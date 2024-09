Die Washington Post enthüllt versehentlich die Wahrheit über die globale Erwärmung

Neue Studie zeigt: Erde am kältesten Punkt seit 485 Millionen Jahren

Seit Jahren werden wir mit Nachrichten über die „Klimakrise“ bombardiert. Durch menschliches Handeln würde sich die Erde immer schneller erwärmen. Der UN-Generalsekretär erklärte, das Zeitalter des „globalen Siedens“ habe begonnen.

Wissenschaftler haben nun das Erdklima der letzten 485 Millionen Jahre kartiert, schreibt die Washington Post. Wir sind an einem „überraschenden Punkt“ angelangt, so die Zeitung. An welchem Punkt? Wir sind praktisch am kältesten Punkt seit fast 500 Millionen Jahren.

Wissenschaftler haben das Klima der Erde in den letzten 485 Millionen Jahren aufgezeichnet. Hier ist der überraschende Ort, an dem wir jetzt stehen.

Die Durchschnittstemperatur auf der Erde schwankte in den letzten hundert Millionen Jahren zwischen 10 und 40 Grad. Die meiste Zeit schwankte die Temperatur zwischen 20 und 30 Grad.

Heute liegt die Durchschnittstemperatur bei etwa 14 Grad. In den letzten 500 Millionen Jahren war es nur zweimal so „kalt“.

„Kann man in dieser Grafik der Washington Post die Klimakrise erkennen“, fragt Meteorologiestudent Chris Martz. „Die Erde ist an ihrem kältesten Punkt seit 485 Millionen Jahren, aber die Alarmisten beschweren sich immer noch, dass es zu warm ist.“

Die „globale Erwärmung“ ist eine echte Katastrophe.