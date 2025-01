Die Brände in LA machen den Weg frei für SmartLA 2028 und die Olympischen Spiele 2028 in LA

Von Dr. Peter and Ginger Breggin

Die Zufälle häufen sich weiter und viele sind überzeugt, dass die massiven Vernachlässigungen, Fehler und Versäumnisse, die zu den verheerenden Waldbränden in Los Angeles geführt haben, mehr als eine Naturkatastrophe waren.

Die Brände in Los Angeles sind beispiellos in Bezug auf die Anzahl und Größe der Brände, die in und um die zweitgrößte Stadt der USA ausgebrochen sind. Über 1000 Gebäude und 45 Quadratmeilen sind zerstört. Mehr als 380.000 Menschen wurden evakuiert oder mussten ihre Häuser auf Anweisung verlassen. Über 450.000 Menschen sind ohne Strom. Mehr als 24 Schulbezirke sind teilweise oder vollständig geschlossen. Die Hydranten sind leer. Brandstifter in Santa Monica wurden beim Legen von Bränden auf Video festgehalten. Der Sheriff des Bezirks Los Angeles sagt, dass einige Gebiete aussehen, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Präsident Biden äußerte sich zu den Bränden, während er sich in LA aufhielt. Er teilte Hilfsgelder zu und verkündete, dass er zum ersten Mal Urgroßvater ist und dass das Haus seines Sohnes Hunter in LA unversehrt ist. Heute hielt Biden eine nationale Ansprache, in der er versprach, eine umfassende Reaktion des Bundes auf die Waldbrände zu überwachen.

Die 15-Minuten-Stadtpläne für Los Angeles

Los Angeles ist eine von Dutzenden Städten, deren „Bürgermeister und die von ihnen geführten Städte“ Mitglieder der internationalen C40-Städteinitiative sind. Dies ist eine Bewegung, die die Ziele der Vereinten Nationen und der Globalisten verfolgt, Städte umzustrukturieren, um die künstlich erzeugte „Klimawandel“-Krise zu bewältigen. Städte aus der ganzen Welt beteiligen sich an dieser Bewegung.

Die Finanzierung erfolgt aus vielen progressiven und globalistischen Quellen, darunter die von George Soros und seinem Sohn geleiteten Open Society Foundations sowie andere Unterstützer. Soros ist dafür berüchtigt, Aufstände in Amerika zu schüren und zu finanzieren und viele andere Maßnahmen zu ergreifen, um die Wirtschaft souveräner Nationen zu ruinieren, was ihm unter anderem den Titel „schlimmster Milliardär der Welt“ einbrachte. Weitere Geldgeber sind u. a. Uber, FedEx, Google, Wellcome, Bloomberg Philanthropies, die britische Regierung, die Europäische Union und viele andere. Die Weltbank, eine der räuberischsten globalistischen Institutionen, die eng mit den Vereinten Nationen verbunden ist, ist ein designierter Partner.

Los Angeles setzt voll auf ihren 15-Minuten-Stadtplan, den sie „Initiative für lebenswerte Gemeinden (LCI)“ genannt haben: „Ein Plan zur Bewältigung der Wohnungs-, Verkehrs- und Klimakrise in LA durch den Bau von 3- bis 5-stöckigen Gebäuden mit sanfter Dichte über kleinen Einzelhandelsgeschäften entlang sorgfältig ausgewählter Geschäftsstraßen, die so umgestaltet werden, dass sie zu Fuß, mit dem Fahrrad und zum Leben genutzt werden können.“ Das klingt nach dem perfekten Plan für die jetzt zerstörte Gemeinde Pacific Palisades, die Teil des Großraums Los Angeles ist. Das Viertel Pacific Palisades war eine ältere Gemeinde mit vielen skurrilen und malerischen, aber veralteten Merkmalen. Ein Profil des Viertels bietet weitere Details über die Gemeinde, die vor der Zerstörung durch das Feuer existierte. Jetzt, da das Gebiet so stark zerstört wurde, muss es wieder aufgebaut werden.

Ob es sich um einen bizarren Zufall oder das Ergebnis einer schrecklich schlechten Politik handelt, ist diese Art von Katastrophe genau das, was Progressive und Globalisten gerne ausnutzen, und wir können mit leuchtenden Berichten über den bevorstehenden Bau von LA als leuchtendes Beispiel für die Olympischen Spiele und zukünftige Städte der Welt rechnen. Die Frage ist nur, ob sie es rechtzeitig schaffen werden? Wir gehen davon aus, dass all die Vorschriften und der bürokratische Aufwand, die sie normalerweise begrüßen, auf magische Weise verschwinden werden.

Wir haben das Glück, dass ein großer Teil der Stadt Los Angeles gerade rechtzeitig geräumt wurde, um für eine neuere, bessere, futuristische Version von Stadtvierteln, die als Vorzeigeobjekt für die Olympischen Spiele 2028 gebaut werden sollen, schaufelfertig gemacht zu werden. Alle Sentimentalität und alle kulturellen und historischen Einwände gegen die Modernisierung, ganz zu schweigen von den Eigentümern, die ihr Haus oder Geschäftsgebäude vielleicht nicht verkaufen oder aufgeben wollen, wurden innerhalb von 48 Stunden durch eine Aktion der verbrannten Erde beiseitegeschoben.

Lasst die Bauarbeiten beginnen.

Governor Gavin Newsom announces a sweeping plan to rebuild Los Angeles, dubbing it "L.A. 2.0" under a Marshall Plan-inspired initiative that signals major changes for the city.



Newsom reveals he’s already mobilizing city officials, civic influencers, powerful business moguls,… pic.twitter.com/cV8C5oR5Mb — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) January 12, 2025

Übersetzung von „X“: Gouverneur Gavin Newsom kündigt einen umfassenden Plan zum Wiederaufbau von Los Angeles an und nennt ihn „L.A. 2.0“ im Rahmen einer vom Marshall-Plan inspirierten Initiative, die große Veränderungen für die Stadt signalisiert. Newsom gibt bekannt, dass er bereits städtische Beamte, einflussreiche Bürger, mächtige Geschäftsmagnaten und Gewerkschaften mobilisiert, um seine Vision umzusetzen. Er sagt, dass die Region komplett neu organisiert werden soll, und verspricht, sich um Bundesmittel zu bemühen, um Los Angeles vor den Olympischen Spielen neu zu gestalten. Das klingt eher wie eine Fantasievorstellung des Weltwirtschaftsforums.

„Eine Krise sollte nie ungenutzt bleiben“

Die Zufälle häufen sich weiter und führen dazu, dass viele erklären, dass die massiven Vernachlässigungen, Fehler und Misserfolge, die zu den verheerenden Waldbränden in LA führten, mehr als eine Naturkatastrophe waren. Beweise dafür gibt es noch nicht. Aber Los Angeles ist vorbereitet. Sie haben bereits alle Pläne für einen besseren Wiederaufbau. Wie Rahm Emanuel, der Stabschef von Präsident Obama, zu sagen pflegt: „Man sollte eine schwere Krise nie ungenutzt verstreichen lassen. Und damit meine ich die Möglichkeit, Dinge zu tun, von denen man dachte, dass man sie vorher nicht tun könnte.“

Mit den Bränden in LA im Jahr 2025 ist die Landschaft nun für den Bau von SmartLA 2028 vorbereitet, gerade rechtzeitig für die Olympischen Spiele.

SmartLA 2028 – der Plan ist bereits vorhanden

Die Stadt Los Angeles hat bereits 2020 den Plan zur Umsetzung ihres 15-Minuten-Stadtplans erstellt. Dadurch wird LA bis 2028 zu einer „hochdigitalen und vernetzten Stadt“. SmartLA 2028: Technologie für ein besseres Los Angeles, erklärt:

Die Einwohner von Los Angeles werden eine verbesserte Lebensqualität erfahren, indem sie Technologien nutzen, um städtische Herausforderungen zu bewältigen. Die Einwohner, die nicht mehr die „Autohauptstadt der Welt“ sind, werden wählen können, wie sie sich in LA fortbewegen möchten, und zwar über eine einzige digitale Zahlungsplattform mit Optionen wie renovierten U-Bahn- und Bussystemen oder Mikro-Transit-Optionen wie LANow-Shuttles auf Abruf oder stationslose Fahrräder. Die Wohngegenden werden wieder Fußgänger willkommen heißen und einen einfachen Zugang zu Grünflächen ermöglichen.

Die Einleitung des Entwurfs enthält eine Erklärung von Bürgermeister Eric Garcetti aus seiner Rede zur Lage der Stadt vom 19. April 2020:

„Die Seele unserer Erholung wird die Konturen der Zukunft unserer Stadt für die kommenden Jahrzehnte prägen … Wir haben einen Plan für die Stadt der Zukunft.“

Der SmartLA 2028-Entwurf enthält eine Karte der Regionen Pacific Palisades, Santa Monica und Hollywood, die alle schwer von Bränden betroffen sind und deren besondere Bedeutung für die bevorstehende Umstrukturierung der Stadt hervorgehoben wird.

Pünktlich zu den Olympischen Spielen

Zufälligerweise werden die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles ausgetragen! Die Olympischen Spiele sind zu einem globalen Spektakel geworden, und die Städte unternehmen große Anstrengungen, um bei der Ausrichtung der Veranstaltung ihr Bestes zu geben. China beispielsweise hat während der Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele 2008 über 1,5 Millionen Einwohner in Peking umgesiedelt. Viele der bestätigten Austragungsorte der Olympischen Spiele befinden sich in den Stadtvierteln, die von den Bränden betroffen waren

Die Pläne von SmartLA 2028 haben die Vision einer neuen und verbesserten Region der Stadt entwickelt und perfektioniert, die bei der Ausrichtung der kommenden Olympischen Spiele ein Schaufenster für Modernität und Weltbürgertum sein wird. Wie bei den vielen Plänen und Planspielen, die vor der COVID-Pandemie 2020 durchgeführt wurden und die, wie wir jetzt wissen, dazu dienten, totalitäre Maßnahmen in das Leben freier Bürger einzuführen, wurden auch die 15-Minuten-Pläne für die beschädigten Regionen von Los Angeles bereits ausgearbeitet und waren bereit zur Umsetzung, als diese Woche die Katastrophe eintrat.

Versagende Infrastruktur und Instandhaltung in Los Angeles

Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, wird heftig dafür kritisiert, dass sie das Budget der Feuerwehr im Jahr 2024 um 17 Millionen Dollar gekürzt hat, was die Fähigkeit der Feuerwehr, die Brände einzudämmen, beeinträchtigt. Die FEMA hat nun erklärt, dass sie für mehr Feuerwehrleute aufkommen wird, und dem Staat eine Erstattung von bis zu 75 % der entstandenen Kosten zugesagt. Der Feuerwehrchef von Los Angeles warnt seit Wochen davor, dass die Feuerwehr aufgrund der Budgetkürzungen nicht in der Lage sein wird, auf „Großschadensereignisse“ zu reagieren. Als wäre das nicht schon schlimm genug, spendeten die Feuerwehr von LA County und umliegende Feuerwehren 2022 „überschüssige“ Ausrüstung an die Ukraine. Zu der Ausrüstung gehörten Feuerwehrautos, Krankenwagen, Schläuche, Düsen, Drehleitern, Helme, Körperschutz und andere persönliche Schutzausrüstung. Wir werden auch daran erinnert, dass viele der erfahrenen Feuerwehrleute von LA entlassen wurden und ihnen mit Entlassung gedroht wurde, weil sie sich weigerten, den COVID-„Impfstoff“ zu erhalten. Wie viele haben aufgegeben und sind woanders hingegangen, um zu arbeiten?

Hubschrauber und Spezialflugzeuge konnten bei der Brandbekämpfung nicht in vollem Umfang helfen, da die Santa-Ana-Winde mit bis zu 160 km/h bliesen; die meisten Flüge blieben am Boden. Innerhalb von 24 Stunden nach dem Ausbruch wurde die US-Marine von Präsident Biden angewiesen, Los Angeles zu unterstützen, und stellte 10 Militärhubschrauber der Marine für Wassertropfen zur Verfügung. Die Winde sind so heftig, dass mehrere Sattelschlepper auf den Autobahnen umgekippt sind. Eine weitere Komplikation ergab sich, als der Luftraum über den Bränden während des Besuchs von Präsident Biden vorübergehend eingeschränkt wurde.

Jetzt wird klar, warum verschiedene Modernisierungen und vorbeugende Wartungsarbeiten von der Stadt ignoriert wurden. So arbeitet beispielsweise das Los Angeles County Sheriff’s Department – das größte Sheriff-Department der Nation – mit einem „veralteten“ Computer-Einsatzleitsystem, das am Silvesterabend ausfiel und mehrere Tage lang außer Betrieb war. Die Beamten waren gezwungen, ihre Funkgeräte, Stifte, Notizblöcke und Telefone zu benutzen, als das 38 Jahre alte System ausfiel. Seit Sheriff Robert Luna 2022 sein Amt antrat, arbeitet er daran, das Computersystem auf den neuesten Stand zu bringen. Jetzt wird allmählich deutlich, dass die Pläne der Stadt zur Umstrukturierung und „Renovierung“ die Vernachlässigung der veralteten Infrastruktur begünstigt haben, wofür das antiquierte Computer-Einsatzleitsystem der Stadt ein Beispiel ist. Es ist nicht nötig, etwas zweimal zu reparieren oder neu aufzubauen.

Ebenso wurde das Management von Waldbränden auf allen Verwaltungsebenen vernachlässigt, was zu einer Zündholzschachtel-Situation mit trockenem, ungerodetem Gestrüpp in Wäldern und an Hängen führte.

Geplante Obsoleszenz?

Die Bilder und Berichte von den fünf Bränden in Los Angeles ähneln schmerzhaft den Bildern und Geschichten vom Feuer in Lahaina auf Maui. Inkompetenz in der Verwaltung, trockene Hydranten, Bewohner, die zu Fuß in Richtung Küste fliehen, um ihr Leben vor den Staus zu retten, die durch die sich ausbreitenden Flammen bedroht sind. Wie John Leake gerade bemerkt hat: „Wie Lahaina [im Jahr 2023] wurde auch LA im Jahr 2018 gewarnt.“

Wie Lahaina [Maui, im Jahr 2023] wurde Los Angeles 2018 durch das Woolsey-Feuer gewarnt – das am 8. November 2018 ausbrach, 96.949 Acres Land verbrannte und 1.643 Gebäude zerstörte – vor der Art von Katastrophe, die bei trockenen und windigen Bedingungen wahrscheinlich eintreten wird. Wie in Lahaina scheint es, dass die Führung in Los Angeles wenig bis gar nicht in die Verhinderung der Katastrophe investiert hat.

Es ist, als würden wir auf die Probe gestellt. Haben wir als Land das, was wir in Maui miterlebt haben, „toleriert“? Haben wir die Katastrophe durch die Hurrikane Helene und Milton „toleriert“, die durch die südlichen Appalachen fegte und die Infrastruktur in einem Viertel des westlichen North Carolina und der Bergregion im östlichen Tennessee zerstörte (zusätzlich zu den geringeren Schäden in Virginia, Georgia und Florida)? Haben wir die mangelnde Reaktion der Regierung auf die katastrophalen Schäden ignoriert?

Diese jüngste Katastrophe, die 48 Stunden nach Ausbruch der Brände unvermindert und zu null Prozent eingedämmt ist, wird astronomische Schadenssummen und unzählige Opfer unter den Bewohnern, Haustieren, Nutztieren, historischen Bauwerken, der Natur und der Wirtschaft fordern. Die sich häufenden Katastrophen sind ein Beweis für die Zerstörung der Zivilisation, Kultur und Geschichte einer Region nach der anderen in Amerika. Was kommt als Nächstes?

Wie bei der Katastrophe durch den Hurrikan Helene, der so viel von den südöstlichen Appalachen verwüstet hat, spielen auch Versicherungen eine Rolle. Hauseigentümer in Los Angeles, die in den letzten 48 Stunden ihr Zuhause verloren haben, berichten, dass ihre Hausratversicherung vor vier Monaten gekündigt wurde, weil die Versicherungsvorschriften des Staates Kalifornien so streng waren, dass die Versicherungsgesellschaften sich aus dem Versicherungsangebot in diesem Staat zurückgezogen haben.

Ähnlich wie beim Brand auf Maui hatten die Hydranten kein Wasser, um die Brände zu bekämpfen. Die Hydranten in Los Angeles waren trocken, obwohl die Einwohner des Bundesstaates vor über zehn Jahren Milliarden von Dollar für neue Wasserspeicheranlagen bewilligt hatten. Proposition 1 ist eine 7,5 Milliarden Dollar teure Wasseranleihe, „die erhebliche Investitionen in die von Dürre betroffenen Wassersysteme des Bundesstaates ermöglichen soll“. Obwohl die Gelder zur Verfügung standen, wurde kein einziges Wasserspeicherprojekt abgeschlossen. Die Regierung des Bundesstaates hat es Regierungsorganisationen (NGOs) erlaubt, die Fertigstellung von Wasserprojekten zu verhindern, indem sie im Namen einer angeblich gefährdeten Art – einer Art 3-Zoll-Stintfisch – klagten.

Wasser ist für Südkalifornien flüssiges Gold und wurde durch den Film Chinatown mit Jack Nicholson und Faye Dunaway in den Hauptrollen bekannt. Der Dokumentarfilm „River’s End: California’s Latest Water War“ (2021) untersucht die beteiligten Parteien und das Potenzial für eine Krise aufgrund der Unsicherheit bei der Süßwasserversorgung. In der Zwischenzeit wird das nicht aufgefangene Schmelzwasser und der Wasserabfluss aus den kostbaren Winterregen in Kanälen aufgefangen, die in den Ozean münden – eine verheerende Verschwendung dieser knappen Ressource.

Bundeshilfe kommt schnell

Auf Anweisung von Präsident Biden strömt die Bundeshilfe von der FEMA und vom US-Militär herbei, was in krassem Gegensatz zu der fehlenden US-Hilfe für die Überlebenden im verwüsteten westlichen North Carolina/östlichen Tennessee steht, wo Straßen, Brücken, Schienen und andere Infrastrukturen durch die Kombination aus Wind- und Wasserschäden des Hurrikans Helene, Überschwemmungen, Schlammlawinen und Bränden dem Erdboden gleichgemacht wurden. Während die arktische Kälte über das Land zieht und am 10. Januar in den südlichen Appalachen erwartet wird, leben Bürger, die alles verloren haben, in Zelten und anderen Unterkünften, was bei Eintreffen der Winterkälte zu einer lebensbedrohlichen Unterkühlung führen kann. Vor Ort berichten Freiwillige, dass die FEMA bestätigt hat, dass „3500 Haushalte in #WNC ihre vorübergehende Unterkunftsunterstützung verlieren werden“, nur wenige Tage vor dem Eintreffen der schlimmsten Winterstürme.

Brände breiten sich in der ganzen Stadt aus

Das Palisades-Feuer wütet in der Region Pacific Palisades in LA, am weitesten westlich und am nächsten an der Küste gelegen. Es breitet sich nun auf die angrenzenden Küstengemeinden Malibu und Santa Monica sowie auf die im Landesinneren gelegene Gemeinde Brentwood aus und ist das zerstörerischste Feuer in der Geschichte von Los Angeles. Die legendären, mehrere Millionen Dollar teuren Häuser, die entlang des Pacific Coast Highway in der Region Pacific Palisades über dem Pazifik gebaut wurden, sind laut Aussagen befragter Hausbesitzer „bis auf den Sand“ niedergebrannt. Die Getty Villa und das Getty Center sind bedroht und einige Bäume und Pflanzen sind verloren gegangen, aber die Grundstücke und Kunstsammlungen sind „bisher“ unversehrt. Die historische 186 Hektar große Will Rogers Ranch wurde geplündert. Der Sunset Boulevard entlang des West Hollywood Strip wurde gesperrt:

Der für sein Nachtleben und seine Restaurantszene bekannte West Hollywood Strip war am Dienstag von den Einwohnern von Los Angeles, die aus dem Gebiet Palisades flohen, lahmgelegt. Beamte forderten die Menschen auf dem Sunset Boulevard auf, ihre Autos stehen zu lassen und zu Fuß in Sicherheit zu gehen. Die Feuerwehr von Los Angeles räumte später die verlassenen Fahrzeuge, um Platz für die Feuerwehr zu schaffen. Der Abschnitt des Sunset Boulevard zwischen San Vicente und Crescent Heights bleibt weiterhin gesperrt.

Es wurde ein erstaunliches Video von den verzweifelten Evakuierten im Stillstand und der Feuerwehr aufgenommen, die Planierraupen einsetzte, um Autos von der Straße zu räumen, nachdem die Insassen von der Polizei aufgefordert worden waren, ihre Fahrzeuge zu verlassen und um ihr Leben zu rennen.

Ein neues Lauffeuer brach am Mittwochabend in den Hollywood Hills aus und wurde Sunset Fire genannt. Bevor es am Donnerstag vollständig eingedämmt werden konnte, rasten die Flammen auf den Hollywood Boulevard zu und bedrohten das ikonische Hollywood-Zeichen. In Studio City brach in der Nacht vom 8. Januar ein Feuer aus. Den Feuerwehrleuten gelang es, das Feuer einzudämmen, das mehrere Häuser vernichtete, aber nicht in die Hügel oberhalb des Ventura Boulevards und der Gemeinde San Fernando Valley übergreifen konnte.Leser, die sich weiter orientieren möchten, finden hier eine interaktive Karte der Region. Das Griffith-Observatorium und das Planetarium, die sich auf dem Gipfel der Hollywood Hills befinden, sind geschlossen und in Rauch gehüllt, waren aber nicht vom Feuer betroffen.

Das Eaton-Feuer in Altadena, Kalifornien, hat inzwischen fünf Menschenleben gefordert, und die Hilfssheriffs berichten, dass sie mit weiteren Leichen rechnen. Das Feuer hat inzwischen eine Fläche von über 10.600 Acres (4300 Quadratkilometer) erfasst und ist erst gestern ausgebrochen. Das NASA Jet Propulsion Laboratory liegt in der Evakuierungszone des Eaton-Feuers.

Tausende Pferde wurden in die Evakuierungszonen gebracht. Einige Pferde mussten in brennenden Wohngebieten freigelassen werden, da ihre Besitzer sie nicht rechtzeitig evakuieren konnten. Ein dramatisches Nachtvideo von der Rettung und Evakuierung nervöser Pferde im Eaton-Feuer, während der Himmel orange leuchtet, die Blinker der Einsatzfahrzeuge blinken und Rauchschwaden und Glut die Luft füllen, verdeutlicht die Angst und die Gefahr. Das Rose Bowl Stadion in Pasadena ist derzeit nicht gefährdet und wird laut dem LA Sheriff’s Department als großes Evakuierungszentrum für Tiere genutzt. In den sozialen Medien wurden Aufnahmen von Pferden veröffentlicht, die von erschöpften Besitzern und Trainern zu Fuß durch rauch- und glutgefüllte Straßen geführt wurden, um gerettet zu werden.

Das Feuer in Hurst brach am späten Dienstag in Sylmar im nördlichen San Fernando Valley nördlich von Los Angeles aus. Nach Angaben der California Highway Patrol brannte der gesamte Berghang.

Das Feuer in Woodley erfasste mehr als 30 Acres im Westen des San Fernando Valley und soll nun unter Kontrolle sein. Das Feuer in Acton nördlich von Los Angeles, das jetzt Lidia-Feuer genannt wird, brach am Mittwochnachmittag aus und hat bis zu 348 Acres vernichtet. Es ist teilweise eingedämmt.

Das schlimmste Feuer – das Feuer in Pacific Palisades – ist weiterhin zu 0 % unter Kontrolle.

Da seltene Mineralien bei der Katastrophe in den südlichen Appalachen eine so große Rolle gespielt haben, wurde bei einer Suche ein einziges Mineral gefunden, Salammoniac, das als Riechsalz in der Pharmazie verwendet wird. Das Mineral wurde in den Bernheimer Gardens, Burning Mountain, Pacific Palisades, Los Angeles County, Kalifornien, dokumentiert. Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass in der Region Bergbau betrieben wird oder betrieben werden soll. Durch die Brände wurde etwas Wertvolleres freigelegt: kilometerlange erstklassige Grundstücke mit Meerblick und direktem Zugang zum Meer, die in einer der wichtigsten und am dichtesten besiedelten Städte der Welt erschlossen werden können.