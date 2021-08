Die Biden-Administration ist ein Witz

Die Biden-Regierung ist ein komplettes Desaster. Wie ich schon sagte, hat der „Tiefe Staat“ alles bekommen, was er sich je erträumt hat – die Freiheit, zu tun und zu lassen, was sie wollen, ohne dass ein Präsident die Verantwortung trägt. Aber es gibt keine Position innerhalb des Tiefen Staates, der eine dieser Agenturen Rechenschaft ablegen müsste. Darin liegt das Problem.

Die Taliban sind religiöse Fanatiker. Sie werden NIEMALS in Harmonie mit anderen Religionen leben, denn sie erlauben nicht einmal vordergründig die Bildung von Frauen, was bedeutet, dass kein anderer religiöser Glaube jemals toleriert werden wird. Das ist nicht viel anders als bei den Marxisten. Auch sie glauben nicht an den Kapitalismus und fordern, das zu regeln, was alle anderen tun. Wie die Taliban können auch die Marxisten nachts nicht schlafen, da sie sich ständig Sorgen machen, dass jemand anderes nicht das tut, was sie gutheißen. Beide Gruppen sind NIEMALS tolerant gegenüber anderen, weil sie ihre eigene Welt durch jeden bedroht sehen, der sich nicht daran hält. Daher haben die Marxisten während der kommunistischen Revolutionen in Russland und China wahrscheinlich mehr als 200 Millionen Menschen getötet, und sie werden dieses Mal noch viel mehr töten, dank des Weltwirtschaftsforums, das dieselbe Agenda mit schönen Worten und leeren Versprechungen vorantreibt. Die Taliban haben mit ihrem Völkermord begonnen und werden alle ausrotten, die sich weigern, ihre Auffassung von Religion zu übernehmen. Ihr Völkermord hat begonnen.

Die herzzerreißenden Bilder aus Afghanistan zeigen, dass Amerika seine Versprechen NICHT einhält. Hier ist ein verzweifeltes Flehen, das Leben ihres Kindes zu retten, als ein Elternteil sein Kind einem Soldaten übergibt, in der Hoffnung, dass es ein besseres Leben haben wird.

Jeder, der Biden getroffen hat, kann sehen, dass er weit davon entfernt ist, ein brillanter Anführer zu sein. Hinter diesen Augen brennt kein Licht. Selbst Osama bin Laden wusste das über Biden. Wie die NY Post berichtet, warnte Bin Laden Al Qaeda zuvor davor, Joe Biden ins Visier zu nehmen, weil er glaubte, dass seine Übernahme der Präsidentschaft, sollte Barack Obama etwas zustoßen, „die USA in eine Krise führen würde“, wie ein wieder aufgetauchter Brief zeigt. Von allen Menschen, die ich kenne, sind alle der gleichen Meinung, dass Biden keine Führungspersönlichkeit ist, und das wird nicht aus parteipolitischen Gründen gesagt. Selbst Verteidigungsminister Lloyd Austin widersprach Biden innerhalb von 30 Minuten offen, als er dem Kongress sagte, dass die Amerikaner von den Taliban geschlagen wurden.

USA Today berichtete, dass die Tore des Flughafens in Kabul geschlossen wurden. Die US-Botschaft in Kabul warnte die Amerikaner am Samstag davor, ohne „individuelle Anweisungen eines Vertreters der US-Regierung“ zum Flughafen zu reisen, da außerhalb der Tore potenzielle Sicherheitsbedrohungen bestünden. Großbritannien ist fassungslos über Bidens dummen und „übereilten“ Rückzug aus Afghanistan, durch den vielleicht mehr als 20.000 Amerikaner und Ausländer in einem Land festsitzen, das sich in einen Bürgerkrieg hineinsteigert. Zunächst sprach Biden von 10.000 Amerikanern, was dann auf 15.000 korrigiert wurde. Die schiere Inkompetenz von Bidens Entscheidung wird in die Geschichte eingehen als die wahrscheinlich schlechteste eines Präsidenten seit 1792. Ja, zwei Drittel der Amerikaner wollten aus dem Krieg aussteigen – aber nicht auf diese Weise. Biden schaute einfach auf die Umfrage und ging davon aus, dass er bejubelt werden würde. Er sagte der Nation: „Ich stehe voll und ganz hinter meiner Entscheidung.“ Er versuchte zu behaupten, es sei Trumps Entscheidung gewesen, aber Biden hat alles rückgängig gemacht, was Trump beschlossen hat. Trump hätte das Land niemals in einem solchen Chaos mit über 20.000 zurückgelassenen Menschen zurückgelassen.

Als die Nachrichten immer schlimmer wurden, ist Biden aus Washington geflohen, hat keine Fragen beantwortet und sich in Camp David versteckt. Kamala Harris hat geschwiegen, und Quellen in Washington sprechen sogar von einem Amtsenthebungsverfahren gegen Biden und Harris, aber dann würde es Pelosi übernehmen. Der Pessimismus in DC ist wie ein Krebsgeschwür, das die Unterstützung für die Biden-Regierung von innen auffrisst. Es wird schmerzlich deutlich, dass Biden nicht in der Lage ist, rationale Entscheidungen zu treffen. Das ist ein Grund für ein Amtsenthebungsverfahren. Niemand scheint zu wissen, wie es jetzt weitergehen soll. Osama bin Laden hatte Recht – Biden würde das Land ins Chaos führen.

Es wäre schön, wenn wir die Geschichte der Vereinigten Staaten schreiben könnten und sie einfach mit Trumps Niederlage beenden würden. Das wäre so, als würde man den Fernseher ausschalten, damit die Kinder nicht sehen, wie Old Yeller am Ende stirbt. In der Tat sind selbst Geschichten mit Happy Ends traurig, weil sie enden. Vielleicht haben wir diesen Punkt in der Geschichte erreicht.