhandensein von SARS-CoV-2 korrelierte.

„Die neue Studie zeigt nicht, dass ein bestimmtes Tier auf dem Markt mit SARS-CoV-2 infiziert war, was bedeutet, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass alle gesammelten Virusproben von Menschen stammten“, berichtete NPR.